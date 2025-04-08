丹丹炸蛋蔥油餅販賣所｜公館新開幕超爆餡蔥油餅，恰恰餅皮吃完飽到天靈蓋!

這家真的是我吃過料最多的蔥油餅! 公館新開幕的【丹丹炸蛋蔥油餅販賣所】，超級大一份幾乎快跟臉一樣大，一隻手幾乎沒有辦法掌握住，現點現桿的餅皮炸到恰恰恰，夾入香腸、培根和起司等配料，搭配邪惡半熟蛋整個爽度破表，巨無霸份量吃完直接飽到天靈蓋!!!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

丹丹炸蛋蔥油餅販賣所 環境分享

▼【丹丹炸蛋蔥油餅販賣所】位於 台北市中正區羅斯福路，就在公館夜市當中，台灣大學的對面，從公館捷運站步行即可抵達!

▼【丹丹炸蛋蔥油餅販賣所】的餅皮都是手工現桿，現點現炸出恰恰恰的口感，最重要的是吃完不會覺得油膩!

丹丹炸蛋蔥油餅販賣所 菜單

丹丹炸蛋蔥油餅販賣所 餐點介紹

無敵總匯💰100元

▼爽度破表的無敵總匯蔥油餅!在酥脆的餅皮中，夾入香腸、培根和起司和蛋，整個份量大到一手難以掌握，咬起來外酥脆內鬆軟，鹹香鹹香味道很夠，半熟蛋在嘴巴爆開整個超過癮!

丹丹炸蛋蔥油餅販賣所 食用心得

丹丹炸蛋蔥油餅販賣所 店家資訊

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地址： 台北市中正區羅斯福路三段316巷2號

營業時間 : 中午12：00 － 晚上21：00(每週五固定公休)

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