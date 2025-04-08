在現今戶外活動也成為了許多人日常休閒的一部分，露營裝備早已不僅止於實用性，還要更講究氛圍、儀式感，而【NOWGO F1露營燈藍牙喇叭】結合藍牙喇叭與露營燈，不僅適合戶外場景，居家使用時也能營造氣氛，讓我用手機或 iPad 追劇、看電影時，既有舒適的燈光，又能享受更佳的聲音體驗

規格

藍牙版本：5.3

音響規格：48mm 20芯全頻揚聲器*2+被動幅射器*2

阻 抗：4Ω

輸出功率：10W+10W

播放模式：BT/AUX/USB

音樂格式：MP3/WMA/WAV/APE/FLAC

充電輸入：5V 2A

電 池：2600mAh

材 質：矽膠、金屬、塑膠

尺 寸：直徑102mmx193mm(不含編織繩)

重 量：850g

產品網址：https://www.u-nook.com/nowgof1.html

一看到【NOWGO F1】，會立刻被露營風的造型吸引，外觀設計很有復古煤氣燈的感覺，機身用料講究，矽膠、金屬與塑膠的結合讓它不僅堅固，還有著很不錯的手感，旋鈕操作非常順暢，按鍵的設計簡單直覺，容易上手，即便不是科技達人，也能輕鬆掌握

內建的2600mAh鋰電池續航力表現不錯，實際使用一天的戶外活動也完全沒問題，無論是連續播放音樂，還是用作照明，都很足夠，充電速度也相當快，不必擔心露營或野餐途中突然沒電的情況發生

燈光是這台喇叭的一大亮點，擁有白光與黃光兩種選擇，且亮度可以無段調整，6500K的白光在戶外使用時非常實用，能提供足夠的照明，而2700K的暖色氛圍燈則適合營造舒適的氛圍，無論是營火晚會、帳篷內的安靜時刻，還是在家裡享受追劇的氛圍，這兩種燈光模式都能輕鬆切換，滿足不同的需求

這台喇叭的重量約850g，雖然比一些純喇叭稍微重一點，但對於其整合了燈光與喇叭的雙重功能，加上超長的續航力來說，得這樣的重量完全可以接受

【NOWGO F1】的體積不大，攜帶還是非常方便，有附加的編織繩，提著走也沒問題，更貼心的是底部有預留3/4螺孔，一般常見腳架都可以使用，不論是懸掛或是架在地上都沒有問題

這台藍牙喇叭的音質讓我非常驚喜，聲音開闊且有力，確實能帶來均衡的聲音表現，不論音量大小，聲音都保持清晰、低頻充足

我覺的是適合放鬆氛圍的音樂類型，雖然流行音樂中複雜的樂器與人聲混合表現稍微不足，但在爵士與藍調等注重氛圍與細節的音樂類型上，它的表現相當優異，聲音細膩且有深度，聽起來很舒服！

戶外活動少不了烤肉，而黃色的光線能帶來更溫馨與放鬆的感受

烤肉更重要的是確認食材的狀況，保持完美熟度不要烤焦了！白光則會顯的更為實用！

不過，出乎意料的是，這台喇叭在室內使用時也別有一番風味。用它來看電影或追劇，比起一般平板或手機內建的喇叭來得清晰有力，且配上可調光的燈光，整體更有氣氛，聲音也更讓人更沈浸！

【NOWGO F1露營燈藍牙喇叭】兼具實用性與氛圍感，是戶外活動的完美配件！無論是露營時為帳篷增添溫馨氛圍、烤肉時為一群朋友準備音樂背景，甚至在河堤旁停下自行車，打開燈光音樂享受夜景、點心，這台喇叭都非常實用！甚至還能在居家環境中為帶來更舒適的氛圍體驗！不再只是單調的照明或播放音樂，而是能營造出一種專屬的氛圍！以上一點心得就推薦給大家參考看看啦～