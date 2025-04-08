喜歡下廚料理嗎？喜歡客家風味菜色嗎？

苗栗公館，茅鄉亭黃金小鎮休閒農業區，推出超有趣的烹飪廚藝活動.

當慶Hakka好味緒－遊貓裏玩廚藝‧共下來尞，客家料理讓人非常期待.

帶領走入公館市場，挑選豬肉採購蔬菜，蝦米香菇魷魚滿滿乾貨～

提著茄芷袋很有買菜主婦的感覺，感受客家人的人情味和歡笑聲！

一整趟烹飪遊程下來，道地美味客家料理，烹飪精隨都學到了啦.

苗栗公館【茅鄉亭黃金小鎮休閒農業區】公館市場採買食材「當慶Hakka好味緒－遊貓裏玩廚藝‧共下來尞」感受濃厚客家人情味

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公館市場

這次導遊是茅鄉亭阿榮師.

我們提著茄芷袋，浩浩蕩蕩的一群人前來公館市場.

分組活動，還有小紙張，寫著各項食材，記得買齊.

第一攤來到豬肉攤，客家料理絕對不能少了豬肉條.

直接跟老闆說要豬肉塊，要煮客家小炒.

現場還有鹹豬肉，整塊醃製入味，不過不在我們的菜單內.

闆闆很快的幫我們一組組的分切豬肉，分裝入袋.

客家小炒一定要帶油脂的豬肉塊，帶回分切.

我們很認真的聽著導遊說要買的食材.

隔壁攤是蔬菜攤，單上的炒青菜，讓我們開始挑選.

皇宮菜就先拿幾把.

好大顆的甜椒不在菜單裡哦！

本來要買芋頭，阿榮師說自家有種，已經備好，不用購買.

來到傳統市場很有人情味的慢步調.

親切友善的態度，還有爽朗笑聲，打招呼聲.

沒有自由活動，真的很想走入市場內慢慢的逛.

看看茄芷袋內買了好幾樣蔬菜.

乾香菇也是一定要採購.

乾蝦米是做客家菜包的必備食材.

阿榮師一攤又一攤的帶我們慢慢採購！

周邊的人都看我們拿著茄芷袋.

好奇的投以目光，問問我們要來做什麼.

我們是來買菜的啊！

又來另一攤大採購！

我們後來跟阿婆買菜，整個超開心！

我們把他的菜菜都包了啦～

笑容最是無價！

又走回剛才的蔬菜攤，把一些漏掉的蔬菜一併補齊.

客家小炒一定要買乾魷魚哦！

等到回去，會有教學如何處理乾魷魚.

最後，搭車來到茅鄉亭.

對面就是一整片的稻田和高山.

茅鄉亭

Hakka好味緒－遊貓裏玩廚藝‧共下來尞，活動場地！

這裡也有提供民宿.

也有自行車租借服務、農事體驗、當地特色餐、導覽活動等等.

木質造景很有鄉間的悠閒氣氛.

很推薦可以租自行車暢遊在田間小路，各個景點都不太遠.

擺放大桌椅可以休息.

往後走來，大大白色屋頂的蒙古包造型.

就是這次Hakka好味緒－遊貓裏玩廚藝‧共下來尞的活動場域.

裡面已經分組桌位，大家一起製作美味客家料理.

準備大展身手！

這個蒙古包造型的活動場域.

空間也是特別設計.

散熱排風的空間，冷熱空氣循環.

有冷氣吹，卻是不把門扇給關上.

做菜時的油煙也能立刻散發開來.

阿榮師跟大家說明茅鄉亭的活動和農事體驗.

以及這次各道客家菜色的料理方式.

活動前一天，茅鄉亭提早一天浸泡糯米.

研磨成米漿，包進布中，再用大石壓著.

還要一段時間就來翻面，才能均勻流下來.

是一份相當費時費力的工作.

石頭超大一顆，搬個幾次，都有重訓的效果.

太謝謝阿榮師和團隊們.

這次活動的盡心盡力，我們才能有好食材！

米漿壓好之後，放入攪拌機內.

還要放入粄母，粄母也是用米糰製成，有夠特別.

先捏成小小一塊，放入滾水中煮滾浮起.

