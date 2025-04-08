高雄最美的海岸線在哪裡？對我來說旗津就是那最美的海邊

記得讀書時期與同學一同騎著腳踏車、搭著渡輪來到旗津，享受著海風的吹拂、吃著一隻隻的烤魷魚，那真的是最棒的享受了

記得工作之後，招待家人來旗津吃最青的海產，與家人漫步在旗津老街上，一切都是這麼的溫馨與滿足

你知道嗎？旗津每年都有一個非常值得期待的活動『旗津吃通海』已經來到第五屆了！

今年錯過了？沒關係，明年早早安排進去行事曆，讓我們一起來漫步旗津、吃通海、玩透透吧

2024年的旗津吃通海活動時間為2024/10/26-2024/10/27 14:00-20:00

FB：旗后商圈發展協會

主辦單位：高雄市旗后商圈發展協會

指導單位：經濟部商業發展署、高雄市政府經發局、高雄市政府社會局

活動有幾項主軸，但是最宗旨意就是要讓大家在生活忙碌之餘，來旗津走走看看，利用人文、美食、自然景觀與親子手作，一起認識這個沙洲半島

從早到晚，舞台嘉年華總是有不同的活動表演！

邊吃著美食，看著表演者在舞台上熱情奔放的演出，連我都熱血沸騰了呢

還有各個時段有不同的有獎徵答活動，超刺激、超好玩的呢！

你從哪裡開始認識旗津？

對我來說除了可以搭渡輪之外，莫過於就是美食小吃聚集之地囉。雖然很多的食物也許你在一般夜市都能見到，不過我覺得在旗津吃總是帶著一些正宗、一些在地好滋味

10月份的旗津漫步起來、微風吹拂，格外舒適

旗津吃通海活動有提供循環餐具的租借！環保愛地球，你我一起來

不知道吃什麼？旗津吃通海帶你吃透透！

對了，今年還有舉辦「旗津加值卷」限量的名額，買300元多贈50元，讓你吃的開心又不傷荷包

酥脆的蝦猴、配上一杯檸檬愛玉珍珠，實在涮嘴又清涼；就連平時挑食到爆的小孩也愛吃到不行

海濱海產特別推出簾子銀耳湯，罐裝好攜帶，清甜又帶Ｑ嫩，飽足又滿足

來到旗津一支旗魚黑輪肯定要吃起來的

在地古早味不僅有蚵嗲好吃，干貝排也不能錯過；等等？小兒是買了一根熱狗嗎？

旗津不僅結合新潮的飲食文化，懷舊復古的小吃也依然在這邊傳承著

許多都市小孩不知道的叭噗，真材實料，單純好吃

坐在沿岸邊，邊看著舞台表演，享受美食～這裡吃東西最海派了

如果你跟我一樣是親子掛的，那麼旗津吃通海活動肯定是親子活動的最佳首選

巨型的氣墊城堡讓每個小孩都在裡面玩瘋了

高聳的溜滑梯、孩子界的偶像汪汪隊，放電小孩的最佳利器！

擔心安危的父母可以安心，每個氣墊城堡都有安排人員在關心著小朋友的安危，也會提醒他們要列隊排隊，相對安心多了

孩子沒辦法陪著父親們釣魚，那麼父親們就陪著孩子撈魚吧（笑）

兒童版的飛高高小飛機伴隨著許多孩子們的笑顏

我最喜歡的就是旗津吃通海邀請了許多達人來與小朋友一起DIY手作

【流木居工作坊】以漂流木為主體，利用大自然的豐饒產物，打造屬於自己的小植栽

慈祥的老師帶著孩子挑選自己屬意的漂流木

漂流木中有著綠意盎然的山蘇；老師讓小孩自己動手做，把砂土放入漂流木中

並且教導小孩怎麼去澆水，照顧小植栽

老師耐心溫柔的教導，讓小花生的世界多了好幾分色彩與生命力

【皮勒啾工作坊】

動動雙手，打造屬於自己的皮革飾品

顏色豐富、多樣化的皮革飾品讓孩子自己選擇自己想要的款式與色彩

老師手把手的教學，利用孩子聽得懂的方式來教導小孩

原本以為動態習慣的孩子會無法穩定坐下做出屬於自己的作品，沒想到小花生也願意嘗試，並且與老師問與答，過程中非常融洽

好幾次都怕他敲打到老師的手，倒是老師都比我們家長來的放心多XD

微小的鈕扣，讓小孩培養專注力與耐性；在動與靜之間，打造專屬的小皮件

謝謝皮勒啾工作坊讓我們體驗這麼有趣的活動

黑沙士旗津的特色之一，而且來到旗津怎麼可以不玩沙呢？

沙雕老師真的非常的厲害，詢問孩子想做什麼造型的沙雕，就連最新最夯的卡皮巴拉老師居然也都認識？！

沒意外的我們愛車一族又是做了一台車，從F1賽車到特斯拉，沙雕老師總能立刻為他改變創作的方向

看著孩子專注的神情，他大概沒想過玩沙也能玩到桌子上來

細膩的雕刻手法，利用自然界的產物，讓孩子感受這砂土的豐富的生命力！

好玩到孩子結束之後還一直跟爸媽說明天還要再來、明年還要再報名！

倘佯著海風，綠意盎然的草地上，豐富的創造力正在被發揚

旗津吃通海中我非常喜歡的一個活動【DIY繪畫小帳棚】

不僅提供彭湃的吃通海彭湃包，更是可以揮灑孩子的創意無限

以前拿著寫生板在美術館繪畫的生活，你曾有過嗎？

現在的孩子隨著時代進步，寫生板似乎對他們來說非常的陌生

席地而坐的繪畫機會似乎變得難得

平常好動的足球小子當開始繪畫的時候，整個都文藝起來了

不給他方向，讓他隨意的利用色彩、繪畫出自己想要的成品

人生有多少機會可以繪畫在一個屬於你自己的小帳棚內呢？

在專屬於你的小帳棚內，就像擁有自己的小宇宙，旗津吃通海無限制的快樂延伸，從多元化的DIY活動就知道

陽光般的兒子真的是帥呆了～

許多沒有來過旗津吃通海活動的人總是以為這只是一場大型的市集美食活動

其實旗津吃通海活動不僅將旗津的特色美食呈現出來，藉由散策旗津的方式讓人認識旗津

同時也有多種藝文、親子活動的呈現，更有許多公益活動的熱血挽袖，各方面的活動兼具，讓人兩天都來玩也不膩

今年沒來到很扼腕？

沒問題的，我們明年再一起相約旗津吃通海吧