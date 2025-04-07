文／克拉大

台灣首部融合「情緒教育」與「奇幻科幻」的電影《深淵宇宙》（Abyssverse）即將於 4/18 在全台電影院震撼上映！本片以前所未見的意識宇宙觀、細膩動人的情感描繪，以及極具衝擊力的視覺特效，一次橫跨AI腦科學、虛擬意識、情緒療癒三大主題，主創團隊更精心將日期選在「耶穌受難日」登上大銀幕，只為真誠回應這個世界最真實的傷與痛。

（左起）魯文學、陳柏寰、陳兪彤和蔡子誠四位主演群進行開演前合照。（圖／台灣活出新人啟發行動協會 提供）

記者會現場金句連發！製作人盧耕宇開場即破防：「娛樂不只是娛樂，而是一條帶下一代走出深淵的路！」

在首映記者會現場，製作人盧耕宇一開場便以一段直搗人心的發言震撼全場。他表示：「我們都知道，現今社會節奏快速、資訊爆炸，大家在震動不安的局勢中，不斷自我麻痺…而這樣的生活早已變成常態。很多人奮力想改變現況，卻又逃避面對自己真正的情緒與需求。其實，每個身處在媒體與娛樂產業洪流中的人，都懂這份疲乏與矛盾——我也不例外。」而他話鋒一轉，拋出一個讓現場觀眾動容的觀點，他分享：「與其憂心下一代被這些洪流掩沒，不如帶他們一起做娛樂產業！讓他們在對的位置，從今天開始就是領袖，而不是等到明天！我們沒有企業財團，只有一群願意為理想燃燒最美年歲的青年。這部電影，是他們的吶喊，也是他們的行動。」

製作人盧耕宇開場致詞，希望用電影來宣傳福音，並大膽結合AI與元宇宙的創新概念。（圖／台灣活出新人啟發行動協會 提供）

青年主導製作團隊，愛與科技的雙軌敘事！

《深淵宇宙》由26歲導演陳恆義領軍，25歲副導鍾孟辰協力，全片運用虛擬意識潛行技術，創造一個架空的「情緒視覺化」腦內宇宙，講述心理師林心妍（陳兪彤 飾）進入NFDD患者意識空間，試圖找出其情緒崩潰的根源。她在過程中不僅拯救了他人，也觸碰到自己深埋內心的傷痕。 守在現實世界的AI腦科學家吳天睿（陳柏寰 飾），雖外表理性冷靜，其實也背負過去的痛。在一次次科技與情緒的交錯中，他們不只碰撞出愛的火花，更直視了人性最深層的孤單與渴望。「不是你救了他，而是你願意陪他走過黑暗。」 這句電影中的核心台詞，也成為整場首映記者會中最被烙印在心裡的金句。

（左起）電影監製鍾文濱、演員蔡子誠、魯文學、女主角陳兪彤、男主角陳柏寰、導演陳恆義、製作人盧耕宇、金馬終身成就獎石雋、毫無隱藏林少軒牧師、華神莊舒華老師、南實踐吳慶璋教師、彭鳳珠主任 進行大合照。（圖／台灣活出新人啟發行動協會 提供）

心理師高度肯定：陪伴不是關鍵，「不離開」才是真正的「被理解」

這部作品也呼應了年輕創作者對於資訊冷漠時代，EMO症狀的體現。根據統計，台灣每年高達200多萬人有情緒就醫紀錄，等於每十人就有一人曾走進診間。盧耕宇強調：「情緒問題不只是青少年的專利，而是全民性的議題！」他也點名這部電影獻給50萬名第一線助人者、超過200萬名正在陪伴家人的你我。格瑞思心理諮商所 詹椀喬心理師高度肯定《深淵宇宙》所呈現的心理深度與真實性。她指出，電影將「深淵」這種「憂鬱」情緒具象化、視覺化，是一種極具療癒力量的創作方式：「很多孩子在經歷情緒風暴時，其實連自己都無法用語言描述自己的內在。這部電影幫助大人看見他們的世界－一個既混亂又孤單的深淵宇宙。」她進一步強調，在諮商現場，最常聽見的話就是：「我不知道為什麼自己會這樣。」而這正是電影中的主角們所經歷的心境：「不論是陷入情緒崩潰的少年，還是願意陪伴的心理師，他們都不是英雄，他們只是誠實地活出『願意靠近』。」心理師更特別提到，這部作品最打動她的是「陪伴不是解決問題，而是選擇不離開」這個概念－「對焦慮時代的年輕人來說，一個願意留在身邊、不用立刻給出答案的大人，比什麼都重要。這部電影，用充滿想像力的手法，道出了最樸實的需要－被理解。」

格瑞思心理諮商所 詹椀喬心理師看完電影後對片中以「深淵」分析個案有巨大共鳴。（圖／台灣活出新人啟發行動協會 提供）

這也給了演過多部作品的女主角陳兪彤有了深刻的感受，她分享：「我演的不是一個全知全能的心理師，而是一個也很受傷、卻願意靠近的人。」男主角陳柏寰則說：「科技可以讀取大腦，但看不見人心，只有人心可以真正觸碰人心。」 也許不該用電影來說教，所以透過娛樂讓大家欣賞這部作品，省思背後的意義才是關鍵。

文章標籤