最近正在計劃台南小旅行，也想體驗老宅住宿嗎？
不論情侶或是一大群朋友，推薦台南人氣文青民宿「樸宿」，讓我們在老屋中享受療癒的住宿體驗，周邊還有超多美食、景點可以慢慢走、慢慢吃，文青控快筆記起來吧！
交通資訊 & 預訂方式
📍 地址：台南市中西區永華路一段144巷37號（民宿辦公室，可提前寄放行李）
🚉 交通：台南火車站騎車約10分鐘。
▼我們將機車停在水萍塭公園，這一條有路邊機車格及汽車格
▼從永華路一段144巷走進來
▼這一條有民宿及一般住家，機車建議不要停放在這一條喔！
▼民宿辦公室，下午15:00可check in，由管家帶領去今天入住的包棟民宿！
樸宿民宿簡介｜老屋再生的溫度，藏在台南巷弄間
「樸宿」位於台南市中心，近藍晒圖文創園區、水萍塭公園～是一棟老屋改建的日式風格民宿。
整棟建築保留了老屋的原貌，搭配木質家具與溫潤色調，營造出一種寧靜、舒服的生活感，非常適合喜歡慢生活、愛拍照的旅人。
▼包棟民宿位在巷弄內
▼進出無實體門鎖，使用磁扣進出
房型介紹｜每間房都像在生活風格雜誌裡
樸宿提供4~8人包棟房型，一樓客廳是交誼廳，廁所有獨立浴缸及淋浴設備、二樓塌塌米鋪設獨立乳膠床墊
(一人一床、羽絨枕、羽絨被)、半套衛浴設備。三五朋友一起入住，白天逛台南市區，夜晚買完宵夜在一樓客廳聊天、看電視，度過美好的假期！
▼一樓大客廳：沙發區及餐桌區，7人入住空間也不會太擁擠
▼置放行李的空間很足夠
▼門口有傘桶及滅火器
▼提供環保拖鞋
▼民宿提供一人一條大浴巾
▼超大餐桌，跟家人朋友在這兒一起享用早餐、宵夜
▼台南樸宿民宿是政府立案合法民宿
▼女生想喝熱水也有熱水瓶可使用
▼夏天蚊蟲較多，民宿提供防蚊液
▼提供旅人台南漫步地圖
▼一樓衛浴間超級大，有獨立淋浴間及泡澡浴缸
▼玩了一整天超累，老公晚上泡了澡，超級舒服
▼二樓地板鋪上榻榻米，超chill
▼靠近窗戶邊含有臥榻
▼二樓有半套衛浴，半夜想上廁所就不用跑到一樓囉！
訂房說明
【平日、假日之收費定義】
◆平日價：週一~周五
◆假日價：周六、周日、國定假日、連續三天(含)以上之假日
◆訂價：農曆春節期間
【進退房時間】
◆進房時間：15:30以後
◆退房時間：11:00以前
【住宿相關規定須知】
1.不接受超出該房型人數、請務必依照房型人數入住；
如有超出人數而未告知~每人加收1000元
2.禁止攜帶寵物入住，不便之處，敬請見諒。
3.館內、客房內，全面禁止喝酒、吸煙、嚼檳榔、打牌(麻將等)。
4.為了您與其他房客有更好的住宿睡眠品質，請於PM10:00後禁止喧嘩嬉鬧，若同行者有12歲以下的小貴賓，晚上10:00以後請勿跑、跳、尖叫
5.為維護公共安全，嚴禁攜帶鍋具於客房內烹煮食物
6.請愛惜旅店內所提供之設施及用品，若因故造成毀損，須照價賠償。
【取消訂房、延期入住相關說明】
1.農曆春節期間，訂房確認後，恕不接受取消或延期。
2.如遇颱風、地震……天災等不可抗力或個人因素，當日無法如期前來者，可保留訂金至訂房日起6個月內(限更改一次，恕不接受退款)。
3.匯款或刷卡後，若因故欲更改日期，最晚須於住宿日之7日前來電告知，可保留匯款至訂房日起六個月內，若逾期未入住者，則訂金沒收、恕不另行通知(限更改一次)。
【確定退房欲申請退款辦法】
因故確定欲退房者，原已付之訂金款項依交通部觀光局之民宿訂房相關條例
辦理如下：如需辦理退訂退款，每筆將扣除行政處理費用 NT$100，不便之處，敬請見諒!!
1.於預訂住宿日前14日退訂者，退還已付訂金之100％
2.於預訂住宿日10至13日前退訂者，退還已付訂金之70％
3.於預訂住宿日7至9日前退訂者，退還已付訂金之50％
4.於預訂住宿日4至6日前退訂者，退還已付訂金之40％
5.於預訂住宿日2至3日前退訂者，退還已付訂金之30％
6.於預訂住宿日1日前退訂者，退還已付訂金之20％
7.於預訂住宿日當日不接受延期或退訂，民宿得不退還旅客已付之全部訂金。
入住心得｜舒適、安靜、有溫度的空間
這次跟老公兩天一夜的台南小旅行，最滿意台南樸宿民宿的整體氛圍及方便的地理位置。
床鋪好好睡、空間寬敞，加上民宿主人的親切接待，真的會讓人有「像在家一樣」的溫暖感受
地點超方便｜美食、景點一網打盡！
台南樸宿民宿周邊超多台南必吃美食與老屋小店，以下是從民宿步行 5~10 分鐘就能抵達的景點清單：
▪️喵子食堂ニャンコ-日式家庭料理·洋食
700台南市中西區海安路一段53號
主打日式家庭料理，營業至凌晨，提供丼飯、麵食等多樣選擇，深夜時段用餐的好去處。
▪️Wild Solid Sourdough Bakery 時實 全酸種麵包店
702台南市南區建南路71號
台南知名酸種麵包小店，深受顧客喜愛～常常大排長龍
▪️我們家
702台南市南區金華路二段345巷26弄37號
隱藏在巷弄中的店家，結合手作甜點和台式簡餐，甜食選擇多樣化。
▪️藍晒圖文創園區
702台南市南區西門路一段689巷12號
📌 快來預訂樸宿民宿｜入住老屋的文青時光
如果你正在規劃台南之旅，不妨考慮入住「台南樸宿民宿」，感受老屋的溫度與日式美學。
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🔴 民宿名稱：樸宿民宿
🔴 地 址 :台南市中西區永華路一段144巷37號
🔴 電 話：03-9566862
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