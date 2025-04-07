紐約黑幫俱樂部

位於小巨蛋站/南京三民站附近的紐約黑幫俱樂部，是「Wayne’s 餐飲集團」今年全新開幕的龍蝦牛排品牌，有別於中山店 Wayne’s Boston、信義店Wayne’s New York以大份量分享套餐為主，紐約黑幫俱樂部以輕奢個人套餐為主，價位落在1000-1500/客之間，就可以享有義式義大利麵+龍蝦或式排餐雙主餐享受，搭配紐約黑幫俱樂部美式復古劇場設計，裝潢處處充滿小細節與巧思，儀式感跟氛圍都拉滿，不管是情侶約會、家庭聚餐、工商會晤都很適合來紐約黑幫俱樂部吃飯聚餐，台北龍蝦餐廳推薦給軟絲們。紐約黑幫俱樂部一樣收錄在軟西的台北餐酒館、台北特色餐酒館、包廂餐酒館、台北牛排餐廳、情人節約會餐廳推薦中。

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台北龍蝦餐廳推薦 紐約黑幫俱樂部用餐環境

「It’s Show time!」是軟西初踏入紐約黑幫俱樂部第一個想到詞句，低調暗色系裝潢和無數影城圓燈光吸引著人客目光，上頭的劇院告示牌彷彿在預告紐約黑幫俱樂部即將上演的精彩戲碼，美式復古劇院裝飾搭配經典老電影劇照，整體氛圍懷舊高雅又帶著一絲神秘感，宛如黑幫大亨般，外表看似冷峻，內在卻不失優雅與禮節。

座椅暗紅色沙發低調奢華，除了各種經典電影劇照外，還可以看見紐約黑幫俱樂部賭場遊戲版裝飾，還有關於海鮮的小故事，連廁所標示都是籌碼設計，小細節讓軟西驚呼好可愛呀!

紐約黑幫俱樂部用餐座位寬敞舒適，大多2-8人座，桌距間還有小隔板，用餐客人互不打擾，享有隱私，大片玻璃窗和昏黃燈光打造一個復古舒適用餐空間，隨著老派爵士樂音符流動在紐約黑幫俱樂部用餐空間中，彷彿置身繁華紐約，讓人流連忘返。

紐約黑幫俱樂部一樣收錄在軟西的台北餐酒館、台北特色餐酒館、包廂餐酒館、台北牛排餐廳、情人節約會餐廳推薦中。

紐約黑幫俱樂部有一個可以容納10-12人包廂，低消NT12000，另備有投影機和投影幕供使用，非常適合公司行號商務聚餐，其他包廂可參考軟西的台北包廂餐廳、台北包廂餐酒館、台北日式餐廳包廂推薦。

紐約黑幫俱樂部門口就可以看到水族箱裡面滿滿龍蝦，確保食材新鮮度，現抓現煮，延續Wayne’s Lobster & Steak House一貫的高品質，想到台北龍蝦來紐約黑幫俱樂部準沒錯。

紐約黑幫俱樂部設計裝潢處處有巧思，從進門處就可以看到教父經典場景，踏入紐約黑幫俱樂部彷彿落入美式復古劇場或是華麗五光十色的賭場，穿過電影售票口，為今晚的繁華享受揭開序幕，準備來場視覺味覺的奢華饗宴啦。

紐約黑幫俱樂部的低消為每人一份主餐。個人套餐包含：

麵包

沙拉或湯品(二選一)

迷你開胃主餐

主餐(可選排餐或海鮮)

甜點

以NT1000-1500的價格，即可享用龍蝦或牛排；若想更奢華，可選擇排餐+龍蝦雙主餐，非常適合輕奢感慶生約會，家庭、商務聚餐也很適合，文末有紐約黑幫俱樂部菜單可參考喔!

台北龍蝦餐廳推薦 紐約黑幫俱樂部美食介紹

招待-蝦餅(限時活動)

紐約黑幫俱樂部的蝦餅超級厚實有脆度，咬下去會喀擦一聲，整個海味席捲而來，超級涮嘴。

開胃菜-餐前麵包

義大利傳統麵包佛卡夏，搭配番茄三色椒跟洋蔥、Tabasco紐約黑幫俱樂部自製的莎莎醬，酸爽微辣，甜鹹順口搭配鬆軟麵包相當開胃。

開胃菜-番茄堅果油醋沙拉

沙拉上面加入堅果，增添口感的同時也營養健康。

開胃菜-匈牙利辣味牛肉湯

香濃入味的湯頭喝起來辣度舒順爽口，辣度入喉疊加肉鮮甜香，有著蔬果的甜度又有牛肉塊的口感，是給料超有誠意的一道開胃牛肉湯。

開胃菜-新鮮生蠔(1顆NT230/4顆900/6顆1320)

