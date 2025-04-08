日本鳥取雖然是日本人口最少的城市之一，但能玩的景點非常多，且佔地非常廣，除了知名的砂丘以及柯南的故鄉之外，還有米子是鬼太郎的故鄉及媲美小富士山的大山，經過上次鳥取之行後就愛上這個充滿大自然美景的地方，這次遊鳥取縣西邊的米子及大山，更入住知名的皆生溫泉飯店，整理四天三夜的米子大山自由行程給大家參考~

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景點





一日遊





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鳥取文章分享：靠鳥取過生活

米子大山四天三夜自由行規劃

Day1：岡山機場->TOYOTA Rent-a-Car-> 天然溫泉境港夕凪之湯御宿野乃

Day2：水木茂大道->水木茂紀念館->米子鬼太郎機場->夢港塔->境港大魚市場->米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店

Day3：大山Tom・Sawyer牧場->金持神社->大山寺->大神山神社奧宮->和菓子 壽城 ->皆生溫泉華水亭

Day4：皆生海濱公園->TOYOTA Rent-a-Car->岡山機場

米子交通

到米子即將有虎航可以從台北直飛，可以期待一下，尚未開航前，可搭機到岡山或大阪，再轉由JR過去(需先線上購買/)，若從大阪出發有1000円巴士可以搭乘，相當便利!!

上次到鳥取四天三夜是搭機到岡山機場後搭接駁車到岡山車站搭乘JB，虎航到達時已經有接駁車在機場外等候，前往岡山車站大約半小時時間，所以這次直接租車從岡山自駕到米子，車程大約兩個小時左右，比起到岡山車站轉JR快了不少，但就是開車時間較常會比較累~

Day1 米子景點

Day1：岡山機場->TOYOTA Rent-a-Car->天然溫泉境港夕凪之湯御宿野乃

天然溫泉境港夕凪之湯御宿野乃

境港位於米子西北邊的位置，因第一天從岡山直接殺到境港，所以決定在天然溫泉境港夕凪之湯御宿野乃住上一晚，御宿野乃就位於境港JR站旁，且是水木茂大道的起點，白天水木茂大道相當熱鬧，有許多紀念品店家可以逛街，夜晚還有夜間投影，超有氣氛~~

飯店內除了有4個溫泉、桑拿可享受溫泉浴之外，還有免費拉麵、冰棒和養樂多可以享用，戶外有足浴可以泡腳，附近有超市及藥妝店，地理位置可說相當棒呢!!!

~天然溫泉境港夕凪之湯御宿野乃~

飯店地址：鳥取県境港市大正町216番地

連絡電話：0859-44-5489

進房/退房：15:00/11:00

交通方式：JR境港車站走路2分鐘

優惠房價：/

Day2 米子景點

Day2：水木茂大道->水木茂紀念館->米子鬼太郎機場->夢港塔->境港大魚市場->米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店

水木茂大道

水木茂大道是從JR境港站延伸到水木茂紀念館約800公尺的街道，整條街道上有177座各式各樣的妖怪青銅像，每個青銅像都有註明妖怪的名字，快來看看自己認識多少妖怪吧!!

水木茂大道上的特色商店有許多獨家的鬼太郎週邊商品，不論是妖怪饅頭、人形燒甚至飲品等，另外還有35個妖怪集章可以收集，更有妖怪神社及妖怪樂園可以走走逛逛，隨處可見鬼太郎蹤影的街道可以逛上許久，喜歡鬼太郎的朋友們一定不能錯過!!

水木茂紀念館

鬼太郎作者水木茂雖然出生在大阪，但卻是在鳥取境港長大，因此鳥取境港成了鬼太郎的故鄉~館內展示了水木茂老師的生平、手稿、影片及模型，讓遊客更了解水木茂老師及其創作，來到米子不能不去的著名景點唷!!

米子鬼太郎機場

米子鬼太郎機場不算大，若想到鬼太郎機場拍照可以與坐在飛機上的鬼太郎，以及「眼球老爹」合照，花板、窗戶、長椅、大門也都有可能出現妖怪們的身影，若時間允許也可以到機場餐廳享用美味的餐點唷!!

~米子鬼太郎機場~

景點地址：鳥取縣境港市佐斐神1634番地

交通方式：從米子車站搭乘機場巴士約25分鐘

夢港塔

“夢港塔” 高43米，360度美景盡收眼底，由展望塔可眺望日本海、國立公園大山、鏡水道大橋、境港市區、弓浜、米子市區、皆生溫泉等~一樓有港都商業街販賣鳥取縣的名產，四樓有「TOWER’s CAFE」可以邊享用咖啡邊俯瞰日本海，還有異國服飾展示區可免費換裝拍照，有在收集日本地標塔的朋友一定不能錯過的景點!!

境港大魚市場

中浦大漁市場門口有7.7公尺高的鬼太郎大石像超好認，市場內販售新鮮的山陰漁貨，新鮮松葉蟹、魚類、魚乾等海產，還有鳥取縣的特產及甜點等超好買，一旁還有著名的美食餐廳，可當中途中繼站買好買滿，也可以享用到美味的松葉蟹套餐，來到境港必來的景點~~

來到米子旅遊一定不能錯過溫泉飯店，若想找交通方便又有溫泉的親民飯店，那麼米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店()絕對是不二選擇，距離子米車站僅5分鐘的腳程，飯店內有溫泉及三溫暖，價格又超級親民，是商務或觀光旅遊的飯店最佳選擇!!

