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寵物友善飯店推薦｜分類

寵物友善飯店、寵物住宿

多是代表寵物可以跟主人進房間一起睡覺的飯店，全台寵物友善飯店業者允許寵物可以跟著飼主一起入住房間，甚至還會提供專屬的寵物餐點，有時候也稱作寵物友善住宿。

寵物旅館

提到寵物友善住宿，也有想要找的是寵物住宿，這就代表是寵物獨立住宿空間，更多人稱為寵物旅館，業者會提供寵物專屬住宿空間，並有專人協助照顧，伙食部分不一定需要飼主自己攜帶。

所以在挑選寵物友善飯店、寵物住宿之前，建議先選擇自己比較想要哪一種方式，然後問清楚店家會比較好。

寵物友善飯店推薦｜注意事項

能找到寵物友善飯店是難得，也是一件開心的事情。但是在正式開始寵物住宿推薦前，有一些注意事項需要了解：

在訂房前，需確認該寵物友善飯店/寵物友善住宿真的是寵物友善。當然如果是選擇以下我們推薦的寵物住宿，這些都是已經過確認的，可以放心訂房。

訂房時請先告知攜帶寵物的數量，有些寵物友善飯店會規定攜帶上限，超過可能會酌收費用。

通常寵物旅館業者會提供簡單的寵物生活用品，不過建議還是攜帶自家毛孩習慣的物品比較好。

不能把寵物單獨滯留在寵物友善飯店的房中。

不能讓寵物在寵物友善飯店的房內隨意大小便、跳上沙發或床，也不能在房內幫寵物梳毛。

在寵物住宿公共空間時需要繫繩，維護其他旅客的權益，也避免破壞到店家的設施。

寵物友善飯店推薦｜寵物種類

一般來說，寵物住宿、寵物民宿都接受狗狗或貓咪入住，只有少數寵物友善飯店不會限制寵物種類。因此如果你養的不是貓狗，而是兔子、鳥、烏龜、爬蟲類等，建議事先詢問寵物友善住宿是否能接受唷！

寵物友善飯店｜編輯精選推薦

#花蓮 有客民宿｜寵物友善 · Yokr BNB｜Pet Friendly

有客民宿離花蓮市區有點小距離，但一抵達後從建築外觀就在這區顯得特別亮眼，會讓人開始好奇內部的環境。很意外，雖然公共空間養著貓咪跟法鬥們，但完全沒有寵物的味道，房間也非常乾淨，非常溫馨，可以感受到他們的用心！

在公共空間遇到三隻貓咪跟兩隻法鬥，他們超可愛的，也很親人，晚上回到民宿，或許貓咪還會領著你一起上樓，甚至在你房門口撒嬌想跟，相信我，愛寵物的你絕對會被融化！

非常推薦帶著毛孩們一起來到花蓮旅行的你，這裡除了是寵物友善民宿，男女主人的友善也會讓你像自己家人般親切！

台北寵物友善飯店

#1 金普頓大安酒店

金普頓大安酒店是少數不限制寵物種類的台北寵物住宿，不過這間寵物友善飯店一個房間只限定攜帶兩隻寵物，請先在訂房時告知寵物民宿好寵物類型與數量。寵物友善住宿不會額外收取寵物清潔費，寵物也可以跟著飼主進房和搭乘電梯。另外，這間寵物旅館只提供基本的寵物用品，像是飯碗、睡墊跟飲水盆，其他就需要飼主自行攜帶進去寵物飯店了。

飯店位置： 台北市大安區仁愛路四段 27 巷 25 號 （Google地圖導航） 房價參考： 查詢空房：｜｜

#2 陽明山美國渡假村

如果你想帶毛孩一起入住體驗美式風格寵物住宿，那麼位於陽明山的美國度假村這間寵物友善飯店可能是一個非常棒的選擇。業者規定寵物民宿每間房只能攜帶兩隻寵物，如果再多的話需要酌收每隻500元台幣的清潔費，此外，寵物也不能上床和在寵物友善住宿室內大小便，若因此增加寵物旅館房務人員工作量，可能會需要再增加額外費用。只要遵守上面這些規定，這間寵物飯店戶外那250坪大草原肯定是毛孩們的最愛！

桃園寵物友善飯店

#3 六星旅館

六星旅館不只是間寵物友善飯店、寵物友善住宿，更是親子友善飯店。雖然這間寵物住宿可以攜帶寵物入住，但是需要準備好寵物外出龍，如果把寵物民宿房間弄得太髒亂，可是會被酌收500-2000元不等的清潔費喔！另外小編最喜歡的是寵物旅館房間使用英國斯林百蘭皇家名床、JBL藍芽喇叭和SPA按摩浴缸等，早餐也是亮點之一，不論飼主還是毛孩在這寵物飯店都可以過上最奢華放鬆的一天。

