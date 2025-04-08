澳門美食｜世紀咖啡官也街店 澳門咖啡控必朝聖 隱藏版咖啡與甜點讓人一試上癮
澳門這個歷史悠久的城市擁有無數的美食寶藏，世紀咖啡氹仔官也街店以其獨特的招牌餐點和溫馨的環境，吸引了眾多遊客和當地人光顧~~無論是品嚐澳門本地風味的美食，還是享受一杯經典的咖啡，世紀咖啡都能為你帶來無與倫比的味覺享受!!
世紀咖啡 (官也街店)
店家地址： 澳門消防局前地1號
電話號碼： +853 6569 1214
營業時間：10:30-18:30
Table of Contents
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世紀咖啡 (官也街店)｜地理位置
位於氹仔官也街的世紀咖啡店，坐落於官也街這條充滿歷史氣息的街道頭，周圍不僅有眾多的手信店、藝術品商店，還有一些具地方特色的小吃，讓人走在街頭都能感受到濃厚的生活氣息
世紀咖啡的地理位置相當便利，附近有許多熱門景點如媽閣廟和氹仔市中心，適合在遊覽這些景點後，來這裡品嚐美食、休息放鬆。這裡的氛圍非常適合讓人放慢腳步，享受悠閒的午後時光。
世紀咖啡 (官也街店)｜店內環境
世紀咖啡氹仔官也街店能感受到濃濃的澳門在地街邊店，牆上掛著一些澳門的懷舊照片和藝術作品，讓人感覺彷彿走進了一個充滿回憶的時光隧道~
世紀咖啡 (官也街店)｜菜單MENU
來到世紀咖啡，最不可錯過的就是他們的招牌飲品—炭燒瓦煲煲咖啡和秘製香滑奶茶。這兩款飲品融合了澳門的特色，將傳統與創新巧妙結合，為食客帶來獨特的味覺體驗。
炭燒瓦煲煲咖啡是一道非常具代表性的澳門風味咖啡，它將濃郁的咖啡與瓦煲的熱度結合，透過長時間的慢煮，使咖啡更加香醇，層次感十足。這款咖啡帶有一點焦糖的香氣，口感濃烈卻又不會過於苦澀，極為順口。無論是喜歡濃郁口感的咖啡愛好者，還是尋求新鮮感的顧客，都能在這杯瓦煲煲咖啡中找到滿足
秘製香滑奶茶是另一款不容錯過的招牌飲品。這款奶茶在製作過程中使用了特製的配方，將濃郁的紅茶與綿密的奶香融合，並且以瓦煲方式加熱，讓飲品更加香濃順滑
世紀咖啡也提供一些具有澳門特色的本地小吃，例如豬扒飽、花生奶油方塊，這些小點外酥內嫩，口感極為細膩，是與咖啡和奶茶的絕佳搭配~
無論是品嚐招牌的瓦煲煲咖啡、奶茶，還是品味細膩的甜點和輕食，世紀咖啡氹仔官也街店都能為你帶來一場難忘的味覺之旅。這家咖啡店無論在位置、環境還是餐點上，都散發著濃濃的澳門風情，是來到氹仔不可錯過的美食好去處~~
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