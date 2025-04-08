

兒子遺傳到我，超愛吃牛排。但我隨著年紀的增長與口味的轉變，傳統的平價台式牛排已較少光顧，能讓我願意再光顧的沒幾家。會知道「飄也香」，是多年前老婆的一位友人向我們推薦，我們才知家住的新莊，原來還有這家受在地人喜愛的台式牛排店。店面小也不起眼，老舊沒什麼裝潢，但有當時少見的三拼，還有加麵不用錢、免費升級酥皮濃湯...等，才引起我們的興趣。排餐肉質我可接受，餐點CP值高，母女倆覺得這的酥皮濃湯超好吃，兒子能吃得很滿足，我又不會傷荷包。

前陣子某假日，母女倆不在家去外地玩。中午我對兒子說，那我們自己父子倆去吃好一點，去吃牛排好了！兒子一聽到可是眼睛很亮，直問要去吃哪家？想到有好一陣子，沒來光顧「飄也香」，就來了...

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▲店外觀

「飄也香」位於新莊忠誠街上，

店址也是40年前，

阿發當時在幸福路的住家斜後方不遠。

那時國中的我，

還曾單戀，

住在這店旁巷內的一位女孩，

這附近，

真充滿了年少時的回憶...。

但有時想想，

自己可能錯過不少女生，

但也還好錯過，

才能遇到後來這麼好的老婆（轉得好硬，哈）。

話題有點扯遠了，

由於店家的外觀不明顯，

店面也不大，

加上忠誠街上多為老公寓建築，

平常會經過這的非在地人就相對較少，

既使經過也可能不太會注意到它。







▲門口煎台







▲用餐區

好一陣子沒來，

店內重新裝潢過，

感覺氣氛明亮很多。







▲點餐單

平價台式牛排的價位。

另菜單上沒註明，

老顧客才知的內用福利有：

玉米濃湯可免費升級酥皮濃湯，

但點餐時需先告知。

麵不夠吃，

可免費加麵。

重點是，

內行才知的，

這裡排餐還可以隨意三拼喔！

選擇有：牛/豬/雞/比目魚/魷魚/鮭魚/白蝦/干貝。

雙拼300元，

三拼400元，

選魷魚多20元，

相同兩樣價格另計。

價格很划算~

＊菜單上沒三拼，

但想點的話可以跟店家說，

也可再確認一下價格。







▲自助區

點排餐，

餐包可享用兩個，

吐司、紅茶、豆漿、冰淇淋，

隨你吃~







▲高CP值平價台式牛排上桌

超開心的兒子~







▲烤餐包＆烤吐司

內用，

餐包可享用兩個，

吐司片則不限，

但浪費會每片/顆增收10元喔～







▲紅茶、豆漿，內用免費不限喝







▲內用玉米濃湯可免費升級酥皮濃湯

外觀充滿迷人的酥皮色澤與香氣







▲酥皮濃湯，特寫

這的酥皮層層分明且非常酥香，

戳一戳、和一和，

讓酥皮吸附上飽滿濃湯，

口感真是香濃好吃。

超愛酥皮濃湯的母女倆，

之前來這吃的時候，

還說這的酥皮濃湯，

在新莊的平價台式牛排館中，

可是數一數二好吃的～







▲牛排+牛排

阿發當天單純很想吃肉，

於是點了牛排＋牛排。

另，

我後來較不愛吃平價台式牛排，

其一原因是，

很不愛牛排上淋一堆醬，

於是我請店家，

醬另外裝讓我自己加。







▲牛排淋綜合醬







▲牛排，特寫







▲鐵板麵

滑溜Ｑ彈鹹香，

有鐵板味。







▲隨意三拼

我們選了牛排、魷魚、雞腿排，

外觀看起來，

就是爽快豪邁，

能吃得大大滿足過癮！







▲三拼，淋醬







▲雞排，特寫







▲魷魚，特寫







▲餐後來支冰淇淋是一定要的

我隨著年紀的增長與口味的轉變，

傳統的平價台式牛排店已較少光顧，

而它是在我家住的新莊，

少數能讓我願意再光顧的其中一家。

這的牛排不淋醬，

我還吃得下。

內行才知的隱藏版隨意三拼，

外觀看起來，

就是爽快豪邁，

還能吃得大大滿足過癮，

價位也很划算。

另還有，

內用加麵不用錢，

免費升級酥皮濃湯...等。

這家的知名度，

可能不如其他幾家在新莊的名店，

但也不差，

有1千1百多則評論，

平均4.6星。

對於單純喜歡吃傳統平價台式牛排，

或是酥皮濃湯，

而不是為了吃自助吧的朋友，

「飄也香」是不錯的選擇～



【營業時間】11：30～14：30，17：00～20：30；週三店休

【地 址】新北市新莊區中誠街76號

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◎﹝新北市新莊﹞樂製滷食 七種乾滷、四種湯滷風味，十二種麵條、青菜區有如小型菜攤，客製化自由度極高的人氣加熱滷味

◎﹝新北市新莊﹞富樂里奇義大利麵 百元價位的超人氣、高CP值義大利麵、燉飯、焗烤

◎﹝新北市新莊﹞一串日式關東煮｜焦糖冷滷味 一口接一口、五告好呷！風味獨特、高CP值，在地高人氣的焦糖冷滷味

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