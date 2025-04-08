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> 旅遊 > 宜蘭縣蘇澳鎮【 朝陽早秋一日散策】全國金牌農村-南澳朝陽社區、契作苦茶園採果體驗、朝陽步道、感受山海療癒土地美好！

宜蘭縣蘇澳鎮【 朝陽早秋一日散策】全國金牌農村-南澳朝陽社區、契作苦茶園採果體驗、朝陽步道、感受山海療癒土地美好！

2025-04-08 15:25:07 文字：貝大小姐與瑞餚姐
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貝大小姐與瑞餚姐

貝大小姐與瑞餚姐

瑞餚姐：南澳？這是哪裡啊？

貝大小姐：宜蘭快靠近花蓮的交界！

瑞餚姐：這裡有什麼好玩的啊？！

貝大小姐：這裡不但好玩、還有好吃的、還能邊工作邊渡假…

瑞餚姐：有這麼好的地方？！

貝大小姐：就這裡了，這裡超適合我們這種帶著筆電就能到處工作渡假的人，快走吧！

宜蘭縣蘇澳鎮【 朝陽早秋一日散策】全國金牌農村-南澳朝陽社區、契作苦茶園採果體驗、朝陽步道、感受山海療癒土地美好！

內容目錄

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全國金牌農村競賽金牌獎：南澳朝陽社區

南澳朝陽社區今年參加每3年才舉辦一次的全國金牌農村競賽

從全台近千個社區中的社區中脫穎而出

拿下了今年度的金牌！

宜蘭縣蘇澳鎮【 朝陽早秋一日散策】全國金牌農村-南澳朝陽社區、契作苦茶園採果體驗、朝陽步道、感受山海療癒土地美好！

宜蘭縣蘇澳鎮【 朝陽早秋一日散策】全國金牌農村-南澳朝陽社區、契作苦茶園採果體驗、朝陽步道、感受山海療癒土地美好！

南澳朝陽社區位在蘇花公路上

靠近宜蘭及花蓮的交界處

從台北開車到南澳朝陽社區只需90分鐘左右

搭乘火車到南澳車站是東部鐵路的一個小站

搭火車到南澳從台北出發大約2個小時可以抵達！

宜蘭縣蘇澳鎮【 朝陽早秋一日散策】全國金牌農村-南澳朝陽社區、契作苦茶園採果體驗、朝陽步道、感受山海療癒土地美好！

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來到這裡

更讓貝大小姐不禁讚嘆

在這個人口老化、偏遠的社區

竟然有著先進的思維

願意活化社區、提高農業產值

並且促進地方的永續發展

讓這片土地更美好

『金牌農村』對朝陽社區來說真的是實至名歸！

宜蘭縣蘇澳鎮【 朝陽早秋一日散策】全國金牌農村-南澳朝陽社區、契作苦茶園採果體驗、朝陽步道、感受山海療癒土地美好！

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朝陽社區契作苦茶園

大南澳地區契作的苦茶園超過17公頃

其中朝陽社區苦茶樹種植面積近13公頃

今年8月更正式成立油茶產銷班第一班！

讓農民辛苦耕作的茶園

透體研發、製程、銷售

提高苦茶籽的經濟產值

並且增加農民的收入！

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朝陽社區 │ 朝陽步道

朝陽社區不但有著豐富的農漁業的天然資源

社區裡還有一條朝陽國家步道

是全台唯一一條社區裡的自然步道

全長2.2公里

步行全程約1.5小時

屬於難度1的入門級步道

在步道的觀景台上

還能遠眺朝陽漁港及東部海岸線的美景

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步道啟用至今20週年

朝著生態保育以及步道整治目標前進！

更展望下一個20年

期盼能號召更多年輕人回流朝陽社區

一起成為永續生態系的一份子

串聯群體的力量推動地方創生！

朝陽社區規劃更多元的體驗行程

讓所有前往步道的遊客都能感受到：

朝陽步道兼具人聲、海浪聲、樹梢聲

特色獨具的山海療癒。

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浪速計劃：數位游牧第一站

自2016年朝陽社區復興計畫推動以來

朝陽社區發展協會陸續推動：

社區品牌、空間美學改造、漁港公園三期工程的整治！

社區內的「浪速計劃Naniwa House 1」共享辦公空間

推動「里海生活計畫」等

里海的『里』指的是農「田」、「土」地

『海』指的是「水」以及這裡的「每」個人！

朝陽社區有完整土地山海療癒

希望可以成為吸引數位遊牧工作者的關鍵拼圖。

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在「浪速計劃Naniwa House 1」共享辦公空間

數位遊牧工作者在這裡工作

打開後門就是朝陽步道的其中一個入口處

讓你從工作中以最短的路徑進入大自然

只要進入步道聆聽山海人聲

在自然環境中充飽電後

再返回浪速計劃又可以專心投入工作！

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兩姐姐也是數位遊牧工作者

尤其在疫情後

異地辦公的模式日漸普及

像我們一樣的數位游牧工作者也在快速成長

我們帶著筆電隨時隨地可以工作

打破時間與空間的限制

在工作的同時也能不斷地在體驗各地的生活與文化！

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從台北來到朝陽社區

這裡的山、這裡的海

絕對不會讓你只想稍做停留

朝陽社區推動「數位游牧社區」

就是希望吸引來到這裡的數位遊牧者

可以藉由「浪速計劃Naniwa House 1」共享辦公空間

讓你方便在這裡異地辦公

在朝陽社區停留更久時間

讓數位遊牧者在未來

可以成為推動社區復興另一股力量。

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朝陽社區：朝陽早秋一日散策

朝陽社區是實踐苦茶籽全運用的示範性場域

隨著10月更是苦茶園結籽季節

來到朝陽社區的我們

透過地方導覽帶領

在徐徐的海風吹拂下

戴著斗笠走進茶園

一同感受採果的豐收樂趣！

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為了讓更多的數位遊牧者與民眾

能夠感受到朝陽社區的山海療癒

朝陽社區推出了「朝陽早秋一日散策」

這是首份為數位游牧工作者整理的朝陽早秋散策

讓你在朝陽社區Workcation時

更了解這裡24小時的美好！

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朝陽社區百年來仍維持山海同在的美麗景色

清晨你可以在在朝陽步道上看日出

步道裡的蟲鳴鳥叫會隨著季節變換

聽著太平洋的海浪聲

與時不時經過南澳車站的火車聲

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下山後來到販售當地農土產的朝陽小舖

喝一杯新鮮現磨的豆漿早餐

接著回到浪速計畫開始工作

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中午來到朝陽客來香餐廳

享用美味的現流海產料理

客來香餐廳是社區經營的餐廳

營收都歸社區所有

相當特別！

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傍晚可以前往茶籽堂里海門市借台時尚單車

前往海邊的漁港公園聽太平洋的海浪聲

還有絕對不能錯過傍晚時分朝陽漁港知名的搶魚活動！

夜裡寧靜的社區陪伴你香甜入眠！

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朝陽社區，

一個可以讓你遠離都市塵囂的地方

一個接近山、接近海的地方

一個可以藉由網路跟工作緊緊相繫

卻也可以跟忙碌的工作若即若離的地方…

 

旅遊資訊

朝陽社區

地址： 270宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路40號

電話號碼： 03 998 1981


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