紐約黑幫俱樂部疊成生蠔塔上桌，光造型就相當浮誇，朋友聚會一人一顆感情不會散。搭配雞尾酒辣醬，去腥味提升香氣，咕溜滑嫩鮮香入口。

開胃菜-美式炭烤厚培根(酒香+培根)(NT350)

淋上威士忌後點火燒烤，在碳烤香氣上又堆疊了一層迷人酒香，隨著火焰融進厚實培根中，是款成熟大人的開胃前菜。

豐厚肉香氣中飄散木質酒香，培根韌彈卻不油膩，一咬下油脂爆開恰到好處，尤其再搭配顆粒感十足有脆度鹹香蒜酥，銷魂程度滿分，不愧是紐約黑幫俱樂部人氣菜色之一。

開胃主餐-松露奶油麵

這款是軟西最喜歡的迷你開胃菜，松露奶油香氣馥郁，大水管造型讓每一口咬下都彈牙盈滿濃郁獨特松露香，推薦來紐約黑幫俱樂部必點。

開胃主餐-經典起司奶油麵

醇順乳香巴在車輪造型麵體上，奶香鹹甜滑順，這道大人小孩絕對都會愛!

開胃主餐-義式燉牛肚/麵包片

慢燉牛肚相當軟嫩，入口後隨番茄醬酸香化開，搭配烤過的法式麵包，軟潤脆口通通有。

開胃主餐-番茄紅醬麵

紐約黑幫俱樂部的義大利麵麵醬都融合得相當好，紅醬依附在筆管麵上，爽口清新。

開胃主餐-甜菜根燉飯

燉飯每天口味都不太一樣，這天很幸運得剛好是甜菜根，顏色粉嫩嫩的好少女，吃起來完全沒有甜菜根的特有土味，反而醬汁與米粒完美交融，甜口清爽，再吃下中間超肥彈大蝦子，不敢吃甜菜根的也會愛上這燉飯。

帶骨小牛套餐(8oz)(NT900)

紐約黑幫俱樂部選用年輕的小牛，肉色嫩粉色相當討喜，帶骨肉質輕輕一咬就骨肉分離，細嫩肉味不重，沒什麼油花但越咀嚼越出淡雅肉香，鹹香肉醬汁淋在綿密紮實薯泥上，這薯泥就算吃得很飽依舊一口接一口。

菲力牛排套餐(6oz)(NT1000)

菲力切面嫣紅瑩潤，柔嫩多汁潤口咬下Juicy鮮甜，即便是3-5分熟，也不會有太腥嗆的肉味，有厚度更有口感，搭上牛骨醬汁更添肉香層次。

極佳肋眼牛排套餐(7oz)(NT1400)

肋眼上方的上蓋肉就是老饕最愛，外層微焦酥脆，帶豐美油花內裡肉質醇厚濃郁，每一口都能感受到豐富的肉香，還有油脂帶來的甜味，肋眼本身帶著恰到好處的嚼感，在紐約黑幫俱樂部吃牛排是種享受。紐約黑幫俱樂部還很貼心附上一個加熱石，可隨時調整牛排熟度，保持溫熱度吃起來更像剛上桌的美味。

西西里風味海鮮湯鍋套餐(NT1100)

這一整鍋滿滿的龍蝦螯、章魚、蛤蜊、淡菜，還有牛奶貝，根本就是海鮮控的最愛，鍋子特殊設計可以一路加熱到吃完，口口都新鮮，口口都海味爆棚，章魚腳超大不過吃起來比較偏軟糯，龍蝦肉則是超鮮美，台北龍蝦湯鍋推薦。

美式龍蝦海鮮個人塔套餐(NT1600)

紐約黑幫俱樂部這個塔有夠浮誇，上桌後姐妹們驚嘆連連，集超多海鮮在塔中，有干貝、蛤蜊還有章魚腳跟小卷，是一個人就能享用的輕奢海鮮套餐。

上方細薯炸得金黃酥脆，咬下喀滋一聲，酥炸香氣鹹香交織，涮嘴又乾爽。

龍蝦鮮紅外殼微光閃耀，肉質嫩滑透亮光澤，叉子一叉就舀起蝦體，鮮甜海味隨之綻放，龍蝦新鮮彈牙，火烤焦香氣四溢，還可以搭配無鹽奶油滿溢奶香。

一旁的干貝也很肥美，澎派海鮮塔不管是聚餐或是慶祝重要節日都儀式感滿分。

整隻波士頓龍蝦塔套餐(NT1700)

