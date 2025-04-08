位在新竹的新瓦屋客家文化保存區，是全台第一個客家文化保存區，來這裡不但能看傳統的客家老宅，假日還有市集可逛，重點是停車方便，參觀免門票，而且新瓦屋客家文化保存區也是新竹賞荷花的好去處喔！

新瓦屋客家文化保存區在哪裡？

新瓦屋客家文化保存區就位在竹北星巴克斜對面，地理位置絕佳！我們幾個國中同學是在附近的今鶴義式餐酒館聚餐完後，順路過來走一走，沒想到誤打誤撞發現了一個世外桃源

新瓦屋客家文化保存區外面就有Ubike，對於沒有交通工具的人來說，真是便民的好措施啊！騎著Ubike逛竹北也是不錯的選擇

這裡就是新瓦屋客家文化保存區的大門，一看就是以前大戶人家的規模，從這裡進去就有好大的停車場，不過這裡只供行人進出，車子應該另有入口

一走進來就是寬敞的前庭大院，二邊都有規畫停車場，相當方便遊客來訪

新瓦屋客家文化保存區地圖

這張就是新瓦屋客家文化保存區的導覽圖，佔地約1.6公頃的園區包括公共空間、歷史空間和常駐夥伴都有一一標註出來，規劃得頗為周到

新瓦屋客家文化保存區景點

忠孝堂

這裡就是忠孝堂的入口，看得出來是一座傳統的三合院建築，正廳的匾額上還寫著「忠孝堂」三個字

大門旁還有解說牌，原來這是一堂二橫的合院建築，由正身的廳堂和二側的橫屋廂房組合而成，也是它們家族祭祀的公廳

清乾隆年間，廣東省潮州府饒平縣林孫檀與侄兒林先坤（六張犁林家）等人渡海來台開墾，逐漸建立聚落。嘉慶年間於竹北芒頭埔建立「忠孝堂」公廳，因較附近六張犁聚落林家祠為晚，故稱之為「新瓦屋」

看得出來是很典型的福建閩南式建築，只有中間的大廳漆了白牆，二邊的廂房仍是紅磚建築

走近一看才發現紅磚牆上還有公仔和圖片文案的詳細說明，光是那個雙頰塗滿誇張腮紅的大嬸婆就十分吸睛

原來這個忠孝堂中間的前庭是他們客家花鼓隊練習的地方，1947年新瓦屋居民成立花鼓隊，逐漸成為新竹地區知名的表演團體，也是六家地區的文化推手，常常受邀到不同場合表演

我忙著拍照，不曉得其他同學早就穿過這個拱形門洞，跑到後面去了

原來穿過門洞後還有這個內院，跟外面的三合院建築截然不同！頗有柳暗花明又一村的感覺，不知道還有甚麼驚喜等著我們？

日日風味所

原來這裡還藏著一家專賣咖啡和手工披薩的日日風味所，雖然我只在外面拍照，並沒有進去用餐，還是很好奇裡面的環境🤔

這是去官網借來的圖片，沒想到裡面的環境如此別緻，不但有植栽還有水池，感覺像是坐在一個大溫室中，店主未免也太有巧思了吧？下次有機會一定要進來品嘗看看

日日風味所前面還有這個用許多石頭堆砌出來的立體石堆，不知是否是昔年的水井還是取水設施，我也只能憑空胡亂猜測一番

轉頭一瞧又發現這一整面都佈滿爬山虎的牆頗有意境，恰好咱這幾個國中同學特別愛拍照，每次聚會總是拍個不停，大家立刻忙著就地取景，拍了個不亦樂乎

是說這面牆也太好拍，隨隨便便都能拍出個文藝範兒，難怪我們都在此流連忘返

這個非常有歷史感的紅磚屋，側面還被點綴了這個可愛的立體畫，貌似晚上還會發光的樣子

另外一棟的牆面更有看頭，用紅瓦片堆積出來的牆，幾乎每片瓦上都有寫名字，猜測是以往住在此處的林氏宗親刻上去的祈福瓦片吧？仔細看瓦片上除了刻字還有飽滿稻穗的花紋點綴，果然相當用心，也相當符合此地新瓦屋的地名

生態池

接著又走到這一片生態池，看得出來種了不少荷花，只是我們去的季節荷花還沒開，如果是5~6月的荷花盛開季節來，那時拍照可美了！難怪新瓦屋也是新竹賞荷最佳據點之一

水池的另一頭就是這個灌溉用的溝渠，可能為了群眾安全，特地用防護的鐵絲網罩著，以免發生憾事

我們在生態池的榕樹下找到這個石桌石椅，剛好可以就地野餐，一起分享楊琳帶來的大白柚，悠閒的假日午後來新瓦屋走走逛逛，真的很可以喔！

新瓦屋客家文化保存區 地址：新竹縣竹北市文興路一段123號 電話：(03)658-0651 開放時間：24小時