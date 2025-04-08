高千穗除了高千穗峽之外還有高千穗神社喔!

有1900年歷史之外還有800歲的神木

再加上晚上還有傳統表演可以付費參加

神聖肅穆的感覺也更有不一樣的感覺

本篇依次分享交通位置，環境介紹以及相關連結

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

高千穗神社位於宮崎縣的高千穗町

如果要來的話自駕會比較方便

神社前就有大停車場



檢視較大的地圖

再往下一點點就是有名的高千穗峽

周圍也有一些咖啡廳之類的

以下則為網站上的介紹節錄

"高千穗神社祭祀的神明為高千穗皇神及十社大明神，

以降臨在這塊高千穗之地的瓊瓊杵尊神為首，

作為祭祀日向三代之神與三毛入野命一族的「高千穗鄉八十八社」總社，

有許多虔誠的信徒。神社的本殿是 1778 年以「五間社流造」所建造的大本殿，

裡頭還裝飾許多出色的雕刻。

再者，收藏品中的一對鐵製狛犬除了是全國少見的鐵製狛犬以外，還被指定為國家重要文化財。"

神社中還有這樣的勾玉成為紀念品

整體遊客的量非常的少

可以很安靜地慢慢逛

這也就是八百歲的神木

有歷史不代表宏大

但也是別有風情

也就可以看到國指定重要文化財的招牌

晚上這裡還有活動喔

只是需要1000圓日幣/人

這次無緣觀看也就提供資訊給大家

地址:1037 Mitai, Takachiho, Nishiusuki District, Miyazaki 882-1101日本

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