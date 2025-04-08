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苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活

2025-04-08 15:10:06 文字：Coco Lin
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Coco Lin

Coco Lin
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
是否許多家庭跟我們一樣，因為家中工作者其中一人如果是需要輪班休假的狀態，上班時間又長，是不是都會覺得要帶家人出門，安排個兩天一夜根本就覺得不可能，但坦白說身為獨立女漢子，母女倆坐著電聯車直奔三義，但沒想到從台中到三義其實坐火車還蠻快的，真的可以好好安排來苗栗這好山好空氣的地方走走。
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
而且三義火車站其實改變的樣貌不算大，連在火車站都還是濃濃的木材感
重點「2024三義木雕藝術節」系列活動將於113年10月10日到10月13日進行，三義木雕藝術節是臺灣十二大節慶之一，今年木雕藝術節於國慶日假期在三義木雕博物館及館前廣場、水美商圈盛大舉行，大家可以趁著參加三義木雕藝術節活動的機會，順便安排三義一日遊

苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活

雖說勝興車站來了蠻多次的，不過每次都是來這裡走走晃晃就回去了，趁隆爸上班當然就是放慢腳步欣賞勝興車站的美，人生就是不要委屈自己，另一半若不愛玩的，你可以趁著他上班去走走去看看，況且孩子的童年也是不等人，多留一些彼此溫馨的記憶，回顧起來總是特別甜美。

 

苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
其實三義相當特別的是大多人都會去主要的觀光景點遊走，所以像搭計程車沿路來的路上，看到三義木雕街人是不多，畢竟大多要去的都是公司行號的老闆，為了買好的木雕藝術品去到三義木雕街準沒錯，看這個民俗表演者在勝興車站前賣力表演，小朋友們也看得目瞪口呆
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
進到勝興火車站裡面更有其他的藝術家在這裡揮毫，像是人像卡通彩繪在這裡也有相當多的擺攤。
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
來到勝興車站當然就不能錯過這海拔最高的地標，看看我們家阿白越來越會擺Pose了
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來到勝興車站當然就是光明正大的走鐵軌
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 不過隨著台鐵高架化，相信這種復古式的鐵軌道就會越來越少，甚至之後可能會絕跡
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帶著小孩子四處東奔西跑，不然窩在家裡現在三義可是有熱鬧的活動將要進行
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
 三義有相當多的木雕藝術，自然而然大家對他的印象就是非常的具有藝術感，而每年在這個時間點會有個盛大的活動就是三義木雕節，當然不單單只是這一個短時間的活動，而是串連許多展覽及體驗活動來進行
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
而「2024三義木雕藝術節系列活動」將於10月10日國慶日當天開場
在三義木雕藝術節期間，木雕館前廣場與周邊更規畫藝文表演、文創市集以及冰雕創作、車製文昌筆、原木手鋸、雙人鋸、電鋸等體驗，還有親子木藝DIY等活動。在水美藝術街則有客家樂舞表演、打卡換好禮、職人現場創作表演，以及職人手作DIY竹編、木製鑰匙牌、手磨木匙、花藝木美學等活動，內容豐富有趣，非常適合親子同樂
真的只能說千萬不要想說木雕博物館沒有什麼好看的，不過就只是木頭，但我真的要說一開始Coco內心其實也有這樣的想法，買票進去之後我真的要大力的跟大家講，真的一定要進來走走看看，而且館內其實是禁止拍照的，我很慶幸我是一個相當有獨立自主思考的媽媽，在現場其實有很多長輩默視展場內的公告在拍照，那我們上前去制止，雖說他們還是繼續拍，而現場工作人員似乎也沒有注意到這一回事，但孩子在眼裡看到的我們，覺得我們一直在做對的事情，當然展區內也有相當多的藝術木雕作品真的太棒了，可以跟孩子一起討論，想到我在木雕博物館裡頭居然待上了兩個小時多的時間，跟網路上許多人說很無聊根本就不一樣，真的每個人的心態是不同的，我是非常推薦。

票價，在售票機購買

全票八十元，優待票五十元（苗栗縣縣民）
本局策略聯盟 四十元
學生票五十元
一般團體票七十元（購票 25 人以上）
學生團體票四十元（購票 25 人以上）

展覽名稱：2024國際木雕競賽作品展

展覽日期：2024/08/13(二)~10/20(日)，週一休館

展覽時間：9:00－17:00 (16:30後不開放入館)

展覽地點：三義木雕博物館 (苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號)

除了2024國際木雕競賽作品展，木雕博物館內展示許多台灣本土以及國外的木雕藝術家作品，共分為九大主題：雕刻藝術的起源、中國雕塑歷代風貌、南島民族木雕、三義木雕源流、建築家具、寺廟宗教、複合媒材及當代藝術邀請展和木雕藝術特展

也有木雕師進駐創作表演

三義木雕博物館

地址：苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號

苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活

活動日期：10/10(四)－10/13 (日)

活動地點：水美街崗亭 (苗栗縣三義鄉水美210號萊爾富旁)

活動費用：免費 Free

各項手作課程於9/28中午12:00準時開放線上報名

請掃描或點擊QRCODE線上報名

苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活

【註一】手作課程名額有限請盡早報名，活動當日現場保留名額10分鐘，逾時不候，名額開放現場民眾參加

【註二】全場人數控管，DIY活動限報名本人參加體驗，不得共同體驗

有竹編、木製鑰匙牌、手磨木匙、花藝木美學等DIY活動可報名
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三義木雕經過多年的形塑，從地方產業進展至木雕藝術，傳統木雕技藝、歷史古蹟、自然生態環境融合為一體，塑造木雕之鄉溫暖的人文情感。

 

慢生活․品三義

地點：水美街崗亭（苗栗縣三義鄉水美210號萊爾富旁）

由專業的導覽員帶您走訪水美街木雕及工藝大師的工作室，透過面對面與木雕大師互動，讓遊客近距離了解木雕職人的創作過程，深度了解木雕創作的歷程及背後的意義。

10月10日至10月13日連續四天，在木雕博物館及水美藝術街，邀請民眾到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
三義木雕節的活動如果參與完之後，附近還有彩繪階梯可以來拍照，他的背景圖可是龍騰斷橋喔
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
 當然拍了彩繪階梯也一定要來看看龍騰斷橋的本尊
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
 來龍騰斷橋看大自然的力量
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 在三義街道上居然還有孔子的雕像，這涼庭院真的太特別了，忍不住隨手拍下來
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 路還看到的這個相當特別的招牌賣的居然是『屬魚麵』， 不過因為我們隨手的小吃其實吃吃並沒有很餓，又怕店內的份量過大，所以先拍照記錄起來，大家若有去品嚐別忘了跟我們分享
苗栗縣三義鄉2024三義木雕藝術節，到三義來欣賞木雕藝術、體驗慢城生活
 還可以去雅聞香草植物工廠賞玫瑰花，拍美照順便購物
 三義真的有相當多的美麗景點可以拍照玩樂，趁著假期別忘了筆記做好，好好的去享受一下三義的好山好水好空氣。

 

 

 

 

 

 




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