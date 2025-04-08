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台北市士林區台北天母棒球場味全龍主場2025美食地圖懶人包

2025-04-08 14:45:13 文字：北極熊x迷你竹
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北極熊x迷你竹

北極熊x迷你竹
台北市士林區台北天母棒球場味全龍主場2025美食地圖懶人包
台北市士林區台北天母棒球場味全龍主場2025美食地圖懶人包

2025年中華職棒CPBL賽程，味全龍主場天母棒球場首戰於4月2日開打，許多球迷前來看球也好奇天母棒球場有哪些美食？除了鄰近的天母商圈與大葉高島屋百貨美食之外，天母棒球場也有許多美食攤位，這篇幫大家整理分享一下囉！（各場次櫃位可能因天候或其他因素調整，實際依現場營業狀況為準。）

內容目錄

台北市士林區台北天母棒球場味全龍主場2025美食地圖懶人包

天母棒球場美食地圖 2樓一壘側室內

【德克士】炸雞、薯條、飲料

我吃過的心得：德克士炸雞販售的是多汁香酥的咔滋脆皮炸雞，尤其以四川椒麻風味最具特色，別忘了搭配酸甜可口的檸檬Light，好吃到讓人停不下來！

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【愛爾蘭瘋薯】薯條、炸物、飲料

以薯條街頭酒吧概念創立的連鎖品牌，佈點全省各大知名商圈，以多種醬料口味薯條為主打。

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【檬檬樂食】香腸

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【涼太炒泡麵】

可靠消息來源表示：這家很好吃，但是我在假日場去看球，還沒過五局就「已售完」！想吃的可以早點去買。

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【RollFive軟塔可】墨西哥風味塔可餅

有鹹甜兩種口味可以選擇，搭配飲料的套餐。

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【洪瑞珍】三明治、果汁、飲料、水果杯、爆米花

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天母棒球場美食地圖 2樓三壘側室內

【DragonsKitchen 狂龍廚房】狂龍堡、熱狗堡、吉拿棒、冰棒、飲料

2025全新招牌主打狂龍堡，之前有的吉拿棒、熱狗堡、單場喝到飽飲料都還有，冰淇淋沒有了但有冰棒可以買，還有一些其他小吃餐點。

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【溪仔邊烤肉飯】便當、燒肉淺艇堡

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【珍煮丹】手搖飲料、珍珠奶茶

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【吉比鮮釀餐廳】鮮釀啤酒（未成年請勿飲酒）

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【達美樂披薩】

連鎖品牌披薩，往年現場都是販售個人披薩組合，也會有素食披薩供應。

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天母棒球場美食地圖 2樓戶外平台攤位

【炸鷄大獅】炸雞、薯條

【老賴茶棧】手搖飲料

老賴茶棧現場看到只賣單純茶飲，沒有其他有搭配珍珠等配料的選擇，只想喝茶類的可以參考。

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【胖咖哩】咖哩飯

【鬍鬚張】滷肉飯便當

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【拉圖爾精釀柴燒餐廳】

【破天荒雷風】日式串燒、炸物

我吃過的心得：每根串燒大概是一般的兩倍份量，價格也比較貴一些，我們有吃雞腿肉、松阪豬、牛肋條都很好吃，只有花枝腳串比較偏硬要慢慢咬。

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【八番屋台】串燒、炸物

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【松包子】肉包

知名包子品牌，鮮肉、麻辣、起司口味的包子。

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【張師傅手做美食】炸熱狗、煎餃

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【圓老甕】粉圓冰飲料

我吃過的心得：冬瓜粉圓喝起來還不錯，但不知道是不是因為散場時候買，所以粉圓佔了半杯（笑）。

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【參千金】豬血糕、刈包

【鐘記海鮮】花枝燒

我吃過的心得：花枝燒我們之前來也幾乎每次都有買，熊寶也很喜歡吃，好吃、有香、不油、花枝肉軟嫩，多種醬料可以選。

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【金QQ 靖之家】地瓜球、青蛙下蛋、黑糖粉圓

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各場次櫃位可能因天候或其他因素調整，實際依現場營業狀況為準，恕不另行公告。

台北天母棒球場-味全龍主場｜地址、電話、營業時間

地址：台北市士林區忠誠路二段77號
電話：02-28735688
營業時間：依中華職棒聯盟大聯盟賽程而訂

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Dicos德克士脆皮炸雞 天母棒球場店

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place台北市士林區忠誠路二段77號
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