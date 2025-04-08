吃心絕對 4 天 ago 在〈天使與惡魔園區開幕！高雄最療癒的寵物互動樂園！〉中留言功能已關閉

關於天使與惡魔園區的兩三事

天使與惡魔園區不只是一處動物互動樂園，更結合了教育與療癒功能，讓遊客能近距離認識大嘴鳥、緬因貓、羊駝、水豚、天竺鼠、變色龍與狐獴等各具魅力的動物，每隻動物背後都有引人入勝的故事等待您來發掘！ 園區內精心規劃了多樣主題區域，包括戶外互動、室內展示與文創休憩區，無論是親子家庭、動物迷或是旅遊愛好者，都能在此享受與自然相融合的獨特體驗。 此外，園區還提供創意輕食與特色飲品，從檸檬小腿到配方美式咖啡，每道餐點都由專業大廚精心研發，讓您的味蕾與心情一同滿足。

天使與惡魔園區短影片

天使與惡魔園區的位置與店內外環境





▲▼天使與惡魔園區位於中央公園：高雄市前金區中華三路6號，交通便利且環境宜人。



▲▼文創、紀念品區。



▲入場250元，換折價券。



▲▼園區外觀設計獨特，內部以溫馨舒適為主，完美呈現自然與現代感的結合。



▲拍照區。



▲▼內部分成數個主題區域，例如戶外羊駝互動區、鳥類展示區等，充分展現園區的多樣性。



▲館內地圖。



▲大嘴鳥：熱帶雨林的時尚達人，它們不僅造型獨特，還展現出一種自信滿滿的風範，讓人一眼難忘。每當它們展翅飛翔時，鮮明的色彩與動感的姿態



▲▼館內展示各品種鸚鵡，互動氛圍濃厚。



▲▼鸚鵡



▲▼色彩繽紛的鸚鵡不僅是大自然的精靈，更是能言善道的“社群網紅”。它們的活潑性格和誇張表情，彷彿在向世界宣告：生活需要更多的歡笑與互動。每當一隻鸚鵡開口“聊天”，那種生動與靈氣，讓人感受到生命的無限可能。



▲▼館內有三隻緬因貓，進入園區需換鞋套，確保環境潔淨且人流管制得宜。



▲▼羊駝以它們獨特的溫柔氣質和鬆軟的毛皮，迅速俘獲了無數遊客的心。牠們走路時那慵懶自在的步伐，讓人彷彿看到田園風光中的慢活哲學，是現代人難得的放鬆良藥。



▲悠閒自在的水豚，世界上最大的囊鼠—水豚，總是以無比悠閒的姿態面對生活的每一個挑戰。它們那溫和的眼神和放鬆的態度，彷彿在告訴我們：放慢腳步，享受當下才是生活的真諦。



▲田園詩般的溫柔鄰居，羊咩咩總能帶給人一種恬淡自然的感覺。它們那溫順的性格與柔軟的毛皮，讓人聯想到鄉村的恬靜與純真。每當它們在草原上悠閒地漫步，彷彿在演繹一場溫柔的田園詩篇。



▲狐獴



▲鴨子



▲象龜



▲▼變色龍以它神奇的變色技藝和獨特的外型，成為大自然中最迷人的“變色專家”。無論是在森林中偽裝自己，或是在陽光下展現絢麗色彩，都讓人不禁讚嘆生物的奇妙設計。



▲▼鸚鵡



▲▼館內另有多肉植物可供DIY栽種

天使與惡魔園區菜單



▲園區提供豐富的輕食與飲品選擇，從人氣檸檬小腿到香醇配方美式咖啡，每道餐點皆由大廚精心調製，與動物互動體驗相輔相成，讓美食與自然融為一體。

天使與惡魔園區餐點介紹



▲園區規劃精妙，遊客在觀賞完各種迷人動物表演後，即可前往用餐區享受由大廚精製的創意美食。

檸檬小腿（130元/4隻）

雞腿經過特調檸檬醬汁醃製，外皮酥脆內嫩，每一口都散發著檸檬的清新酸甜，成為園區人氣必點小食。

配方美式咖啡（100元）

嚴選優質咖啡豆，經由專業研磨與調製，帶來入口滑順、層次分明的咖啡香氣，與園區悠閒氛圍完美契合。

天使與惡魔園區的網路評價

自園區盛大開幕以來，網友們紛紛給予正面評價，讚揚園區不僅環境舒適、設計創意，動物各具魅力，餐點更是讓人回味無窮，成為高雄熱門打卡新據點。

天使與惡魔園區 創始店 營業資訊