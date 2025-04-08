新北板橋【澎派PONPIE手工蛋糕開箱】質感母親節蛋糕推薦-《花沁》・6吋母親節限定蛋糕/台北聚會蛋糕/新北好吃水果塔!!
對待自己與家人的甜蜜記憶
當然需要有好的美食來慶祝值得紀念的日子
沒錯這次要推薦的就是位於新北板橋【澎派PONPIE手工蛋糕開箱】質感母親節蛋糕推薦-《花沁》
開始認識澎派PONPIE手工蛋糕是前同事的妹妹介紹給我的品牌
吃過澎派的水果塔就會想要認識一下其他種類的甜點
意外讓我發現做工如此精雕細琢的典雅氣質蛋糕
取名也相當優雅-”花沁” 迫不急待想要第一個開箱嘗鮮的我
自然就帶回家順便幫媽媽提早慶祝母親大節囉~~
畢竟我本身的工作屬服務業-假日都是要排休很難能夠兼顧到珍貴的家庭日
所以很多重要節日都會在平常的日子提前慶祝
花沁為六吋無麩質的手工製作蛋糕
小小一個相當適合小家庭吃~不怕吃多也不需要放到冷凍庫擺很久
外觀相當漂亮優雅猶如一朵響應美好節奏的花朵
盛開著月圓花好的節奏還有著金箔銀箔作為點綴
整體的花瓣與小花朵巧克力賣相很是吸人眼球
不浮誇帶有著點點沉穩同時也散發著夢幻的浪漫感
外帶自取附有盤子與刀叉組
蠟燭跟節慶牌組則可依照個人需求選購
“花沁” 上層有著濃郁奶油伴隨香草莢的迷韻香氣
同時有著綿厚的奶香感如雲朵般入舌尖的體現
超級香軟又很美味
中層的口感則是酸甜的紅心芭樂奶凍與青蘋果果粒相互交疊
帶出不同的新高度層次相當滑嫩細膩的滋味
如同清脆美妙的音符不斷在口腔中輕快有節奏感的跳躍
綿密與酸甜的雙重口感持續敲打我的甜點味蕾神經
輕盈絲滑又宛若坐落在軟綿綿的雲朵上
香甜卻不膩的食感相互依存彼此的濃郁真是恰如其分
此起彼落的彈跳著輕盈美味的步伐
酸甜滑順又出現層出不窮的香郁感相當好吃
蜜棗與杏仁餡更是畫龍點睛的咬勁與嚼感
滿布那略有QQ彈彈的口感真是粉不錯
同時底層的餅乾酥脆並伴隨伯爵茶香沈穩的氣息
完美調和這處處到位的甜點比例相當不錯
如同花季盛開那爭奇鬥艷的多元漸層感
每一口都豐富了我原本對蛋糕的想像力
原來可以如此這般的精采絕倫愛不釋手阿
如夢似幻的每一口都值得慢慢細品
想給媽媽最值得的饗宴-蛋糕我也會選擇最優質的花沁
帶給家人最豐盛的甜蜜回憶
母親總是將子女視為比自己生命最重要的
願意將世上所有的愛都無條件地奉獻給子女
祝全天下的媽媽母親節快樂喔!!
看看短影片的花沁吧~~https://www.youtube.com/shorts/hG9XJyLlx4E
<<店家資訊>>
店名:澎派PONPIE
電話:2272-2224
地址:220新北市板橋區民權路202巷4弄1號
官網：澎派PONPIE Facebook粉絲專頁：澎派PONPIE Instagram：澎派PONPIE
Goolge商家：Ponpie 澎派板橋店 水果塔專門店｜甜點｜生日蛋糕｜節慶蛋糕
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