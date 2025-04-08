新北土城粥品麵食小吃/捷運海山站美食【粥大福土城學府店】近20種雞湯熬煮粥品與多款現煮麵食。辣菜脯/老油條無限吃/飲料無限暢飲(粥大福菜單)寵物友善商家

1分鐘今日美味餐食(短影片)快速看 https://youtube.com/shorts/xSr7LyDFX1w?si=fCpYzuJcOXp12cp4

雞湯粥+海鮮烹煮的極品海鮮粥(鮮味十足)+辣菜脯與老油條再點幾盤小菜佐食很可以

特色風味粥品(推薦您) 泡菜起司粥!

那起司片趁熱與現煮泡菜粥mix融化後濃郁泡菜起司香氣~真迷人

粥大福-土城學府店

電話: 02-2260-8580

營業時間: 11:00~22:00

地址: 新北市土城區學府路一段54號

粉專: 粥大福．雞湯粥舖．麵食-土城學府店

原文網址： 新北土城粥品麵食小吃(寵物友善)捷運海山站美食【粥大福土城學府店】近20種雞湯熬煮粥品與多款現煮麵食。辣菜脯/老油條無限吃/飲料無限暢飲(粥大福菜單)

這幾天無意間看到網路新聞才知道原來土城也有平地櫻花可賞拍

每年大約3月中至4月初是( 希望之河 )櫻花季。

除了賞櫻花!還有炮仗花、紫藤花、九重葛、杜鵑花等...花卉可賞拍。土城朋友知道小紫今天從桃園搭公車轉捷運來賞花；中午相約載紫來她家附近粥大福吃粥與麵

賞花遊記 新北免費賞櫻景點/搭捷運就可抵【土城希望之河】花見櫻花季(昭和櫻/吉野櫻/炮仗花/紫藤花/杜鵑花/九重葛)河岸景觀廊道花兒陸續開囉!

粥大福土城學府店 好像剛開不久？

店址在土城看守所附近；店門口貼著試營運期間(營業時間)中午11點~晚上10點止(未來可能會變更營業時間？)您可先查詢google商家資訊做確認

寵物友善店家。毛孩放寵物籠(提籃內)可入店用餐

店舖不大(桌數不多)內用易客滿；店外有候位椅

朋友說:附近居民(習慣外帶回家吃)她則是喜歡內用! 因為飲料、老油條與辣菜脯都可自助無限享用

店隔壁是廣福里公車站牌! 搭公車來內用、外帶也很方便

內用點餐方式: 桌上有QR碼，手機掃碼點餐後再到櫃檯結帳、回座候餐

想享更多好康？加入粥大福會員

馬上送(指定小菜)入會禮 消費滿50元可集1點(集點美食)可跨店兌換 當月生日壽星(會員)享主餐、麵食 買一送一好康 每月7號 (會員日)點數2倍送

吃『粥』享『福』氣! 點數、好康+起來!

結帳: 收現金與LINE Pay

牆上貼了一張3/19熱騰騰上市!粥大福x胡同燒肉(聯名)3款新粥品DM

極炙夢幻和牛粥(全台限量300份)有限門市販售(不巧=土城學府店)沒有賣這款

別灰心!(秘製和風和牛粥與經典薑燒嫩豚粥)這裡都有賣!

內用除了掃QR碼點餐

也可直接到櫃檯拿紙本菜單(點餐)

餐食分成: (經典粥/風味粥/麵食/湯品/小菜與雞湯白粥自由配想加哪3種配料(可自選)

粥類+胡同燒肉聯名系列近20種選擇!

google星評還可現場兌換: 臭豆腐、胡麻小黃瓜、小卷、蝦子、蛤蜊、小干貝(擇一)

朋友評論換了一份胡麻小黃瓜

現切波浪形狀小黃瓜淋上胡麻醬；口感清爽脆口、開胃

住附近若懶得出門覓食或家中有長輩不方便出門買午、 晚餐Uber Eats、foodpanda外送很方便

外帶不想現場候餐。可以掃QR碼提前『線上點餐』再到店自取

輕鬆點~免排隊~不用久候

內用有小小自助吧飲料、配料(自助取用)無限吃喝

餐具自取

出餐速度挺快的 一下下時間我們點的粥品、麵食、小菜都到齊(開動)

經典粥系列 可+30元增加風味佐料(韓式泡菜、XO醬、麻油)3選1(若+兩種則加60元)以此類堆

朋友喜歡吃海鮮點了極品海鮮粥 $160元

(正常出餐)海鮮配料是mix藏在粥內；點餐時我有請店員幫我夾放粥上方(自己再微調擺放成下圖畫面)看看到底有哪些海鮮食材？

每桌都有一個椅子造型手機支架

內用還可邊吃粥品、麵食邊追劇

小卷 鮮甜、Q彈

這碗極品海鮮粥裡頭還有加炒過的豬絞肉、灑白胡椒提香

鱸魚片 肉質鮮(吃的到魚肉甜)

以多種蔬菜+雞骨熬煮雞高湯煮的粥品

和平常大家外食或小紫自煮時以豬骨熬煮的粥品味道(不一樣)

粥大福雞湯粥~入口帶著雞湯香氣

極品海鮮粥則是有肉香又有海鮮甜~很鮮!

