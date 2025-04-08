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吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

2025-04-08 15:15:09 文字：Hayli Ann
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Hayli Ann

Hayli Ann

之前在台北華山看到吉伊卡哇快閃店，喔，買不下去。

結果不僅吉伊卡哇來了台中，連貓福珊迪都有(而且不用排隊)

所以我就想要從遙遠的逢甲，來台中火車站這邊看看~

 

本來想要早點出門的(鬧鐘都設好了)，

但沒想到因為頭暈目眩一整天的關係，

所以下午接近晚上的時候才到台中火車站來看看。

吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

貓福珊迪的拍貼機，希望下次有姓名貼機QQ

吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

 

吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

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吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

貓福珊迪商品區，就這樣沒了，

兩個IP放在一起，貓福珊迪的東西真的蠻多的

吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

吉伊卡哇拍貼機，還是希望有姓名貼機啦~

吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

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吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

 

吉伊卡哇的東西，真的比貓福珊迪少很多，吉伊卡哇不出多一點周邊，

小可愛們就要辛苦的討伐跟拔草，才可以吃飯跟裝可愛了~

吉伊卡哇X貓福珊迪 台中驛鐵道快閃店2024.10.19-11.24

這次我買了貓福珊迪的毛巾 $85

這樣就可以每天睡覺前，都看著可愛的貓福珊迪在我的枕頭上了~(開心)

 

這次吉伊卡哇X貓福珊迪快閃店的店門口，沒有放什麼可以打卡的板子，

兩個我喜歡的IP，現場的商品也不多，真的蠻讓我失望的QQ

 

吉伊卡哇的快閃店在台北，至少還有放作者跟角色介紹，

而且還有放三個小可愛可以讓大家拍照~

 

果然可愛的快閃店，還是開在台北或是高雄會比較好~

 

吉伊卡哇 x 貓福珊迪台中快閃店

快閃店時間：2024.10.19 - 11.24

地點：臺中驛鐵道文化園區 鐵鹿大街1F A2櫃位

地址：台中市中區台灣大道一段1段1號

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