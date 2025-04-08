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南投縣魚池鄉【南投‧魚池】山見懶人露營│首露推薦!星球帳都有冷氣、衛浴，不用大包小包，也能體驗露營的舒服美好!

2025-04-08 15:25:04 文字：DPM
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南投縣魚池鄉【南投‧魚池】山見懶人露營│首露推薦!星球帳都有冷氣、衛浴，不用大包小包，也能體驗露營的舒服美好!

露營活動越來越夯，想體驗露營或少少露營的朋友們，現在的懶人露營越來越方便、也越來越舒服。恐龍一家首次的露營體驗就選擇了"山見懶人露營"是親子、寵物友善的露營區，高級的星球帳，內有衛浴、冷氣和冰箱，上下舖設計，0-4歲小孩不用錢，大人小孩都能睡得舒服，營區內有沙池，孩子們也可以玩的很開心喔!

恐龍媽以前有和姊姊一起露營的經驗，但實在對洗完澡還要從公共衛浴走回帳篷有著不舒服的感覺，所以一知道山見懶人露營在試營運，又搭上恐龍媽生日，就立刻預約住宿!

「山見懶人露營」相關資訊：

地址： 555南投縣魚池鄉通文巷54號(對面號)，近日月潭、紙教堂和國道6
預訂請加入官方line:@sj1010 ，入住時間15:00過後、退房時間11:00
電話： 0986 092 178
價目表:(2024.11)

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目前星球帳只有5帳，所以要預約要快喔!

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懶人露營就是可以不用準備任何的露營設備，只需要帶著換洗衣物、牙刷、牙膏個人沐浴品就可以，帶著孩子一起露營，我們這趟還帶著打球玩具。山見的營區很寬廣孩子們跑來跑去沒問題。

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每一帳都是星球帳+南洋風的放鬆區

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山見懶人露營帳棚內設備

星球帳內非常舒適，還是上下舖，恐龍兄弟看到非常興奮，直接預定上方睡覺區

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上上下下非常開心

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入門的地毯刺繡上山見字樣，老闆真的很用心

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已經被占據的二樓，旁邊都有網子圍欄，但還是要注意一下孩子們的安全喔!

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值得一提的是，在10月份下午到訪快熱暈的我們，老闆竟然已經先幫我們放好冷氣，真的是非常貼心阿!! 讚讚!!

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床邊就有充電孔，真的是飯店等級便利阿!

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這次選擇烤肉，老闆已經先將烤肉食材放在冰箱內。建議到營區前，可以先到附近超商超市買喝的喔! 冰箱上方還有露營感滿分的露營燈，可以當夜晚小燈喔!

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烤肉也準備木頭架，讓你端起食材就很有露營感

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帳篷鑰匙是感應的，記得不要用丟喔!

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兄弟倆很開心的自拍

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山見懶人露營衛浴設備

這邊的露營就是我喜歡在帳篷內的衛浴，不單只是衛浴，也加入高科技

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沖水、燈光都是用按鈕喔~

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帳篷內的浴巾和毛巾都很厚實柔軟，比飯店還舒服

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吹風機輕量風大也好吹

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浴室有提供洗髮精、潤髮乳、洗面乳、沐浴乳，味道我也很喜歡

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每帳都配有熱水器，熱水還算穩定，可以舒服洗澡就是讚啦!

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山見懶人露營遊憩空間

整體空間滿大的，帳和帳之間都留有距離，所以我們帶棒球玩具來玩，也不用擔心飛到別的帳。不過揮個兩三球就回星球帳吹冷氣倒是真的，就知道帳篷實在有夠舒服!

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目前可以給孩子遊玩的區域是玩沙池，這邊的白沙就讓兩兄弟玩得滿開心的! 照片中的玩沙工具，也是營主準備的喔!

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山見懶人露營的烤肉設備

烤肉就在這個度假南洋風棚子下開始

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老實說，我以為懶人露營是烤肉架也會裝好，我只需要負責烤。所以我和老爺看到這組專業的露營設備都有點傻眼了，雖然老闆有教但也是腦袋一片空白....懶人露營也不忘要有露營感!

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餐具、卡式爐全都準備好，

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餐具都印有山見的字樣，真心推薦老闆能順便賣自家產品，都很有質感阿!

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一旁有水槽、洗碗精和菜瓜布，清洗餐具、戶外洗手都方便

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垃圾桶、廚餘桶都有

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是的，這邊會有小黑蚊，老闆也準備超大隻艾草棒，有點有差耶~小黑蚊就默默消失，晚上就完全沒有小黑蚊了

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怕熱怕蚊子，強力電風扇又派上用場，外面也有電可以插。

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終於把裝備裝好的老爺，就在棚子下放空在放鬆，孩子們玩沙，搭配營區點燈，好chill的度假感

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時間差不多，就來開烤拉!

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喝的是我們自己準備，全部的烤肉食材就如照片，再加上一包沒拍到的土司。我們兩大兩小吃滿飽的，食材也都很美味

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生火時間，到底生到什麼程度ok我們也搞不太清楚......呵

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肉一下去，瞬間就烤焦....

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幸好還有好上手的烤盤救援，不然晚餐不知道要怎麼吃了.... 不得不說，老闆的烤肉醬是義式番茄口味，很好吃喔! 孩子們也很愛刷醬的感覺，兄弟倆都是刷醬達人!

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越烤越上手，肉片加上吐司非常熱銷，好好吃~

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另一帳露友贈送的砂糖橘，正是孩子們的最愛，謝謝露友

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邊吃烤肉邊看月亮，也彌補孩子們這次中秋沒烤肉賞月的遺憾

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吃完飯就來今天的重頭戲，吃蛋糕時間!! 不過，老爺也默默的和老闆訂了一個蛋糕，所以是幸福雙蛋糕日子!         南投縣魚池鄉【南投‧魚池】山見懶人露營│首露推薦!星球帳都有冷氣、衛浴，不用大包小包，也能體驗露營的舒服美好!粉紅蛋糕是 「咕咕烘焙坊Gu Gu Bakery」，可以先預訂造型蛋糕

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有需要生日慶祝，老闆也有代訂蛋糕的服務喔! 預訂房間時也能和老闆說!

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老闆訂的蛋糕也是好好吃，邊邊是手指蛋糕，加上新鮮水果，好吃好吃~

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謝謝老闆另外準備的小點心，在山見過生日真的有滿滿幸福感~

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還有三位王子的陪伴，真的好棒好棒

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謝謝山見懶人露營~~

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山見懶人露營早餐

山見準備的早餐有中式和西式，一早就會用保溫袋把早餐放在袋子內

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早餐也是準備四人份，一早就吃飽飽阿!

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分別是炒麵加蛋和雞塊、熱狗和吐司。

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雖然山見懶人露營算是低海拔露營區，但一早依然能看見山景和帳篷的美景喔!

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這次的首露體驗恐龍一家覺得很滿意，也很喜歡，恐龍弟弟到現在還會碎念什麼時候要去露營、什麼時候還能烤肉，就知道山見讓他留下很棒的回憶! 真的推推喔!

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