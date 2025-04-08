一直以來都很期待去世界各地的水族館，因為每個國家的海洋生態都不一樣，想說特別去深度認識一下～加上新加坡下午天氣很熱，最適合躲在室內看小動物了，第一次來新加坡【S.E.A.海洋館】是真的有被震撼到，除了互動體驗、可愛生物外，最重要的是這裡把氛圍感拉滿，彷彿置身在海洋世界中，很舒服！

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這次來筆記起來一些好玩的設施：

📍魚類學院：熱帶魚和珊瑚的天堂，很多五顏六色的魚類

📍海底沉船：近距離看人工礁石

📍深海奧秘：幽暗的燈光➕稀有深海生物，科幻感滿滿

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一些小TIPS分享給大家：

🔸提前在 TRIP 購買門票，價格比現場櫃檯還要便宜

🔸大家記得提前帶小外套，尤其是深海世界那裡特別冷😂😂

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S.E.A.海洋館

🌲 8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269

🌲 10:00–19:00

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因為不確定離開海洋館的時間，臨時決定要【新加坡包車】，也能安排妥當✌️

https://line.me/R/ti/p/@068abhmx?oat_content=url#~

全程10小時，全新加坡都可以趴趴走，司機還帶我們去吃好吃的海南雞飯、麻辣火鍋～