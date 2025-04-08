新北板橋【 澎派PONPIE手工蛋糕開箱 】 質感母親節蛋糕推薦- 《花沁》・6吋母親節限定蛋糕/台北聚會蛋糕/新北好吃水果塔!!

對待自己與家人的甜蜜記憶

當然需要有好的美食來慶祝值得紀念的日子

沒錯這次要推薦的就是位於新北板橋【澎派PONPIE手工蛋糕開箱】質感母親節蛋糕推薦-《花沁》

開始認識澎派PONPIE手工蛋糕是前同事的妹妹介紹給我的品牌

吃過澎派的水果塔就會想要認識一下其他種類的甜點

意外讓我發現做工如此精雕細琢的典雅氣質蛋糕

取名也相當優雅-”花沁” 迫不急待想要第一個開箱嘗鮮的我

自然就帶回家順便幫媽媽提早慶祝母親大節囉~~

畢竟我本身的工作屬服務業-假日都是要排休很難能夠兼顧到珍貴的家庭日

所以很多重要節日都會在平常的日子提前慶祝

花沁為六吋無麩質的手工製作蛋糕

小小一個相當適合小家庭吃~不怕吃多也不需要放到冷凍庫擺很久

外觀相當漂亮優雅猶如一朵響應美好節奏的花朵

盛開著月圓花好的節奏還有著金箔銀箔作為點綴

整體的花瓣與小花朵巧克力賣相很是吸人眼球

不浮誇帶有著點點沉穩同時也散發著夢幻的浪漫感

外帶自取附有盤子與刀叉組

蠟燭跟節慶牌組則可依照個人需求選購

“花沁” 上層有著濃郁奶油伴隨香草莢的迷韻香氣

同時有著綿厚的奶香感如雲朵般入舌尖的體現

超級香軟又很美味

中層的口感則是酸甜的紅心芭樂奶凍與青蘋果果粒相互交疊

帶出不同的新高度層次相當滑嫩細膩的滋味

如同清脆美妙的音符不斷在口腔中輕快有節奏感的跳躍

綿密與酸甜的雙重口感持續敲打我的甜點味蕾神經

輕盈絲滑又宛若坐落在軟綿綿的雲朵上

香甜卻不膩的食感相互依存彼此的濃郁真是恰如其分

此起彼落的彈跳著輕盈美味的步伐

酸甜滑順又出現層出不窮的香郁感相當好吃

蜜棗與杏仁餡更是畫龍點睛的咬勁與嚼感

滿布那略有QQ彈彈的口感真是粉不錯

同時底層的餅乾酥脆並伴隨伯爵茶香沈穩的氣息

完美調和這處處到位的甜點比例相當不錯

如同花季盛開那爭奇鬥艷的多元漸層感

每一口都豐富了我原本對蛋糕的想像力

原來可以如此這般的精采絕倫愛不釋手阿

如夢似幻的每一口都值得慢慢細品

想給媽媽最值得的饗宴-蛋糕我也會選擇最優質的花沁

帶給家人最豐盛的甜蜜回憶

母親總是將子女視為比自己生命最重要的

願意將世上所有的愛都無條件地奉獻給子女

祝全天下的媽媽母親節快樂喔!!

看看短影片的花沁吧~~ https://www.youtube.com/shorts/hG9XJyLlx4E

<<店家資訊>>

店名:澎派PONPIE

電話:2272-2224

地址:220新北市板橋區民權路202巷4弄1號

官網： 澎派PONPIE Facebook粉絲專頁： 澎派PONPIE Instagram： 澎派PONPIE

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