雖說勝興車站來了蠻多次的，不過每次都是來這裡走走晃晃就回去了，趁隆爸上班當然就是放慢腳步欣賞勝興車站的美，人生就是不要委屈自己，另一半若不愛玩的，你可以趁著他上班去走走去看看，況且孩子的童年也是不等人，多留一些彼此溫馨的記憶，回顧起來總是特別甜美。
票價，在售票機購買
全票八十元，優待票五十元（苗栗縣縣民）
本局策略聯盟 四十元
學生票五十元
一般團體票七十元（購票 25 人以上）
學生團體票四十元（購票 25 人以上）
展覽名稱：2024國際木雕競賽作品展
展覽日期：2024/08/13(二)~10/20(日)，週一休館
展覽時間：9:00－17:00 (16:30後不開放入館)
展覽地點：三義木雕博物館 (苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號)
除了2024國際木雕競賽作品展，木雕博物館內展示許多台灣本土以及國外的木雕藝術家作品，共分為九大主題：雕刻藝術的起源、中國雕塑歷代風貌、南島民族木雕、三義木雕源流、建築家具、寺廟宗教、複合媒材及當代藝術邀請展和木雕藝術特展
也有木雕師進駐創作表演
三義木雕博物館
地址：苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號
活動日期：10/10(四)－10/13 (日)
活動地點：水美街崗亭 (苗栗縣三義鄉水美210號萊爾富旁)
活動費用：免費 Free
各項手作課程於9/28中午12:00準時開放線上報名
請掃描或點擊QRCODE線上報名
【註一】手作課程名額有限請盡早報名，活動當日現場保留名額10分鐘，逾時不候，名額開放現場民眾參加
【註二】全場人數控管，DIY活動限報名本人參加體驗，不得共同體驗
三義木雕經過多年的形塑，從地方產業進展至木雕藝術，傳統木雕技藝、歷史古蹟、自然生態環境融合為一體，塑造木雕之鄉溫暖的人文情感。
慢生活․品三義
地點：水美街崗亭（苗栗縣三義鄉水美210號萊爾富旁）
由專業的導覽員帶您走訪水美街木雕及工藝大師的工作室，透過面對面與木雕大師互動，讓遊客近距離了解木雕職人的創作過程，深度了解木雕創作的歷程及背後的意義。