~米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 Green Rich Hotel~()

飯店地址：鳥取, 米子, Meijicho 175, 日本

連絡電話：81857250022

進房/退房：15:00/11:00

交通方式：JR鳥取車站 走5分鐘

優惠房價：/

Day3 大山/米子景點

Day3：大山Tom・Sawyer牧場->金持神社->大山寺->大神山神社奧宮->和菓子 壽城 ->永旺夢樂城日吉津->唐吉軻德->皆生溫泉華水亭

大山Tom・Sawyer牧場

大山Tom・Sawyer牧場位於大山腳下，是熱門的親子景點，牧場內不大但可以與小動物近距離接觸，有羊駝、羊、狗、豬、兔子、天竺鼠、豬、馬等小動物，明星動物當然是水豚君，園區內有販售各小動物的飼料，還可以騎馬，也有一座小型的遊樂設施，很適合帶小小朋友前來與動物們來場親密接觸唷!!

~大山Tom・Sawyer牧場~

飯店地址：鳥取縣米子市岡成622-2

連絡電話：0859274707

營業時間：9:00-17:00(最終受理16:30)

門票費用：門票：高中生以上 1,000 円/3 歲-初中生 600 円

交通方式：從米子站開車20分鐘/從米子站坐公車往大山寺方向，在岡成下車步行5分鐘

想變有錢人來金持神社就對了!!金持神社是祈求金錢運及開運的有名神社，據說很多人來參拜過後中彩券呢~~金持神社坐落在鳥取縣日野町的金持地區，周圍環境十分優美，神社的主體建築簡潔典雅，但又不失莊重，展現了傳統的日本神社建築風格，吸引了不少遊客和信徒前往!!

~金持神社~

景點地址：鳥取縣日野郡日野町金持74

連絡電話：日野町觀光協會物産館 金持神社札所(賣店) 0859-72-0481 日野町觀光協會 0859-72-0332

營業時間：10:00–16:00

交通指南：從米子汽車道「江府IC」開車約20分/從JR伯備線根雨站開車 約7分

大山寺

大山被視為聖山，大山寺位於大山山腰處是鳥取四個日本遺產其中之一，11月更是拍紅葉的好地方，可惜這次前往楓葉尚未轉紅，只能期待下次在前來美拍~大山寺旁還有寶物館靈寶閣，裡面放有白鳳期和鎌倉期大山寺所珍藏的寶物可以參觀，開放時間4月~11月09:00~17:00，要前往大山寺需經過長長的石梯，平常沒有爬山的朋友可斟酌前往!!

大神山神社奧宮

大神山神社有本宮及奧宮兩處，本宮在大山腳下，奧宮則在大山寺旁，大神山神社奧宮是國家指定的重要文化財建築物，沿著長約700公尺由自然石堆積的日本第一長的參道即可到達，真的很考驗體力啊!!山上到了下午容易起霧，石頭帶著青苔且濕滑，沿途前往要注意腳下避免滑倒，到達目的地後一片霧茫茫真的感覺像在仙境，「大神山神社奧宮」內有日本規模最大以白壇漆塗的鮮豔壁畫及雕刻，很值得前往參觀!!

要進到米子市區的路邊可以看到一間充滿日式風格的城堡超顯眼，原以為是甚麼歷史古蹟，結果裡面販賣的是各式伴手禮及各種和菓子和加工製品，除了提供試吃還有工廠參觀，更有展望台可以眺望大山及日本海，絕對是到米子必去的景點之一~

~和菓子 壽城~

景點地址：鳥取県米子市淀江町佐陀1605-1

連絡電話：+81 859-39-4111

營業時間：9:00-17:00

交通方式：

從 米子自動車道米子I.C開車約１分。

從 中国自動車道落合J.C.T開車約40分。

從岡山經中国自動車道北房J.C.T、開車約１小時40分

日本鳥取縣的皆生溫泉是知名的海濱溫泉度假勝地，來到鳥取必定要來住上一晚，無邊的海岸線與金黃色夕陽美景美不勝收，在溫泉池就能欣賞到皆生海岸的美景，若入住和風客房還能感受榻榻米香氣，在飯店內穿著浴衣感受度假的自在，還有Happy Hour泡盛及白酒、小點心無限供應，絕對是放鬆度假的絕佳選擇!!

Day4 米子景點

Day4：皆生海濱公園->TOYOTA Rent-a-Car->岡山機場

皆生海濱公園

皆生海濱公園除了藍天白雲搭配細砂及海水之外，還有一處潮風的足湯池，皆生溫泉的溫泉水都超乾淨，泡起腳來超舒服，真的是讓人放鬆的好地方!!皆生溫泉背擁大山國立公園，面鄰日本海，日出美景更獲選為「日出百選」，有機會一定要來體驗!!

~皆生海濱公園 ~

景點地址：4 Chome-20 Kaikeonsen, 米子市, 鳥取縣 683-0001日本

連絡電話：+81 859-33-0001

營業時間：24小時

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