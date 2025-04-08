這次8天7夜東京親子行，
🗼這次東京行程與花費 https://reurl.cc/aLL93Y
特別來輕井澤3天2夜，
選擇入住2022年開幕的新飯店輕井澤英迪格 Hotel Indigo Karuizawa 兩晚。(查房價 )
(入住日期 2024年1月)
2晚都訂點房，一晚34000點、一晚33150點，
一晚成本約5300元，鑽卡會再送兩客早餐。
事先談心飯店幫我升等成浴缸面河景房，原價含早餐一晚要50899日圓，
只能說點房超划算！
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若非自駕前往，到達飯店需搭乘飯店的免費接駁車，或自行叫計程車。
官網有提供免費接駁車搭乘時間表，以及搭乘地點(請點我)。
而輕井澤英迪格 Hotel Indigo Karuizawa周圍只有一家燒肉店與Lawson超商。
輕井澤英迪格 Hotel Indigo Karuizawa 一入內就有超美的大廳，
大廳有一個超大用木柴燒的火爐，冬天好暖和。
整體設計是木頭設計，大廳、餐廳與大浴場建築物都有整片落地窗，
不論夜晚或白天都美翻耶! (查房價 )
第三天退房前還遇到下雪，別有另種風情。
從大廳要走到房間處要經過這個戶外走廊。
這次入住房間升等成浴缸面河景房，房間大小約30平方米，
整體設計就是很有英迪格的風格，十分舒服。
一入內右側為廁所間，最裏頭有浴缸，
外頭有設置陽台。 不過應該是房間設計的關係，
整體寬敞度沒有前一天AC Hotel來的寬敞。(查房價 )
房間內也有設計個小角落，擺放小沙發與小茶几。
茶几桌上也有準備好提供給會員的小點心與歡迎卡片了!
門口玄關處旁的廁所。
衣櫃掛上冬天外出用的鋪棉外套，很保暖，可惜只有大人尺寸。
另外抽屜放置作務衣，配色很好看，小孩穿起來很可愛。(查房價 )
迷你吧上放置illy膠囊咖啡機，
冰箱也有許多需另付費的飲料。
很喜歡洗手台的裝潢設計，簡單典雅，十分舒服。()
房內有設置浴缸，不過因輕井澤英迪格有大浴場，因此也沒有用到浴缸。
陽台外面對是一個很小的溪流，下雪過後更是不同的風貌。
開箱完房間來介紹輕井澤英迪格的設施，
飯店內提供大浴場及健身房，都在這棟建築內。()
一入內覺得超美的! 整體氛圍設計很舒服，讓旅客相當放鬆。
一樓是往大浴場的入口，健身房則在二樓。
大浴場維持的很乾淨，雖然露天浴池沒有景色，但整體氛圍不錯👍
二樓的空間也相當美且舒適，健身房的空間算是小而美。
健身房雖然不大，但提供的設備也算齊全了。
早餐用餐的餐廳環境也是整個美！
有整面的落地窗，陽光灑落下來很美，用餐起來很舒適。()
輕井澤英迪格早餐選擇雖然不多，但都很精緻好吃😋
哈 是這次東京行唯一有早餐的飯店當然要多吃點~()
6歲以上的小孩 收費2100日圓。
提供生菜沙拉，水果、牛奶穀片與果汁。
還有各式麵包可選擇。
西式、日式早餐都有，
另外也可以現點歐姆蛋料理來享用。
查輕井澤英迪格酒店Hotel Indigo Karuizawa目前最便宜的價錢與旅客的住宿評價
TripAdvisor評價：TripAdvisor
訂房連結：
輕井澤英迪格酒店Hotel Indigo Karuizawa
地址： 日本長野縣389-0111北佐久郡輕井澤町長倉屋敷添18-39
電話：+81 267-42-1100
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