#4 JS-Hotel 捷適商旅

捷適商旅是2019年剛開幕不久的寵物友善飯店，充滿人文藝術氣息，大廳提供飛鏢機和簡單的零食生活用品販賣部。雖然是寵物友善旅館，不過目前似乎沒開放攜帶寵物入住，建議預定前再跟業者確認一次比較保險。

新竹寵物友善飯店

#5 伊普索酒店 EPISODE Hsinchu（原英迪格酒店）

如果想帶著毛孩入住星級酒店，那麼新竹伊普索酒店（前身為英迪格酒店）是超級熱門的寵物住宿選擇之一。為了維護整體住宿品質，寵物友善飯店每天只限制三組客人可以攜帶寵物入住，寵物民宿每房也只限制兩隻，寵物種類只能攜帶貓咪和狗狗，並幫你的毛孩提前準備寵物床、寵物碗等基本生活用品。但是請注意，寵物友善住宿攜帶寵物入住需要額外支付1500元清潔費，並簽署寵物責任協議。

#6 SRC北埔印象電梯民宿

北埔印象電梯民宿是一間寵物民宿，寵物友善飯店房型分成一般與小木屋兩種，寵物民宿距離綠世界生態農場、北埔老街很近。業者基本上同意旅客攜帶寵物入住，不過需要寵物友善住宿事先提出需求，同時可能也會收取相關清潔費用。

台中寵物友善飯店

#7 美好年代

台中美好年代既是寵物民宿，也是一間餐廳。寵物住宿整體走的是工業風，雖然沒有電梯，可是卻是一間對毛孩超友善的寵物友善飯店。除了會提供基本寵物用品外，還會幫毛孩準備寵物早餐，最棒的是，寵物可以上床跟主人一起睡覺，但前提是需要先洗過澡才可以上寵物友善住宿的床喔！

#8 樹之間民宿

樹之間民宿位在台中東勢林場附近的寵物友善飯店，海拔430公尺左右。寵物住宿主人非常熱情好客，因為本身也有養寵物的關係，所以也接受旅客帶寵物入住寵物民宿，不過並沒有提供相關用品，需要自己攜帶，同時寵物也不能上寵物友善住宿的沙發或床。

南投寵物友善飯店

#9 朵麗絲的家

朵麗絲的家位於南投知名景點日月潭附近，是網路上非常熱門的寵物住宿、寵物民宿，除了接受旅客攜帶寵物入住外，寵物友善飯店裡也有一隻店貓，可愛又親人。如果要攜帶寵物入住，請留意寵物友善住宿每間房只能攜帶兩隻寵物，且需要結紮過的才可以。入住時會先收取1000元押金，入住期間如果寵物沒有上床或弄髒環境，退房時才會退還押金。

#10 路殼民宿

路殼民宿同樣也在日月潭附近，不過不像朵麗絲在湖畔，比較偏山區一些的寵物友善飯店。旅客可以攜帶寵物入住寵物住宿特定房型，入住寵物民宿時需要額外收取清潔費600元（特殊節假日可能會收到800元），寵物友善住宿每間房間只能攜帶兩隻小型寵物，中型犬只限帶一隻。

嘉義寵物友善飯店

#11 嘉義觀止飯店

嘉義觀止飯店是位在嘉義市區的寵物友善飯店，提供專屬的毛孩入住樓層，並在寵物住宿房中提供毛孩專屬的餐碗、水碗、睡墊等基本生活用品。要注意的是這寵物民宿只提供15公斤以下的小中型犬入住，在公共場所也需要用外出籠帶著，如果有違反寵物友善住宿規定，業者有權不讓狗狗入住喔！

#12 天成文旅 – 繪日之丘飯店

寵物友善飯店：天成文旅提供「毛小孩住宿專案」，除了入住指定寵物住宿房型外，更完整提供項圈、牽繩、餐碗、梳毛刷、外出清潔拾便袋、狗骨頭玩具及西莎狗罐頭等，是少數備品給得最齊全的寵物民宿，不過該寵物友善住宿方案目前僅針對狗狗，其他寵物就沒有了。

台南寵物友善飯店

#13 夏木漱石民宿

夏木漱石是台南寵物友善飯店，寵物友善住宿位於安平區，距離知名景點都不遠。寵物旅館既可以多人包棟，也可以攜帶寵物，是全家大小出門時寵物飯店的好選擇。

#14 山籟渡假會館

2019年全新開幕的山瀨渡假會館，走的是日式風格的寵物友善飯店，溫泉泉質為碳酸氫鹽泉。寵物飯店允許旅客攜帶寵物入住，不過需要額外收取400元清潔費。

高雄寵物友善飯店

#15 鶴宮寓 ho̍k house

鶴宮寓位於高雄美麗島站附近，是一間文青簡約風的寵物友善飯店。寵物飯店接受旅客攜帶寵物，不過要收500元清潔費（國定假日600元），並且須在訂房時一併告知需求。

#16 杉菻行旅

杉菻行旅是高雄有名的寵物友善飯店，很多攜帶毛孩的旅客都推這間寵物友善住宿，也是少數接受寵物跟主人一起上床睡的寵物飯店。最特別的是還可以客製寵物蛋糕，如果想幫自家寵物慶生，選這間就對了！

