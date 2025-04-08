澳門這個歷史悠久的城市擁有無數的美食寶藏， 世紀咖啡氹仔官也街店 以其獨特的招牌餐點和溫馨的環境，吸引了眾多遊客和當地人光顧~~無論是品嚐澳門本地風味的美食，還是享受一杯經典的咖啡，世紀咖啡都能為你帶來無與倫比的味覺享受!!

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世紀咖啡 (官也街店)｜地理位置

位於氹仔官也街的世紀咖啡店，坐落於官也街這條充滿歷史氣息的街道頭，周圍不僅有眾多的手信店、藝術品商店，還有一些具地方特色的小吃，讓人走在街頭都能感受到濃厚的生活氣息