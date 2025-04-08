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西班牙2024西班牙自由行-13天自由行雙城行程及花費懶人包

2025-04-08 15:10:09 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

Ivan Sha

2024進行的西班牙自由行結束啦!

這篇會跟大家分享分天行程

其中有底線的部分也都有專文分享

最後則會跟大家分享花費以及心得

本篇依次分享行程總覽分天行程花費以及行程表分享(有整理免費入場時段)

西班牙2024西班牙自由行-13天自由行雙城行程及花費懶人包

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行程總覽

馬德里，巴塞隆納雙城不錯過

世界遺產巡禮，跨越五座城市，巡禮六座建築

米其林美食摘星不手軟，一星，二星各一家

特色住宿體驗西班牙國營旅館

不走回頭路，旅程掌握慢活節奏，掌握自助旅行的自在

額外小貼心讓旅程更舒適

機場接駁直奔住宿不混亂

轉機時也使用免費貴賓室享受其中時光

免費參觀時段一手掌握

逛好逛滿也要省點錢

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Day 1~2(我們出發前往馬德里)

長榮出發往上海

上海JCB免費貴賓室

上海搭乘德國漢莎航空前往慕尼黑

慕尼黑入境歐洲

慕尼黑往馬德里航班

馬德里住宿(Air BnB)

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Day 3(馬德里市內景點看這篇)

太陽門廣場

馬德里城市原點

熊與莓樹

阿爾卡拉門

百年咖啡店cafe Gijon

麗池公園

水晶宮

燉飯專門店-Arroceria marine Ventura(大份量，用料實在)

巴斯克乳酪蛋糕-caracola Gastro(流心巴斯克乳酪蛋糕)

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Day 4條列式行程

經典景點-馬德里主廣場

石原里美帽子店（團員失心瘋包色）

西班牙永和豆漿-巧克力吉拿棒

El corge-(鞋子太好買）

DSTAgE-(米其林二星）

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Day 5條列式行程

San Gines吉拿棒早餐

馬德里王宮

聖母主教座堂

La Bola(未訂位撲空）

Botania （西班牙廣場附近早午餐）

El Gaucho(高CP值晚餐）

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Day 6條列式行程

El Rastro 週日都會舉行的跳蚤市集

Corral de la Morería的表演+晚餐(也是米其林一星喔)

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Day 7 條列式行程(參加一日遊，心得請點我)

7:50馬德里出發

托雷多

塞哥維亞（午餐吃超有名米其林推薦豬腳

阿維拉

20:30回到馬德里

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Day 8條列式行程

高速鐵路往Lleida

西班牙國營旅館Paradore de  Lleida入住

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Day 9條列式行程

Lleida城堡

Lleida特色料理烤鍋牛(曾獲米其林推薦)

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Day 10

高速鐵路往巴塞隆納

巴塞隆納公寓式住宿

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Day 11條列式行程

奎爾公園

文森特之家

聖家堂(有整理免費入場的方法喔!)

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Day 12條列式行程(巴塞隆納舊城區參觀心得請點我)

哥倫布紀念碑

海邊購物中心

巴塞隆納舊城區

皇家廣場

主教座堂

La Rambla

午餐吃高評價人氣炭烤牛排

加泰隆尼亞廣場

Garcia

米拉之家（外觀

巴特隆之家（外觀

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Day 13條列式行程

outlet village(CP值超高交通方式及折扣)

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Day 14回台灣

巴塞隆納機場退稅

巴塞隆納經慕尼黑，上海回台灣航班

 

花費=>

機票 30000
住宿  
馬德里 6980
Leida 2500
巴塞隆納 7280
佛朗明哥 3500
機場接駁 450
一日遊 2680
火車 935
網路卡 300

加上每日花費

共約67K

 

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