這次8天7夜東京親子行，

🗼這次東京行程與花費 https://reurl.cc/aLL93Y

特別來輕井澤3天2夜，

選擇入住2022年開幕的新飯店輕井澤英迪格 Hotel Indigo Karuizawa 兩晚。(查房價 )

(入住日期 2024年1月)

2晚都訂點房，一晚34000點、一晚33150點，

一晚成本約5300元，鑽卡會再送兩客早餐。

事先談心飯店幫我升等成浴缸面河景房，原價含早餐一晚要50899日圓，

只能說點房超划算！

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若非自駕前往，到達飯店需搭乘飯店的免費接駁車，或自行叫計程車。

官網有提供免費接駁車搭乘時間表，以及搭乘地點(請點我)。

而輕井澤英迪格 Hotel Indigo Karuizawa周圍只有一家燒肉店與Lawson超商。

輕井澤英迪格 Hotel Indigo Karuizawa 一入內就有超美的大廳，

大廳有一個超大用木柴燒的火爐，冬天好暖和。

整體設計是木頭設計，大廳、餐廳與大浴場建築物都有整片落地窗，

不論夜晚或白天都美翻耶! (查房價 )

第三天退房前還遇到下雪，別有另種風情。

從大廳要走到房間處要經過這個戶外走廊。

這次入住房間升等成浴缸面河景房，房間大小約30平方米，

整體設計就是很有英迪格的風格，十分舒服。

一入內右側為廁所間，最裏頭有浴缸，

外頭有設置陽台。 不過應該是房間設計的關係，

整體寬敞度沒有前一天AC Hotel來的寬敞。(查房價 )

房間內也有設計個小角落，擺放小沙發與小茶几。

茶几桌上也有準備好提供給會員的小點心與歡迎卡片了!

門口玄關處旁的廁所。

衣櫃掛上冬天外出用的鋪棉外套，很保暖，可惜只有大人尺寸。

另外抽屜放置作務衣，配色很好看，小孩穿起來很可愛。(查房價 )

迷你吧上放置illy膠囊咖啡機，

冰箱也有許多需另付費的飲料。

很喜歡洗手台的裝潢設計，簡單典雅，十分舒服。()

房內有設置浴缸，不過因輕井澤英迪格有大浴場，因此也沒有用到浴缸。

陽台外面對是一個很小的溪流， 下雪過後更是不同的風貌。

開箱完房間來介紹輕井澤英迪格的設施，

飯店內提供大浴場及健身房，都在這棟建築內。()

一入內覺得超美的! 整體氛圍設計很舒服，讓旅客相當放鬆。

一樓是往大浴場的入口，健身房則在二樓。

大浴場維持的很乾淨，雖然露天浴池沒有景色，但整體氛圍不錯👍

二樓的空間也相當美且舒適，健身房的空間算是小而美。

健身房雖然不大，但提供的設備也算齊全了。





早餐用餐的餐廳環境也是整個美！

有整面的落地窗，陽光灑落下來很美，用餐起來很舒適。()

輕井澤英迪格早餐選擇雖然不多，但都很精緻好吃😋

哈 是這次東京行唯一有早餐的飯店當然要多吃點~()

6歲以上的小孩 收費2100日圓。

提供生菜沙拉，水果、牛奶穀片與果汁。

還有各式麵包可選擇。

西式、日式早餐都有，

另外也可以現點歐姆蛋料理來享用。



2天的早餐，十分滿意，相當滿足!

查輕井澤英迪格酒店Hotel Indigo Karuizawa目前最便宜的價錢與旅客的住宿評價

TripAdvisor評價： TripAdvisor

訂房連結：

輕井澤英迪格酒店Hotel Indigo Karuizawa

地址： 日本長野縣389-0111北佐久郡輕井澤町長倉屋敷添18-39

電話：+81 267-42-1100

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