白蝦 Q彈新鮮又大隻

自助區有老油條、芹菜末、辣油、蔥花及辣菜脯 都是自取(無限吃)

朋友說: 她超愛粥大福的老油條(炸的夠硬夠酥)

浸泡在熱熱粥品內，不會馬上變軟爛! 吃的到軟中帶酥脆感(油條香)

內用無限吃!

她常常點一碗粥就配了2碟老油條

第一次吃粥大福的我則是超喜歡店家手炒"辣"菜脯

有辣~很脆口

辣香帶勁~配粥超涮嘴

自製辣油也是香辣帶勁!!

辣油除了佐食小菜！ 更是拌雞湯粥美味佐料

小菜經典麻油粉肝 $50元

粉肝(豬肝)入口軟嫩又入味~不會硬! 順口麻油香(單吃就好吃)

我喜歡配粥吃(很讚)

四川口水雞 $80元/份

老實說: 剛出餐時我並不看好它！

這口水雞和我平常外食吃的口水雞不太一樣，沒有淋紅通通辣油醬汁與加超多白芝麻提味；雞肉看起來是選用舒肥雞胸？

一吃!! 拍謝~sorry我錯怪它啦！

第一次吃舒肥雞胸肉做的口水雞

這口感無敵『嫩』保留了雞胸肉甜甜肉汁與肉甜味

原本以為『醬』淋少少

可能味道會很清淡？ 結果~不會捏!

店家調製的四川口水雞醬汁(麻麻辣辣)

香氣『有』且還蠻夠味的

搭配厚切雞胸肉片下方洋蔥絲一起吃，嫩口雞肉片與麻辣口水雞醬(超合拍) 再夾顆花生米配著吃(多了堅果香)真的挺涮嘴的

雞胸肉很鮮甜、很嫩口

內用蜂蜜水 自助無限暢飲

我點了風味粥 泡菜起司牛肉粥 $130元

風味粥系列可以加價(加)小白菜、蛤蜊或小卷(每+1樣加30元)

我沒加料~直接點基本配餐(點餐時有請廚房幫我把配料放上方)

牛肉是選用五花牛肉片 外觀看似肥膩！吃起來不會喔!

(牛肉片)原肉切片不是組合牛肉so口感帶Q、不肥不噁心

趁熱將起司片、海苔絲與泡菜粥一起攪拌均勻

起司片微微融化(有一點點牽絲)與泡菜粥mix後味道超像外食吃(泡菜起司火鍋)後~泡菜起司高湯味燉煮白飯之『雜炊炮菜粥』風味

每一口都帶著韓式泡菜微酸微辣淡淡起司與海苔絲香氣

吃到韓式泡菜時滋味更迷人

加一些蔥花和芹菜拌粥 也好吃

朋友要我趁熱加一些老油條配粥 軟中帶脆口感很加分

如果店家搭配好的『經典粥系列和風味雞湯粥』菜單選項裡的『配料』都不是您很想吃的

那~您可以直接點『雞湯白粥~加料自由配』

雞湯白粥 特價$140元

可以自選(下圖/右下) 15種配料任選3種(客製)您想吃的雞湯粥主食。也可加價加料(每多+一種另加30元)吃的更澎湃

麵食目前有：豚肉雞湯麵/川味麻辣麵/香濃奶香麵/韓式泡菜麵/泰式酸辣麵 (5款)湯麵可點選

(基本出餐)是搭配鍋燒麵與豬肉片

您也可以加價更換烏龍麵(+10元)或豬肉片加價更換牛肉片(+10元)

豚肉雞湯麵 $110元

配料有: 蛤蜊/青菜/玉米/魚板/豆腐/豬肉片及一顆半熟蛋包(若想吃全熟蛋)點餐時記的先說喔!

