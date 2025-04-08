這間「富國天清度假村 Thien Thanh Phu Quoc Resort」真的會讓人一住就愛上，它的地理位置超棒，離機場開車不用 20 分鐘，離市區大概一公里， 飯店裡面有私人的花園、沙灘、泳池、健身房跟兒童俱樂部等等。 最棒的是，走出去就是最美的沙灘， 而且他們還有超美的無敵海景陽台房，在房間裡面就可以看滿天的星星、看夕陽，還有超享受的無敵海景早餐。 在度假村裡面待一整天都不會膩，超級 chill， 真的是最佳度假天堂啊！ 而且飯店周邊也很熱鬧，有很多餐廳跟按摩店可以選擇，不管要去北島南島還是出海都很方便。 這間飯店直接列入我心目中最佳的五星級度假飯店了。

陽光、沙灘、大海、游泳池、椰子樹、躺椅，這些夢幻的度假元素這裡通通有，影片分享

這裡有沙灘、躺椅、大海、沙灘、躺椅、椰子樹、洋傘，加上藍天白雲，真的超有度假的感覺～ 富國天清度假村有他們私人的沙灘和躺椅喔。

來富國島玩，我超級建議大家一定要選一間五星級飯店住一晚，這邊的五星級飯店不像台灣那麼貴，但是擁有的美景和設施卻是一級棒。

光待在房間就是一種享受，房間有免費的咖啡跟茶包，但是酒跟飲料就要另外付費喔～

走出去就是最美的沙灘，不用跑遠，在飯店看夕陽就超棒超美的。

飯店大廳超氣派，一走進去就給人一種超豪華大氣的感覺，沙發座位區也很大很舒適，就像來到皇宮城堡一樣。影片分享

陽台海景雙人房竟然是兩張大床，根本就是我們四人房的大小了， 而且一張床還有四個枕頭，也太讚了吧。

浴室裡面有超大的浴缸，不過沒有乾溼分離，這算是飯店唯一的小缺點。

這裡因為沒有過多的光害，晚上在陽台就可以看到滿天的星星。

餐廳在飯店後方，走出像宮殿城堡一樣的建築，準備去吃早餐囉。

富國天清度假村的餐廳位在游泳池旁邊，可以一邊看海一邊吃早餐，超愜意的。

從窗外看出去的景色超美，隨時都可以走出去欣賞。 飯店有專屬的沙灘跟盪鞦韆。

我們選擇靠窗的座位區享受美好的早晨時光， 用餐環境很寬敞舒適，乾淨又明亮，重點是戶外的景色美到像仙境一樣。

飯店提供中西式吃到飽，而且每天的菜色都會稍微更新，蠻貼心的。

自助餐廳的樣式超級多樣，每一種都很好吃，還有現煎荷包蛋跟歐姆蛋，整個超豐盛的，影片分享

最特別的是甜點有超多樣式，擺盤也很精緻，早上就可以吃到美味的甜點，超幸福的，像是紅毛丹、芭蕉、西瓜、龍眼、百香果都很甜，新鮮又好吃。

重點是美景無價，感覺食物都變得更美味，每天早上我都要來一碗現煮的越南河粉，這真的是我的最愛。

每天早上都要來一碗現煮的越南河粉是我的最愛。

還有新鮮現打果汁，超加分！

吃完早餐再來一杯咖啡，悠閒地享受這段時光，是我們全家最幸福的時刻，吃飽走出去就是最美的游泳池和沙灘。

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飯店還有免費設施喔，像是小朋友的遊戲場，還有健身房跟撞球室。

回到房間繼續享受無敵海景， 從窗外看出去的風景真的很棒，影片分享

飯店周邊還有夜市可以逛，像是陽東夜市又叫富國夜市、庭駒夜市，可以在那邊品嚐最道地的越南美食。

富國天清度假村離市區很近，生活機能很方便。 走路大概 1.5 公里，20 分鐘就可以到金鋼超市。

在飯店就可以欣賞到最美的夕陽， 陽光金沙灘真的是名符其實的度假村。

陽光金沙灘～真是名符其實的度假村

不用特別花錢跑到日落沙灘，自家飯店就有美麗的夕陽可以欣賞。 可以躺下來慢慢感受夕陽餘暉的美好時光～影片分享

飯店周邊美食也很多，像是 N90 HOTPOT 海鮮燒肉餐廳吃到飽，走路大概 300 公尺，5 分鐘就到了。

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裡面的海鮮也太多了，螃蟹、泰國蝦、一整隻魚隨便你夾，竟然只要新台幣不到 500 元。 還有牛小排、牛肉、豬肉等等通通吃到飽。

每人只有加650元就有一整隻焗烤龍蝦。

真是相當滿足的一餐，相當推薦。

周邊按摩：走路約5分鐘即可到達

在越南按摩台幣約100-200就有，我們幾乎每天都去按摩。

隔天一早又是美好的早晨時光。

飯店周邊還有一間森林系景觀餐廳 – OLA，走路一分鐘就到了。

這裡的費用超便宜的，25000 越南盾等於台幣 30 元就有飲料可以喝了。

飯店周邊美食

最後一天在飯店悠閒的享用設施，享受包場的感覺～

沙灘走出去超熱鬧的，原來沿著沙灘還有好多間飯店。

最後一天我們在飯店悠閒地享用設施，感覺像是包場一樣～ 從沙灘走出去超熱鬧的，原來沿著沙灘還有好多間飯店。 感覺很像長灘島一樣，踩在沙灘上，有一整排的椰子樹遮陽，讓你不用曬太陽就可以欣賞到美麗的海景，真的很特別。

海水的顏色會因為時間跟光線不同而有不同的變化。 在這裡真的可以好好享受沐浴在大海跟陽光之中的悠閒感。影片分享

白沙、躺椅、大海、藍天、白雲構成一幅幅最美麗的圖畫，每一張照片都像一張張的明信片，真的是攝影師的拍攝天堂，沿著沙灘走，每個角度都很美。影片分享

今年的冬天超級冷，我們到富國島避寒，離開這繁忙冷濕的地方，找一個有陽光、藍天，好好享受一下人生。影片分享

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