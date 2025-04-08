2024台中爵士音樂節開始啦！每到10月份，台中爵士音樂節就是最熱門的台中活動，不僅只有台中人享受爵士音樂浪漫，也吸引不少國內外遊客前來一同享受，透過爵士樂的浪漫樂章，徜徉在音符的海洋，一群朋友在談笑中把生活壓力、工作情緒都釋放掉，《台中爵士音樂節》就舉辦在勤美綠園道旁的市民廣場，超大草坪空間，不用準備桌椅，席地而坐就是最棒席位，不過～建議大家準備好野餐墊，避免地上濕氣太重，起來屁股濕濕的🤣另外勤美美食很多，內用外帶都能先安排好～

台中爵士音樂節

期待很久《台中爵士音樂節》開始了！雖然台中住的久，但一年一度的台中爵士音樂節，真沒有來比較多次😂上次體驗過後，阿偉只能說台中爵士音樂節真的太棒了！享受音樂節奏帶來氣氛，感受音符高低變化的浪漫，真的別錯過！外縣市的網友們也趁著今年《台中爵士音樂節》，來台中旅遊剛剛好，若需要安排台中住宿，也盡量以台中市區為主，因為交通比較方便，光是台中捷運跟BRT系統，就能吃到不少台中美食、走訪不少台中景點。

台中交通工具

台中租車很方便！沒有就算熟識的車行，｜都有這類型服務，如果是短暫的停留台中，Go share會是你的好朋友！

租車點圖片！＆，對了！領車時記的先拍照錄影，這是守護荷包的好習慣～

台中爵士音樂節資訊

台中爵士音樂節官網

台中爵士音樂節活動日期

活動時間：2024/10/11 （五）～ 2024/10/20（日）

主舞台位置：台中市民廣場

地址：台中市西區公益路 163-1 號

台中爵士音樂節必備

連續兩年參加《台中爵士音樂節》，有了一點點心得，去年深深覺得野餐墊必帶！今年我帶了，但太晚來沒位置…派不上用場😥但阿偉也沒白來，享受音樂同時！我也順便觀察了一下大家新準備的設備！這邊就列一下阿偉看到的。

台中爵士音樂節交通資訊

《台中爵士音樂節》怎麼去呢？其實不難！開車前往…Googole導航非常方便，直接導航沒問題，阿偉建議可以先找好附近的勤美停車場，直接開去停會比較好，不然時間越晚，車位越難找，當然時間點OK，也可以為此安排台中旅遊，提早入住勤美綠園道附近的台中住宿，這樣連附近的勤美美食、台中美食或周圍的台中景點都能暢玩一輪。勤美綠園道停車場資訊

大眾運輸選擇高鐵，在抵達台中高鐵烏日站後，可以選擇搭乘台中捷運或火車。

選擇台中捷運可以搭到市府站，轉搭BRT到台中科博館，在步行到市民廣場即可。

選擇搭乘火車，到台中車站後，同上搭乘BRT下台中科博館，一樣步行過去即可。

《台中爵士音樂節》現場非常熱鬧，滿滿的人潮，不只台中人等待很久了，也有很多樂迷早已等候多時了，台中爵士音樂節的活動時間其實不算長，活動只有10天，10天裡面有包含兩個周末，錯過第一次，還有10/21、22這周可以期待～

這次還看到小帳棚😂

週六太晚出發來《台中爵士音樂節》，市民廣場上的草皮上，都是滿滿的人潮，野餐墊根本派不上用場…😂

《台中爵士音樂節》現場有很多外國人士，他們非常享受爵士音樂的浪漫，就連阿偉我也忍不住偷偷搖擺了起來。

以前有來過台中爵士音樂節的朋友，這次前來《台中爵士音樂節》都做好了準備，野餐墊、台中美食、飲料、道具等等都先準備好了，跟阿偉一樣第一次來的也別擔心，現場也有攤商在販售。

台中爵士音樂節節目表

台中爵士音樂節邀請多個樂團前來供襄盛舉，第一周黃金周末，表演的團體如下，今天這場阿偉可有興趣了😎若有喜歡的或關注的樂團，這邊有台中爵士音樂節節目表可以線上查看！

台中爵士音樂節 / PARK2 草悟廣場

PARK2草悟廣場很重要！像這次《台中爵士音樂節》，這裡就是現場近30%美食來源，除了美食外，也有知名台中美食、台中名店來這設攤！

沒記錯是金門高粱的戰酒也來熱鬧熱鬧，不過排隊人潮太多，不確定提供的是什麼，如果是凍飲的話，我會排🥰

沒有在這裡逛很久，只有在最外圈走一圈，因為裡面塞爆了！

勤美春水堂前也有戶外調酒吧，想喝點不一樣的，來這尋味也可以～

勤美綠園道附近的勤美飲料店，真的排爆了！

台中爵士音樂節評價

《台中爵士音樂節》真的是台中生活一大盛事，最近生活壓力大？周末就來台中爵士音樂節好好的享受一回吧！約幾個朋友來暢聊小酌，把壓在心頭揮之不去的烏雲都釋放出去。

台中爵士音樂節周圍美食

台中冰店

台中飲料

台中美食

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

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