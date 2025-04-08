桃園又多一個溜小孩的好地方，不管雨天晴天都適宜，就位在龜山區長庚大學園區內，獨棟挑高七層樓可以免費參觀。圓環式設計，360度環繞整個園區，一樓中央廣場有巨大的萬年樹瘤，館內寬敞舒適，小朋友可以模擬大卡車、電動車駕駛，還有各種多媒體互動體驗，萬花筒、浮空影線劇場、森林浴等，每層樓都有不同的主題內容，讓我們了解台塑企業除了塑膠、纖維、石化產業外，還有生醫、生技、環保、綠能產業以及教育醫療等，寓教於樂，讓小朋友在遊戲中學習各種知識，為桃園最佳免費室內景點。

周末限定，不僅有免費影片欣賞還有免費定點導覽，介紹台塑集團的歷史跟相關產物。

到處都設有座位區可以休憩，相當貼心，帶小朋友老人家都適合。

還免費提供小朋友集章活動，小朋友超愛的～

圓環式設計，挑高明亮的大廳，可讓陽光透進來，逛起來相當舒服，一進去就看到巨大的萬年樹瘤，為桃園免費親子景點。雨天備案好去處。

在這裡你可以了解台塑企業發展與該企業創辦人王永慶先生的發跡歷史。

館內必遊：電動車模擬駕駛，可以踩油門，還有聲音和數據，相當逼真，小朋友超愛的～影片分享

館內必遊：百變萬花筒，透過鏡面反射，結合光影技術，走進萬花筒的華麗世界，營造出充滿科技未來感的絕美空間。

館內必遊：大卡車模擬駕駛，館內居然用真的大卡車讓你進到駕駛座，彷彿身歷其境。

館內必遊：多媒體互動體驗，可以闖關遊戲還可以拍照留存。

館內必遊：B1奇木森林，想像自己徜徉紐西蘭的南貝殼杉森林中，打開心靈，轉換空間，創意無限想像～

B1也有提供座位區可以休憩也有紀念品可以購買，結束後記得到一樓服務台登記，可以折抵三小時停車。

台塑企業文物館：桃園市龜山區文化一路259號長庚大學內；營業時間：09:00-17:00（周一公休）

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