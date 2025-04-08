最近正在計劃台南小旅行，也想體驗老宅住宿嗎？

不論情侶或是一大群朋友，推薦台南人氣文青民宿「樸宿」，讓我們在老屋中享受療癒的住宿體驗，周邊還有超多美食、景點可以慢慢走、慢慢吃，文青控快筆記起來吧！

交通資訊 & 預訂方式

📍 地址：台南市中西區永華路一段144巷37號（民宿辦公室，可提前寄放行李）

🚉 交通：台南火車站騎車約10分鐘。

▼我們將機車停在水萍塭公園，這一條有路邊機車格及汽車格

▼從永華路一段144巷走進來

▼這一條有民宿及一般住家，機車建議不要停放在這一條喔！

▼民宿辦公室，下午15:00可check in，由管家帶領去今天入住的包棟民宿！

樸宿民宿簡介｜老屋再生的溫度，藏在台南巷弄間

「樸宿」位於台南市中心，近藍晒圖文創園區、水萍塭公園～是一棟老屋改建的日式風格民宿。

整棟建築保留了老屋的原貌，搭配木質家具與溫潤色調，營造出一種寧靜、舒服的生活感，非常適合喜歡慢生活、愛拍照的旅人。



▼包棟民宿位在巷弄內

▼進出無實體門鎖，使用磁扣進出

房型介紹｜每間房都像在生活風格雜誌裡

樸宿提供4~8人包棟房型，一樓客廳是交誼廳，廁所有獨立浴缸及淋浴設備、二樓塌塌米鋪設獨立乳膠床墊

(一人一床、羽絨枕、羽絨被)、半套衛浴設備。三五朋友一起入住，白天逛台南市區，夜晚買完宵夜在一樓客廳聊天、看電視，度過美好的假期！

▼一樓大客廳：沙發區及餐桌區，7人入住空間也不會太擁擠

▼置放行李的空間很足夠

▼門口有傘桶及滅火器

▼提供環保拖鞋

▼民宿提供一人一條大浴巾

▼超大餐桌，跟家人朋友在這兒一起享用早餐、宵夜

▼台南樸宿民宿是政府立案合法民宿

▼女生想喝熱水也有熱水瓶可使用

▼夏天蚊蟲較多，民宿提供防蚊液

▼提供旅人台南漫步地圖

▼一樓衛浴間超級大，有獨立淋浴間及泡澡浴缸

▼玩了一整天超累，老公晚上泡了澡，超級舒服

▼二樓地板鋪上榻榻米，超chill

▼靠近窗戶邊含有臥榻

▼二樓有半套衛浴，半夜想上廁所就不用跑到一樓囉！

訂房說明

【平日、假日之收費定義】

◆平日價：週一~周五

◆假日價：周六、周日、國定假日、連續三天(含)以上之假日

◆訂價：農曆春節期間



【進退房時間】



◆進房時間：15:30以後

◆退房時間：11:00以前



【住宿相關規定須知】

1.不接受超出該房型人數、請務必依照房型人數入住；

如有超出人數而未告知~每人加收1000元

2.禁止攜帶寵物入住，不便之處，敬請見諒。

3.館內、客房內，全面禁止喝酒、吸煙、嚼檳榔、打牌(麻將等)。

4.為了您與其他房客有更好的住宿睡眠品質，請於PM10:00後禁止喧嘩嬉鬧，若同行者有12歲以下的小貴賓，晚上10:00以後請勿跑、跳、尖叫

5.為維護公共安全，嚴禁攜帶鍋具於客房內烹煮食物

6.請愛惜旅店內所提供之設施及用品，若因故造成毀損，須照價賠償。



【取消訂房、延期入住相關說明】

1.農曆春節期間，訂房確認後，恕不接受取消或延期。

2.如遇颱風、地震……天災等不可抗力或個人因素，當日無法如期前來者，可保留訂金至訂房日起6個月內(限更改一次，恕不接受退款)。

3.匯款或刷卡後，若因故欲更改日期，最晚須於住宿日之7日前來電告知，可保留匯款至訂房日起六個月內，若逾期未入住者，則訂金沒收、恕不另行通知(限更改一次)。



【確定退房欲申請退款辦法】

因故確定欲退房者，原已付之訂金款項依交通部觀光局之民宿訂房相關條例

辦理如下：如需辦理退訂退款，每筆將扣除行政處理費用 NT$100，不便之處，敬請見諒!!



1.於預訂住宿日前14日退訂者，退還已付訂金之100％

2.於預訂住宿日10至13日前退訂者，退還已付訂金之70％

3.於預訂住宿日7至9日前退訂者，退還已付訂金之50％

4.於預訂住宿日4至6日前退訂者，退還已付訂金之40％

5.於預訂住宿日2至3日前退訂者，退還已付訂金之30％

6.於預訂住宿日1日前退訂者，退還已付訂金之20％

7.於預訂住宿日當日不接受延期或退訂，民宿得不退還旅客已付之全部訂金。



入住心得｜舒適、安靜、有溫度的空間

這次跟老公兩天一夜的台南小旅行，最滿意台南樸宿民宿的整體氛圍及方便的地理位置。

床鋪好好睡、空間寬敞，加上民宿主人的親切接待，真的會讓人有「像在家一樣」的溫暖感受

地點超方便｜美食、景點一網打盡！

台南樸宿民宿周邊超多台南必吃美食與老屋小店，以下是從民宿步行 5~10 分鐘就能抵達的景點清單：

▪️ 喵子食堂ニャンコ-日式家庭料理·洋食

700台南市中西區海安路一段53號

主打日式家庭料理，營業至凌晨，提供丼飯、麵食等多樣選擇，深夜時段用餐的好去處。

▪️Wild Solid Sourdough Bakery 時實 全酸種麵包店

702台南市南區建南路71號

台南知名酸種麵包小店，深受顧客喜愛～常常大排長龍

▪️我們家

702台南市南區金華路二段345巷26弄37號

隱藏在巷弄中的店家，結合手作甜點和台式簡餐，甜食選擇多樣化。

▪️藍晒圖文創園區

702台南市南區西門路一段689巷12號

📌 快來預訂樸宿民宿｜入住老屋的文青時光

如果你正在規劃台南之旅，不妨考慮入住「台南樸宿民宿」，感受老屋的溫度與日式美學。

點擊下方連結立即預訂，選一個屬於你的台南假期～

👉 立即預訂樸宿民宿｜https://ps.mmweb.tw/?ptype=hotel_control#menu_rwd

🔴 民宿名稱：樸宿民宿

🔴 地 址 :台南市中西區永華路一段144巷37號

🔴 電 話：03-9566862

🔴 粉絲團 ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063721671135

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🔴 官方LINE ：@onem

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