2024進行的西班牙自由行結束啦!
這篇會跟大家分享分天行程
其中有底線的部分也都有專文分享
最後則會跟大家分享花費以及心得
本篇依次分享行程總覽，分天行程，花費以及行程表分享(有整理免費入場時段)
馬德里，巴塞隆納雙城不錯過
世界遺產巡禮，跨越五座城市，巡禮六座建築
米其林美食摘星不手軟，一星，二星各一家
特色住宿體驗西班牙國營旅館
不走回頭路，旅程掌握慢活節奏，掌握自助旅行的自在
額外小貼心讓旅程更舒適
機場接駁直奔住宿不混亂
轉機時也使用免費貴賓室享受其中時光
免費參觀時段一手掌握
逛好逛滿也要省點錢
長榮出發往上海
慕尼黑入境歐洲
馬德里住宿(Air BnB)
Day 3(馬德里市內景點看這篇)
太陽門廣場
馬德里城市原點
熊與莓樹
阿爾卡拉門
麗池公園
水晶宮
燉飯專門店-Arroceria marine Ventura(大份量，用料實在)
巴斯克乳酪蛋糕-caracola Gastro(流心巴斯克乳酪蛋糕)
Day 4條列式行程
經典景點-馬德里主廣場
石原里美帽子店（團員失心瘋包色）
El corge-(鞋子太好買）
Day 5條列式行程
馬德里王宮
聖母主教座堂
La Bola(未訂位撲空）
Botania （西班牙廣場附近早午餐）
Day 6條列式行程
El Rastro 週日都會舉行的跳蚤市集
Corral de la Morería的表演+晚餐(也是米其林一星喔)
Day 7 條列式行程(參加一日遊，心得請點我)
7:50馬德里出發
托雷多
塞哥維亞（午餐吃超有名米其林推薦豬腳）
阿維拉
20:30回到馬德里
Day 8條列式行程
高速鐵路往Lleida
Day 9條列式行程
Day 10
高速鐵路往巴塞隆納
巴塞隆納公寓式住宿
Day 11條列式行程
Day 12條列式行程(巴塞隆納舊城區參觀心得請點我)
哥倫布紀念碑
海邊購物中心
巴塞隆納舊城區
皇家廣場
主教座堂
La Rambla
加泰隆尼亞廣場
Garcia
米拉之家（外觀
巴特隆之家（外觀
Day 13條列式行程
Day 14回台灣
加上每日花費
共約67K