屏東寵物友善飯店

#17 墾丁拾日Villa

拾日Villa是一個寵物友善飯店，在寵物友善住宿戶外空間時常會看到流浪貓在這裡駐足。這間寵物旅館店家也很歡迎旅客攜帶寵物入住，不過需要提前告知，如果沒有告知，店家有權拒絕入住和退還訂金喔！

#18 打呼旅店

這間名字很可愛的寵物友善飯店位於屏東恆春，距離知名的小杜包子不遠。這間寵物友善住宿接受旅客攜帶寵物入住，不過需要提前告知，並需要收取每隻寵物200元的清潔費。

宜蘭寵物友善飯店

#19 日光 LOHERB

日光Loherb是宜蘭知名的寵物友善飯店，這間寵物友善住宿有特定的房型可讓寵物入住，寵物住宿戶外空間廣大，很適合寵物活動。雖然同意寵物入住，但如果住房期間造成設施損壞，可是需要照價賠償的喔！

#20 寗夏印象

寗夏印象是宜蘭知名的看海民宿，同時也是寵物友善飯店。店家會要求旅客在入住時簽署寵物入住同意書，並繳交1000元的押金，另請注意民宿是沒有提供任何寵物用品，需要自行攜帶喔！

花蓮寵物友善飯店

#21 都鐸王朝

喜歡看海放鬆享受，又想攜帶寵物一起度假的主人們，絕對不要錯過都鐸王朝，一間設施豐富、房間寬敞、房型面海又寵物友善的民宿。寵物可以跟著入房，不過每隻需要收取1000元的清潔費。

#22 瑞穗天合國際觀光酒店

這個據說有萬坪歐式花園、城堡式設計的夢幻飯店，主打「待在飯店就可以玩一整天」，設施齊全應有盡有，光有健身房還不夠看，桌遊、電競、KTV在飯店中都可以找得到！而飯店也提供可攜帶寵物入住的房型，並為毛孩提供基本用品（甚至還有寵物吹風機），不過每房只限攜帶兩隻8公斤以下小型犬或一隻中大型犬。

台東寵物友善飯店

#23 台東綺麗渡假村

綺麗度假村有兩種房型，都可以攜帶寵物入住。飯店提供旅客兩種方案，一種是讓寵物跟主人一起入住，需要額外收取800-1000元清潔費和1000元押金，每天只限五組所以一定要提前預約；另一種則是讓毛孩入住獨立住房設施，並提供睡墊、尿墊跟清潔服務，收費為每隻寵物200元。

#24 鹿鳴溫泉酒店

台東鹿鳴溫泉酒店是知名的寵物友善住宿，飯店距離鹿野高台很近，飯店外也有廣大的戶外空間，非常適合寵物與闔家大小入住。

寵物友善飯店 FAQ

Q1：寵物友善飯店，表示寵物可以帶進房間嗎? Q1：寵物友善飯店，表示寵物可以帶進房間嗎? 不一定唷！ 部分飯店有特定開放的寵物房可以攜帶寵物入住，有些飯店則是設置寵物專屬房，讓飼主可以將寵物寄宿於此。 當然，大部分飼主對於外出旅遊必須要跟寵物分開住接受度相對低，所以目前也越來越多寵物友善飯店開放可以與主人一起入住，甚至還會有許多寵物專屬的備品唷！非常貼心~

Q2：寵物友善飯店，寵物是否可以上床？ 大部分是不可以的！ 所以請飼主們一定要特別留意，不要因為個人的私心，造成他人的困擾，也可能會因為讓寵物友善的飯店越來越少！ 寵物友善飯店，希望我們飼主也要遵守相關入住規則，雖然部分有收取寵物住宿清潔費，但也不表示寵物可以上床唷！ 請務必要留意！

Q3：帶寵物外出住宿要注意那些事情？ 建議飼主要攜帶家裡寶貝習慣睡的床、寵物袋或是習慣的毯子，讓他們即使在新的環境中也能有熟悉的味道與空間，避免過於焦慮反而失去了外出旅行的意義。

Q4：寵物住宿需要額外付費嗎？ 需要唷！ 大部分的寵物住宿都會酌收清潔費或是收取保證金，確保您的寶貝在入住期間沒有破壞或造成環境髒亂，就會完整退回保證金。 請飼主們務必要配合唷！

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