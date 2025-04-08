雖說勝興車站來了蠻多次的，不過每次都是來這裡走走晃晃就回去了，趁隆爸上班當然就是放慢腳步欣賞勝興車站的美，人生就是不要委屈自己，另一半若不愛玩的，你可以趁著他上班去走走去看看，況且孩子的童年也是不等人，多留一些彼此溫馨的記憶，回顧起來總是特別甜美。

其實三義相當特別的是大多人都會去主要的觀光景點遊走，所以像搭計程車沿路來的路上，看到三義木雕街人是不多，畢竟大多要去的都是公司行號的老闆，為了買好的木雕藝術品去到三義木雕街準沒錯，看這個民俗表演者在勝興車站前賣力表演，小朋友們也看得目瞪口呆

進到勝興火車站裡面更有其他的藝術家在這裡揮毫，像是人像卡通彩繪在這裡也有相當多的擺攤。

來到勝興車站當然就不能錯過這海拔最高的地標，看看我們家阿白越來越會擺Pose了