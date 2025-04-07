說到彰化小吃，怎能不提到擔仔麵呢

這道經典的台灣小吃，不僅是當地人的最愛，還是外地遊客來到彰化必嘗的美食之一

湯頭濃郁、麵條Q彈的擔仔麵，讓人每次吃完都忍不住想再來一碗

擔仔麵

地址：彰化縣花壇鄉中山路一段387之1號

營業時間：17:00~23:40

擔仔麵的口感，絕對是它讓人一吃上癮的關鍵

麵條細而Q彈，每一口都有紮實的嚼勁，彷彿在嘴裡跳舞一般，讓人忍不住一口接一口

搭配那濃郁香甜的湯頭，湯汁完美附著在麵條上，整個口感層次瞬間提升

尤其是肉燥的香氣撲鼻，讓整碗麵更有靈魂，吃下去的瞬間真的是滿滿幸福感

乾米粉的口感真的是讓人無法抗拒

米粉本身細長但不會過於軟爛，帶有一點點的Q彈，吃起來有種輕盈的嚼勁

每根米粉都吸附了醬汁的精華，鹹香濃郁，每一口都充滿了層次感

最棒的是，乾米粉的口感不會過於油膩，讓人吃得爽口又滿足

再加上一點蔥花、蒜酥或肉燥，讓整道乾米粉更加香氣四溢，吃完一碗根本停不下來

貢丸湯絕對是台灣經典湯品之一，尤其是彰化的貢丸，更是以鮮甜彈牙而聞名

貢丸的口感特別Q彈，每一顆都帶著扎實的肉香，一咬下去能感受到內部的肉汁噴發，鮮嫩又多汁

搭配清爽的湯頭，沒有過多調味，卻能喝到濃郁的豬骨鮮味，讓整碗湯喝起來清爽不膩口

小黃瓜的口感相當清脆，每一口都能感受到它的鮮嫩多汁

尤其是在經過冰鎮後的小黃瓜，入口時更是帶來涼爽的感覺

滷豆腐的口感外層滷汁香濃入味，內層豆腐軟嫩滑順，入口即化

豆腐本身吸收了濃郁的滷汁，每一口都能感受到鹹香與豆香的完美融合

豬耳朵的口感非常有層次，外皮彈牙、內層軟中帶脆，越嚼越香

燙青菜的口感真是讓人欲罷不能，特別是經過短暫燙煮後，青菜仍然保持著那份清脆爽口的特質

滷筍干的口感豐富，外層滷汁香濃入味，內部則保持著筍干的脆嫩

每一口都能感受到滷汁的濃厚風味，筍干吸附了醬香

咬下去的瞬間，筍干的清脆感與滷汁的鹹香交織，讓味蕾大為驚艷

菜單

這擔仔麵就是我小時候在傳統小吃店的回憶，雖然沒有華麗的裝潢，但卻充滿了濃濃的人情味

每次走進小店，總能感受到那種溫暖的氛圍，老闆的笑容和廚房裡飄散出來的香味讓人倍感親切

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