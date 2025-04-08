「滷susu滷香麵舖」是一家主打創新滷味的餐廳，結合拌麵與新鮮蔬菜的特色餐點，有別以往常見的配菜都是用滷汁熬煮，這裡是以健康川燙的方式讓蔬菜的原汁原味呈現出來，搭配招牌滷汁熬煮出來的配料，呈現一碗健康清爽的蔬菜以及一碗香濃入味的主餐，拌麵有加入特製香辣椒麻醬汁，吃起來香麻帶勁同時兼具口感與味蕾的交織，讓滷味呈現不同的樣貌，加上店面位置進駐的在大巨蛋，在演唱會以及棒球賽舉辦時更是成為超人氣的餐點。

餐廳資訊

滷susu滷香麵舖



名稱 : 滷susu滷香麵舖(台北大巨蛋店)

電話 : (02)2756-5208

地址 : 台北市信義區忠孝東路四段505號B2(遠東Garden City) (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-22:00

LINE訂餐 : 滷susu

Instagram : 滷susu 滷香麵鋪(@lususu_luwei.noodles)

店面在捷運 國父紀念館站 5號出口連接大巨蛋地下二樓的Garden City美食廣場中，當天去的時候老闆是在門口非常熱情招呼所有客人

餐廳資訊

店內的配色設計滿繽紛的加上老闆的熱情讓整間餐廳顯得十分有活力

菜單

因為第一次來吃一開始要點餐前滿猶豫要點甚麼，老闆會一一把每個餐點的特色介紹出來幫助我們找到自己喜歡的口味，而且老闆本身也是為棒球迷飯後之餘可以多閒聊幾句

餐點實際的照片在門口櫃台上的招牌有提供，可以讓點餐或是外帶的顧客了解實際的配菜

餐點介紹

這次點了兩種口味的套餐分別是「麻辣鴨血豆腐+王子麵」和「肉爆多(牛肉)+刀削麵」，老闆只要有在店裡都會親力親為幫大家服務，包含點餐、上菜和收拾餐盤，過程中也一直跟我們介紹他開這間店的特色，對於E人的我來說是個不錯的社交餐廳XD

第一份餐點是「麻辣鴨血豆腐+王子麵」，這裡的餐點都是一碗滷味+一碗新鮮蔬菜，讓顧客可以吃得美味又吃得健康

鴨血和豆腐都非常大塊，上面沾附著麻辣醬汁看起來就十分夠味

鴨血火侯控制的恰到好處，吃起來口感紮實不會感覺到裡面有過多的氣泡和空氣

豆腐吸飽麻辣湯汁咬下去爆汁的程度就像在喝湯一樣軟嫩夠味

王子麵除了本身的麵香味還多一層麻辣的香氣在上面，真的會讓人越吸越過癮

第二份餐點是「肉爆多(牛肉)+刀削麵」，主打的是一個高纖多蛋白的組合

主餐上面的牛肉片幾乎都快把下面的刀削麵給覆蓋住，上面有淋上滷汁來增添香氣

牛肉片吃起來緊實肉香味濃，搭配上面的滷汁一起吃味道更有層次

半顆水煮蛋裡面蛋心吸附當之後吃起來除了蛋香味之外還有淡淡的滷汁香

魚蛋可以算是麻辣湯裡面的一個好配料之一，吃起來紮實彈牙還要小心不要被裡面的湯汁燙到

刀削麵麵條厚實吃起來非常有咬勁，咀嚼過程中麵香和滷汁香不斷散發出來

另一碗蔬菜碗不同餐點是一樣的就一起介紹裡面的配菜

豆干吃起來非常紮實，咀嚼後豆香味會充滿整個嘴中

花椰菜原味吃起來本身的香甜味滿清爽的，口感也滿脆的

豆芽菜和高麗菜吃起來爽脆多汁，相比主餐滷汁香濃的味道蔬菜吃起來相對清淡清爽，交換吃可以轉換口我也比較不會感到太油膩

結語

去年來大巨蛋看球賽時比較沒有來Garden City這條美食街走過，主要都是在施工居多，不過今年大部分的餐廳都開了，來這裡逛一逛看到「滷susu滷香麵舖」，在老闆熱情的介紹下就來品嚐看看，看到餐點後才知道老闆所謂健康滷味的方式，蔬菜碗以川燙為主簡單淋上醬汁就可以享用，主餐本身滷汁濃郁搭配椒麻醬汁非常夠味，而且看球賽還有外帶的方式，只要線上先訂餐就可以，還可以再訂餐時備註隔壁想喝的「龜記」飲料，老闆就會先幫忙一起買，等取餐時一起付款就可以。