紐約黑幫俱樂部龍蝦可以選擇清蒸或火烤，龍蝦除了本身的蝦肉超級潤肥Q彈，上面的蝦膏也是鮮美鹹香，入口濃郁香氣與鮮甜肉質交織出極致奢華。

蝦螯的部分也很貼心露出一小截蝦肉，用叉子就可以叉出完整蝦螯，旁邊的水果玉米顆粒飽滿甜滋滋，吃完整塔很有飽足感。

水果風味奶酪(芒果奶酪)

紐約黑幫俱樂部個人套餐除了麵包、沙拉跟湯品二選一，最後還有甜點，芒果奶酪絲滑清新，酸甜適中，除了季節奶酪外，也可以加價NT150換購其他甜點。

義式手工起司捲(NT200)

原味/巧克力開心果口味

這個起司捲是義大利西西里島傳統甜點，外殼蓬鬆氣泡感超級脆口，一咬下去巧克力微微苦甜搭鹹甜細膩綿滑內餡，兩旁還有開心果脆粒，不愧是教父最喜歡的甜點!

原味帶有檸檬香氣，酸甜不膩口，兩側有草莓果粒，造型討喜可愛，是夏日最粉嫩甜品之一，來紐約黑幫俱樂部不要錯過。

冰涼杏仁霜派(NT200)

這個杏仁派很驚喜，吃起來口感居然超像冰淇淋，冰涼醇順，入口即化瀰漫堅果香氣，不甜膩很順口，難怪一直都是Wayne’s招牌推薦的甜品。

台北龍蝦餐廳推薦 紐約黑幫俱樂部調酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

教父(NT300)

威士忌/杏仁酒，這可說是紐約黑幫俱樂部代表酒之一，跟門口大大的教父燈箱呼應，沉穩圓滑甜美，中間烈韻酒感不會像單純威士忌那樣強烈，又帶杏仁甜厚度，喜歡威士忌的人，來紐約黑幫俱樂部，可以點一杯來小酌微醺。

黛綺莉(NT300)

蘭姆酒/水果風味酒/檸檬汁，喝起來酸酸甜甜莓果香，優雅女郎就著月色在夜晚獨酌，有著不被打擾的溫柔。

重軍火長島冰茶(NT400)

原本長島冰茶六大基酒，紐約黑幫俱樂部提升至8-9種基酒調合而成，別看這一長杯喝起來像冰茶一樣涼順，喝下去可是會微醺小茫，果然是重軍火的調酒!

House紅白酒(NT280/杯)

紐約黑幫俱樂部也有紅白酒可以搭配海鮮、紅肉享用，不管是小酌談天，或是工商聚餐，來到紐約黑幫俱樂部都能找到一杯最適合搭配的酒款。

處處可以看到紐約黑幫俱樂部的巧思細節，連甜點都做成雪茄造型，彷彿黑幫大老們聚會的儀式感，殊不知是鬆軟的巧克力費南雪，創意滿分。

此外來紐約黑幫俱樂部用餐的人客，店員們也會幫忙拍照，洗出來的照片還可以挑選喜歡的邊框，帶回去做紀念，不管是情侶約會、結婚紀念、朋友慶生都超級適合來紐約黑幫俱樂部用餐。

台北龍蝦餐廳推薦 紐約黑幫俱樂部菜單

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紐約黑幫俱樂部

之前軟西吃過台北龍蝦吃到飽像是豐FOOD、十二廚等，這次紐約黑幫俱樂部可以享用牛排或是龍蝦個人套餐，不論是人多或是一個人都能吃得澎派豐富，肉控、海鮮控吃得相當滿足。紐約黑幫俱樂部將龍蝦與牛排結合，搭配美式復古劇院風格，處處充滿細節，無論是餐點、環境還是服務，都展現輕奢與儀式感，適合商務聚餐、情侶約會與朋友慶生，台北龍蝦餐廳推薦給軟絲們。紐約黑幫俱樂部一樣收錄在軟西的台北餐酒館、台北特色餐酒館、包廂餐酒館、台北牛排餐廳、情人節約會餐廳推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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