再把，Ｑ黏的粄母放入糯米糰內，可以增加黏度.

是後面製作紅白湯圓、客家菜包的食材原料！

搓成小小一糰，放入糯米糰內！

快速的均勻攪拌，就成一大糰糯米糰.

旁邊這個大土窯，是個麵包烤窯！

也可以參加芋頭麵包烤窯活動.

都是使用木頭柴燒，麵包烤起來都多了一個香氣.

紅白糯米糰，努力的捏捏揉揉，來做湯圓囉！

美美的紅色米糰，搓成小湯圓，顏色相當討喜.

搓成湯圓的製成方式，先搓成長條.

再分切小糰，再來搓圓！

可以一次搓個２－４顆.

搓成圓圓滾滾就完成了.

可愛的小湯圓就完成囉！

老師示範的白湯圓搓得有夠均勻又圓滾.

換我們也來試試紅白湯圓.

一顆一個也是可以啦！

我們的紅白湯圓來拼成一個大愛心.

紅白湯圓是１：２比例，相當講究.

接下來，我們要來做客家菜包.

老師教學把麵糰搓成圓再壓扁.

均勻攤開，包入滿餡，再虎口捏緊不破洞.

翻面後，再背上捏成中央山脈.

接著，抹上一點點的油，增添油亮光滑感.

最後，放在葉上也要抹上一點油哦！

果然老師做得客家菜包都是賣相１００分！

客家菜包餡料超級實在.

非常香噴，裡頭有蝦米、香菇、菜脯.

都想偷吃個一口，鹹香很配飯耶！

我自己做的客家菜包，還有做成造型圖樣.

放上眼睛、愛心、菱角等造型.

這樣蒸起來的客家菜包，會很可愛哦！

準備送到大蒸籠裡慢慢蒸熟！

巨大蒸籠層，我們用了四大層，非常澎派壯觀！

蒸起來的客家菜包，表面很白，圖案是立體的.

我找了一下才找到特製造型款的客家菜包！

桌上滿滿食材都是客家料理不可或缺的精華美味！

還記得我們市場採買的乾魷魚嘛！

現在的乾魷魚不便宜，但是想吃道地客家小炒.

就是不能省錢，而且不能加上豆乾.

道地傳統的客家小菜是沒有放入豆乾的哦.

乾魷魚要隨著魷魚紋路切條.

放入溫水浸泡３０分鐘.

讓它帶有原本的Ｑ彈性！

記得要按造原本魷魚紋路來切下去.

再來把豬肉皮和肉分開切下.

再切成好入口的小小塊.

豬油沒有要丟掉哦，跟我們閩南做法不太一樣.

一大塊豬油也要切成小小塊，方便入口的大小.

從蔥白段開始切成一段段.

備好蔥白段、蔥綠段、豬油塊.

豬肉塊也是一樣要切成適口的條狀.

豬油塊放入鍋中用中小火.

慢慢煸炒到金黃油亮.

再放入切條的瘦肉豬肉塊.

一起炒到肉色變白，帶出瘦肉中的油脂香！

再把泡軟切條的魷魚放入大火快炒.

炒的中間淋上米酒去除腥味.

加入蠔油、醬油提味鹹香.

讓味道濃郁又有層次風味.

加入蔥白段炒軟，飄出香氣.

再把蔥綠段放入鍋中一起拌炒.

快速翻炒讓食材充分入味.

空氣中有著客家小炒香氣撲鼻.

此時我們已經很想大快朵頤！

有豬肉塊、豬油塊、魷魚香、蔥香.

味道濃郁又豐富，令人好想偷吃一口.

接下來，我們要來準備炒青菜！

先放入爆炒辛香料，等到香氣出來，再倒入蔬菜！

青菜放下去後，炒個幾下，讓菜有變軟及入味.

就可以裝盤上桌.

客家菜色算是滿重口味的.

搭配蔬菜料理可以緩和味蕾.

均衡營養，補足纖維質！

茅鄉亭的阿榮師就有種植芋頭.

到了產季，還能報名採芋活動.

倒入一大鍋的熱油，把切絲的生芋頭絲慢慢放入油鍋中.

大火油炸下，芋頭香氣也跟著飄了出來.

