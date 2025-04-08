讓人放鬆的韓國質感擴香 ｜COCODOR 時光系列5款人氣擴香瓶推薦開箱

居家擴香是提升生活儀式感最簡單的方式，能夠為平凡的空間增添獨特的香氣。

像我自己就很喜歡在廁所、書櫃、鞋櫃甚至客廳都放上擴香瓶，不只帶來淡淡香氣，還能有效消除異味，讓心情也愉悅起來。

最近韓國香氛越來越紅，網友們一致推薦的平價擴香品牌就是來自韓國的 COCODOR ，不僅價格實在，包裝質感佳，香味選擇更是豐富，逐漸成為許多小資女的心頭好！

質感擴香瓶推薦 ｜COCODOR 珂珂朵爾

在 COCODOR 推出的眾多系列中，我自己最喜歡的就是時光系列擴香瓶。

這系列容量升級為300ml，持久耐用。此外，時光系列的香味更是由韓國調香師特別調配，每一款香氣聞起來都富有層次，與一般市面上的擴香瓶截然不同。

尤其當我結束一天忙碌的工作，推開家門踏進房間，迎面而來的淡雅清新香氣，彷彿將整日的疲憊和壓力瞬間化解，讓人感覺無比放鬆和療癒。

因為太喜歡這樣的感受，這次我一次購入時光系列中人氣最高的5款香味來開箱，正在挑選擴香瓶的朋友一定要看到最後喔！

COCODOR 時光系列 5款擴香瓶開箱

時光系列的瓶身設計與經典款明顯不同，以棕色木質調為主，配上瓶口精緻的霧金瓶蓋裝飾，簡約自然卻透出一種優雅的復古感。深色瓶身的設計也能有效減少光線照射，避免擴香液變質，延長使用壽命，質感與實用性兼具！

每一份擴香瓶裡都有提供7支擴香棒，我自己是習慣一次用放2-3支擴香棒到擴香瓶裡，味道不會太重但呼吸時卻能感受到淡淡的香氣，如果空間比較大或喜歡濃郁的香氣的朋友可以一次放4-5支擴香棒哦🥰

質感擴香瓶推薦 ｜COCODOR 白琥珀

白琥珀擴香瓶裡有添加鈴蘭花，味道聞起來屬於比較柔和舒適，花香中又愛著淡淡的木質香味~

我自己喜歡把這瓶白琥珀放在辦公室上，淡雅溫柔的釋放著香氣！

當忙碌或工作時，可能會忽略它的存在，當放鬆休息片刻時就能聞到專屬它的香味，讓人覺得非常的放鬆和愜意~並為下午的工作供補充活力

質感擴香瓶推薦 ｜COCODOR 青檸羅勒

青檸羅勒以檸檬柑橘類的味道為主，味道比較清爽，隨時都能感覺到淡淡的柑橘和檸檬香氣~是個存在感很明顯的香氣，聞著時會讓人有種來到檸檬田園的感覺，非常的清新自在☺️

也因為這瓶擴香屬於比較清爽宜人的味道，我會把它放到廁所或書櫃等擴香，能夠快速的消除異味並讓整個空間充滿舒適的香氣！

質感擴香瓶推薦 ｜COCODOR 梨花木蘭

梨花木蘭是一款花香味比較明顯的擴香瓶，裡面有梨花香和木蘭花香，聞起來給人一種成熟的魅力香氣，典雅中又帶著花朵自信綻放的感覺！

通常我都會把這瓶擴香瓶放在客廳或電視櫃旁邊，如果有朋友來訪可以率先聞到迷人的花香氣，讓彼此都屬於一個放鬆的狀況~

自己看電視的時候也是，躺在沙發上聞到淡淡的香氣配上精采的電影、好吃的零食，根本超級放鬆紓壓😍

質感擴香瓶推薦 ｜COCODOR 法國薰衣草

法國薰衣草的味道我也喜歡，純淨甜美又帶著薄荷淡淡清涼感，聞起來給人一種陽光日曬過後的味道，帶有溫暖、舒適、安心的感覺~

加上薰衣草這個植物本身就帶有幫助入眠及放鬆壓力的花香，所以我都會把這瓶法國薰衣草放在床頭櫃上，在睡前或敷面膜時可以感受到薰衣草獨特的香氣，非常的舒服讓人感到安心❤️

質感擴香瓶推薦 ｜COCODOR 黑櫻桃

黑櫻桃的香氣就屬於果香味比較重的一款擴香瓶，聞起來有種甜甜的水果香，很像是來到了櫻桃果園那種充滿自然甜味的環境！聞著這甜蜜的香氣，會讓人不自覺地讓人想起美好的回憶🥰

這瓶我自己也是喜歡放在客廳或是餐桌廚房上，除了芳香外，還能讓自然的香氣可以沖淡廚房的異味~不用擔心因為夏天高溫而產生臭味！

快速消除異味推薦｜COCODOR 多功能香氛噴霧

如果要外出或空間比較小沒有地方放置擴香瓶的話，推薦大家也可以試試看他們家的香氛噴霧！採用罐裝噴壓設計，隨時隨地都可以拿來淨化空間的異味。

我自己比較喜歡自然、森林樹木的香氣，所以購買的味道為森林晨香的香氛噴霧。 聞起來有種來到大自然森林的感覺，芬芳中帶著清晰的植物香味☺️

我自己都會準備一瓶香氛噴霧放到工作包包裡，有需要的時候就可以隨時拿來噴一下，消除味道的同時也讓周遭的空間更加的清新舒適~有時候當心情不好的時候我也會拿來噴一下，換個不一樣的香氣會有淨化負能量的感覺😆 也會讓工作時的心情好一點XD

COCODOR 值得買嗎？｜擴香瓶評價

cocodor擴香瓶我自己是很喜歡和推薦的，整體的香氣聞起來舒適自然，沒有濃濃的化學人工味，反而帶著淡淡花草香，每次下班回到家聞著宜人的香氣，都會讓我非常的放鬆和感到溫暖安心☺️

如果想要找居家平價擴香瓶真的首推來自韓國的cocodor擴香瓶，產品選擇多樣豐富，光是擴香瓶的調性香味可能就將近有百種可以選，可以依每個人的喜愛而做購買 🥰 而且cocodor的擴香瓶價格也不貴，一般小資族都可以負擔的起！

COCODOR 擴香瓶 哪裡買？

如果要看所有cocodor官方直營商品，建議還是到cocodor官方網站查看和購買，品項最完整也是最多的！👉韓國第一擴香品牌cocodor官方網站

當然如果想要去實體通路也可以去康是美、家樂福、特力屋等等也會販售cocodor的產品哦

更多販售通路也可以去cocodor官網查看哦👉cocodor主要販售地點