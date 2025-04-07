難得回嘉

重要的就是雞肉飯吃到爽

這次想到來看看哪一家好吃

但我們家真的吃不多

只選了兩家PK

第一家當然是很紅的「劉里長雞肉飯」

永遠都要排隊

但幸好翻桌快

所以也不算等很久

現在規矩有點改變

要先點餐付款再等位子入座

孩子們都餓了

所以小菜點的比較多

已經有人等不及的下手了

劉里長雞肉飯的肉蠻嫩的

好入口

適合老弱婦孺

另外一家「夯仔內火雞肉飯」

一樣在嘉義市東區

走路約13分鐘

所以就散步過去當消化

這家都是當地人在吃

沒見到遊客

所以馬上就有位子入座

要注意的是

這家只營業到下午2點半

所以晚來就沒有了嘿

價位比劉里長再親民一點

阿孩子們已經吃飽

所以只點了一點點來比較

點了一碗雞片飯跟一碗雞肉飯

這家的飯很濕潤

所以前一家是肉贏

這一家是飯贏

我是都喜歡

就看個人口味啦！

如果不喜歡排隊可以選擇這一家

走回去牽車的時候

不知道這兩位在演什麼偶像劇

但是妹妹都快比哥哥高了🤣🤣🤣

劉里長雞肉飯

地址：嘉義市東區公明路197號

營業時間：7:30~14:30、14:00~19:00 (週一公休)

夯仔內火雞肉飯

地址：嘉義市東區安和街27號

營業時間：8:00~14:30 (週二、三公休)



檢視較大的地圖

文章標籤