噢！真的是讓我們又再餓了一回！

每次拜拜都要有芋頭，每次都煮甜芋頭湯.

這次學到了，可以芋頭切絲，放入油鍋中油炸料理.

就能變成平常零嘴芋頭絲，大小朋友都愛吃.

已經有人不怕燙先偷吃個一條.

剛炸好的芋頭絲，帶有金黃可口的顏色.

還要在灑上胡椒粉、蔥花，味道更迷人.

把香料和蔥花倒入之後，均勻搖晃讓芋頭絲入味.

使用薑絲、蒜頭大火爆香後.

居然加入了紫蘇葉一起拌炒.

這樣的做法還是第一次見到.

風味上更是獨特有記憶點！

再來調味有米酒、蠔油.

以及薑絲炒大腸必備酸度白米醋.

加得適中才是主廚高深的功力！

火候掌控、酸度拿捏都是本菜考驗度！

大火快炒，大腸有把薑絲調味醋味.

通通都有完美收乾.

那就可以拿著大盤來裝盤，送上桌囉！

一大鍋的客家鹹湯圓.

放上滿滿香菜，提味更噴香！

平常都吃甜湯圓，做成鹹湯圓也是好吃極了.

當慶Hakka好味緒－遊貓裏玩廚藝‧共下來尞

當慶Hakka好味緒－遊貓裏玩廚藝‧共下來尞.

廚藝大賽料理活動，精彩活動收穫豐收！

最美又精緻的道地客家烹飪菜色.

一道道的排開來，讓人垂涎三尺.

客家鹹湯圓湯

紅白湯圓Ｑ軟有麵糰香氣，湯頭清爽鹹度.

帶有蔬菜的爽口，一口喝下真的暖胃.

客家菜包

飽滿大顆的客家菜包.

自己包的就是好吃！

飽滿餡料的鹹香滋味.

吃得到蝦米和香菇的微鹹香氣.

外皮白皙Ｑ嚼有咬勁，越嚼越香.

蒸熟後帶有一點點黏性，也很順口哦！

每一口都能吃到自製餡料，料多好吃.

炒青菜

爽口清脆的炒青菜，以當季蔬菜為主.

鹹香調味恰到好處，放上辣椒增添可口.

和客家小炒真的好搭配！

客家小炒

客家小炒是客家最經典傳統菜色.

這次來才知道本道菜色是沒有豆乾的！

坊間為了減少魷魚用料，所以才會放入豆乾.

獨特鹹香撲鼻而來，口水直流.

鹹香入味的豬肉塊有嚼勁，沒有腥味.

豬油炒過的油脂香氣，滑潤了味蕾.

還有魷魚Ｑ嚼度，有彈性，很爽口！

是一道非常下飯的客家菜色！

薑絲炒大腸

酸勁Ｑ感的大腸，不會太難咀嚼.

切得大小恰恰的好，咬個幾口吃到醋香.

很好嚥下不會卡喉，蔥段香也提升風味.

香茅冰茶

以香茅、檸檬、蜂蜜為基底.

自然的蜂蜜清甜，微酸質地.

配上客家料理很解膩又清爽.

炸芋頭絲

被大家當做小點心的炸芋頭絲！

鹹香超涮嘴，芋頭絲清脆不油膩.

一支一支的往嘴裡送去停不下來.

來到茅鄉亭黃金小鎮休閒農業區.

有好多農事體驗可以參加，還能騎乘自行車漫遊鄉間小路.

超有趣又能學做菜的當慶Hakka好味緒－遊貓裏玩廚藝‧共下來尞.

深深了解客家菜餚的食材購買及精湛作法.

完成了客家大菜，薑絲炒大腸、客家小炒、炸芋頭絲、客家鹹湯圓、客家菜包～

沒想到平常愛吃的客家料理，作法繁瑣，用料講究，真是學了一門客家菜料理.

大家分組一起走入市場採購、一起桌上分切包餡料理，真的成就感滿滿的！

記得參加遊程，要提前預約哦！

【茅鄉亭黃金小鎮休閒農業區－當慶Hakka好味緒－遊貓裏玩廚藝‧共下來尞】

時間：08：00～17：00

電話：0928-330-507

地址：苗栗縣公館鄉4鄰115之1號









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