朋友喜歡劃破蛋包(吸吮蛋黃汁液)蛋香感和蛋汁流入湯中多了蛋香之湯韻

以雞高湯+豬肉片現煮的鍋燒麵食

湯頭有著濃郁醇香雞高湯甘甜味! 喝起來爽口、無化學感(溫順可口)

意麵吸飽飽雞高湯精華 不軟爛、微Q

嘴裡都是高湯煮麵之甘甜味

相信大家和我們一樣都很不愛吃重組肉

放心唷! 今日用餐我有鑑定過~這是選用豬五花(原肉切片)五花豬肉片

(不是重組肉片) 可安心食用

豬肉片軟中帶Q、不會有肉腥味(吃的到肉甜)

朋友邊吃邊笑著說: 她就是因為兒子下課後補習班常叫『粥大福粥品與麵食吃』

因兒子喜歡吃so她若不想煮飯時就會來買帶回家當正餐，自己則是喜歡『內用』無限續老油條與辣菜脯

脆皮豬頭皮 $40元

切的很薄。吃起來不會有肥膩感

口感薄脆QQ的。咀嚼時帶著煙燻豬頭皮肉香；裡頭還吃的到脆脆豬耳骨

我本身超喜歡吃帶耳骨"滷豬耳朵"so這道有『中』我的享食喜好味蕾

配粥、配麵食都很對味

您別忘了點一份吃吃嘿

麻辣深坑臭豆腐 $40元

聞起來臭! 吃起來臭中帶香

前陣子大仁哥同事有買(深坑臭豆腐)滷包讓我宅自滷；弄的整間廚房臭氣沖天。

so現在若想吃(都外食時直接點)

這... 真的有深坑臭豆腐的經典"臭香味"

入口臭又香

口感紥實、內部孔洞多、沾一點盤內麻辣滷汁再吃

(麻辣滋味更香濃)辣度小辣很涮嘴。朋友怕深坑臭豆腐臭香味(不敢吃) 我獨享

吃完麻辣深坑臭豆腐來一杯蜂蜜檸檬水 真讚(還可順便解解嘴裡的臭豆腐味與辣意)

用餐環境 桌數不多~很容易客滿!

吃飽~原本朋友要當地陪(陪小紫)賞遊 土城希望之河櫻花 (炮仗花、紫藤花、杜鵑花、九重葛)步道

因其家人也想吃粥大福的粥品要她外帶

後來我叫她買好外帶粥品後~快快(外送)回去給家人吃

櫻花步道 我再自己賞拍就好 ^^

粥大福-土城學府店 不是只有內用配料讓您自助無限吃!

連外帶! 也可以自己打包老油條與辛香佐料捏

外帶餐具自取

想包老油條或辣菜脯 也有附袋子與夾鍊袋讓客人自己盛裝，真的好佛心

全台大約有超過60家『粥大福雞湯粥舖、麵食』分店

今天來土城賞櫻與在地朋友午餐約吃粥與湯麵小聚，發現『粥大福』以精燉雞湯熬煮的雞湯粥+不同主食配料現煮的粥品

滋味口感真的蠻好吃的! 白粥吃的到雞湯香氣

不會平淡無味

自助吧! 還有蔥花、芹菜、辣菜脯、辣油、老油條讓客人自己加料、加味；想吃重口味粥品的話(加辣油與辣菜脯) 很香很夠味

偶而不想吃飯! 可以來這吃碗『雞湯粥』或雞湯現煮的麵食喔!

::繼續閱讀::

追蹤小紫IG https://www.instagram.com/duck303088/

小紫Tiktok 點我 連結

更多捷運『板南線』餐廳美食小吃

更多捷運『淡水信義線』餐廳美食小吃

更多捷運『 環狀線 』餐廳美食小吃

更多捷運『松山新店線』餐廳美食小吃

更多捷運『文湖線』餐廳美食小吃

更多捷運『中和新蘆線』餐廳美食小吃

台北東區美食/正統義式料理餐廳/捷運國父紀念館【 巧哚洋房 】約會慶生餐廳/生日送壽星生日蛋糕/餐食精緻好食又到味(巧哚洋房menu)

台北約會慶生餐廳/捷運市政府站美食【納達吉印度料理】唯美印度工業風氛圍/印度廚師道地料理/信義區聚餐好吃印度菜餐廳(納達吉印度料理菜單)

台北公館早午餐推薦/大安區下午茶萬國料理【左巴好室好事】聚餐慶生餐廳(免出國)道地希臘地中海特色異國料理/捷運台電大樓站美食(左巴好室菜單)

台北寵物友善咖啡廳/捷運新埔站美食【Gustave & Henri古斯塔．亨利板橋店】手作圓型法式可頌/鹹派/甜塔/達克瓦茲/可麗露(店內滿滿設計感/網美打卡必拍甜點店)古斯塔亨利MENU

台北西門町美食/捷運西門站必吃【狂一鍋酸菜魚西門店】肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌(2025樂多多集團最新力作)爆紅時尚酸菜魚、狂一鍋酸菜魚菜單

台北美式漢堡早午餐推薦/西門町【Stan & Cat 史丹貓美式餐廳西門店】火烤牛肉堡/早午餐很豐盛/全天供餐。可看運動賽事轉播/捷運西門站慶生餐酒館

每個人對(粥大福)餐食口味喜好不盡相同『2025-3月食記』僅供參考； 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤；您的『按讚』是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go