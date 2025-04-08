瑞餚姐：南澳？這是哪裡啊？

貝大小姐：宜蘭快靠近花蓮的交界！

瑞餚姐：這裡有什麼好玩的啊？！

貝大小姐：這裡不但好玩、還有好吃的、還能邊工作邊渡假…

瑞餚姐：有這麼好的地方？！

貝大小姐：就這裡了，這裡超適合我們這種帶著筆電就能到處工作渡假的人，快走吧！

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全國金牌農村競賽金牌獎：南澳朝陽社區

南澳朝陽社區今年參加每3年才舉辦一次的全國金牌農村競賽

從全台近千個社區中的社區中脫穎而出

拿下了今年度的金牌！

南澳朝陽社區位在蘇花公路上

靠近宜蘭及花蓮的交界處

從台北開車到南澳朝陽社區只需90分鐘左右

搭乘火車到南澳車站是東部鐵路的一個小站

搭火車到南澳從台北出發大約2個小時可以抵達！

來到這裡

更讓貝大小姐不禁讚嘆

在這個人口老化、偏遠的社區

竟然有著先進的思維

願意活化社區、提高農業產值

並且促進地方的永續發展

讓這片土地更美好

『金牌農村』對朝陽社區來說真的是實至名歸！

朝陽社區契作苦茶園

大南澳地區契作的苦茶園超過17公頃

其中朝陽社區苦茶樹種植面積近13公頃

今年8月更正式成立油茶產銷班第一班！

讓農民辛苦耕作的茶園

透體研發、製程、銷售

提高苦茶籽的經濟產值

並且增加農民的收入！

朝陽社區 │ 朝陽步道

朝陽社區不但有著豐富的農漁業的天然資源

社區裡還有一條朝陽國家步道

是全台唯一一條社區裡的自然步道

全長2.2公里

步行全程約1.5小時

屬於難度1的入門級步道

在步道的觀景台上

還能遠眺朝陽漁港及東部海岸線的美景

步道啟用至今20週年

朝著生態保育以及步道整治目標前進！

更展望下一個20年

期盼能號召更多年輕人回流朝陽社區

一起成為永續生態系的一份子

串聯群體的力量推動地方創生！

朝陽社區規劃更多元的體驗行程

讓所有前往步道的遊客都能感受到：

朝陽步道兼具人聲、海浪聲、樹梢聲

特色獨具的山海療癒。

浪速計劃：數位游牧第一站

自2016年朝陽社區復興計畫推動以來

朝陽社區發展協會陸續推動：

社區品牌、空間美學改造、漁港公園三期工程的整治！

社區內的「浪速計劃Naniwa House 1」共享辦公空間

推動「里海生活計畫」等

里海的『里』指的是農「田」、「土」地

『海』指的是「水」以及這裡的「每」個人！

朝陽社區有完整土地山海療癒

希望可以成為吸引數位遊牧工作者的關鍵拼圖。

在「浪速計劃Naniwa House 1」共享辦公空間

數位遊牧工作者在這裡工作

打開後門就是朝陽步道的其中一個入口處

讓你從工作中以最短的路徑進入大自然

只要進入步道聆聽山海人聲

在自然環境中充飽電後

再返回浪速計劃又可以專心投入工作！

兩姐姐也是數位遊牧工作者

尤其在疫情後

異地辦公的模式日漸普及

像我們一樣的數位游牧工作者也在快速成長

我們帶著筆電隨時隨地可以工作

打破時間與空間的限制

在工作的同時也能不斷地在體驗各地的生活與文化！

從台北來到朝陽社區

這裡的山、這裡的海

絕對不會讓你只想稍做停留

朝陽社區推動「數位游牧社區」

就是希望吸引來到這裡的數位遊牧者

可以藉由「浪速計劃Naniwa House 1」共享辦公空間

讓你方便在這裡異地辦公

在朝陽社區停留更久時間

讓數位遊牧者在未來

可以成為推動社區復興另一股力量。

朝陽社區：朝陽早秋一日散策

朝陽社區是實踐苦茶籽全運用的示範性場域

隨著10月更是苦茶園結籽季節

來到朝陽社區的我們

透過地方導覽帶領

在徐徐的海風吹拂下

戴著斗笠走進茶園

一同感受採果的豐收樂趣！

為了讓更多的數位遊牧者與民眾

能夠感受到朝陽社區的山海療癒

朝陽社區推出了「朝陽早秋一日散策」

這是首份為數位游牧工作者整理的朝陽早秋散策

讓你在朝陽社區Workcation時

更了解這裡24小時的美好！

朝陽社區百年來仍維持山海同在的美麗景色

清晨你可以在在朝陽步道上看日出

步道裡的蟲鳴鳥叫會隨著季節變換

聽著太平洋的海浪聲

與時不時經過南澳車站的火車聲

下山後來到販售當地農土產的朝陽小舖

喝一杯新鮮現磨的豆漿早餐

接著回到浪速計畫開始工作

中午來到朝陽客來香餐廳

享用美味的現流海產料理

客來香餐廳是社區經營的餐廳

營收都歸社區所有

相當特別！

傍晚可以前往茶籽堂里海門市借台時尚單車

前往海邊的漁港公園聽太平洋的海浪聲

還有絕對不能錯過傍晚時分朝陽漁港知名的搶魚活動！

夜裡寧靜的社區陪伴你香甜入眠！

朝陽社區，

一個可以讓你遠離都市塵囂的地方

一個接近山、接近海的地方

一個可以藉由網路跟工作緊緊相繫

卻也可以跟忙碌的工作若即若離的地方…

旅遊資訊

朝陽社區

地址： 270宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路40號

電話號碼： 03 998 1981