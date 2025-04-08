日本鳥取四天三夜自由行 米子鬼太郎故鄉 米子大山必去的十個景點
日本鳥取雖然是日本人口最少的城市之一，但能玩的景點非常多，且佔地非常廣，除了知名的砂丘以及柯南的故鄉之外，還有米子是鬼太郎的故鄉及媲美小富士山的大山，經過上次鳥取之行後就愛上這個充滿大自然美景的地方，這次遊鳥取縣西邊的米子及大山，更入住知名的皆生溫泉飯店，整理四天三夜的米子大山自由行程給大家參考~
Table of Contents
日本折扣優惠券
票券
景點
一日遊
鳥取住宿優惠：//
鳥取文章分享：靠鳥取過生活
米子大山四天三夜自由行規劃
Day1：岡山機場->TOYOTA Rent-a-Car-> 天然溫泉境港夕凪之湯御宿野乃
Day2：水木茂大道->水木茂紀念館->米子鬼太郎機場->夢港塔->境港大魚市場->米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店
Day3：大山Tom・Sawyer牧場->金持神社->大山寺->大神山神社奧宮->和菓子 壽城 ->皆生溫泉華水亭
Day4：皆生海濱公園->TOYOTA Rent-a-Car->岡山機場
米子交通
到米子即將有虎航可以從台北直飛，可以期待一下，尚未開航前，可搭機到岡山或大阪，再轉由JR過去(需先線上購買/)，若從大阪出發有1000円巴士可以搭乘，相當便利!!
上次到鳥取四天三夜是搭機到岡山機場後搭接駁車到岡山車站搭乘JB，虎航到達時已經有接駁車在機場外等候，前往岡山車站大約半小時時間，所以這次直接租車從岡山自駕到米子，車程大約兩個小時左右，比起到岡山車站轉JR快了不少，但就是開車時間較常會比較累~
Day1 米子景點
Day1：岡山機場->TOYOTA Rent-a-Car->天然溫泉境港夕凪之湯御宿野乃
天然溫泉境港夕凪之湯御宿野乃
境港位於米子西北邊的位置，因第一天從岡山直接殺到境港，所以決定在天然溫泉境港夕凪之湯御宿野乃住上一晚，御宿野乃就位於境港JR站旁，且是水木茂大道的起點，白天水木茂大道相當熱鬧，有許多紀念品店家可以逛街，夜晚還有夜間投影，超有氣氛~~
飯店內除了有4個溫泉、桑拿可享受溫泉浴之外，還有免費拉麵、冰棒和養樂多可以享用，戶外有足浴可以泡腳，附近有超市及藥妝店，地理位置可說相當棒呢!!!
~天然溫泉境港夕凪之湯御宿野乃~
飯店地址：鳥取県境港市大正町216番地
連絡電話：0859-44-5489
進房/退房：15:00/11:00
交通方式：JR境港車站走路2分鐘
優惠房價：/
Day2 米子景點
Day2：水木茂大道->水木茂紀念館->米子鬼太郎機場->夢港塔->境港大魚市場->米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店
水木茂大道
水木茂大道是從JR境港站延伸到水木茂紀念館約800公尺的街道，整條街道上有177座各式各樣的妖怪青銅像，每個青銅像都有註明妖怪的名字，快來看看自己認識多少妖怪吧!!
水木茂大道上的特色商店有許多獨家的鬼太郎週邊商品，不論是妖怪饅頭、人形燒甚至飲品等，另外還有35個妖怪集章可以收集，更有妖怪神社及妖怪樂園可以走走逛逛，隨處可見鬼太郎蹤影的街道可以逛上許久，喜歡鬼太郎的朋友們一定不能錯過!!
~水木茂大道~
景點地址：鳥取縣境港市本町至大正町(從JR境港站約持續800m)
連絡電話：0859-47-0121 (境港市觀光案內所)
交通方式：從米子汽車道「米子IC」開車約３０分/從米子鬼太郎機場開車約10分/JR境港站即到
官方網址：http://www.sakaiminato.net/
水木茂紀念館
鬼太郎作者水木茂雖然出生在大阪，但卻是在鳥取境港長大，因此鳥取境港成了鬼太郎的故鄉~館內展示了水木茂老師的生平、手稿、影片及模型，讓遊客更了解水木茂老師及其創作，來到米子不能不去的著名景點唷!!
~水木茂紀念館~
景點地址：鳥取縣境港市本町5
連絡電話：0859-42-2171
營業時間：9:30〜17:00
交通方式：從米子汽車道「米子IC」開車約３０分/從米子鬼太郎機場開車約10分/JR境港站即到
官方網址：http://mizuki.sakaiminato.net/
米子鬼太郎機場
米子鬼太郎機場不算大，若想到鬼太郎機場拍照可以與坐在飛機上的鬼太郎，以及「眼球老爹」合照，花板、窗戶、長椅、大門也都有可能出現妖怪們的身影，若時間允許也可以到機場餐廳享用美味的餐點唷!!
~米子鬼太郎機場~
景點地址：鳥取縣境港市佐斐神1634番地
交通方式：從米子車站搭乘機場巴士約25分鐘
夢港塔
“夢港塔” 高43米，360度美景盡收眼底，由展望塔可眺望日本海、國立公園大山、鏡水道大橋、境港市區、弓浜、米子市區、皆生溫泉等~一樓有港都商業街販賣鳥取縣的名產，四樓有「TOWER’s CAFE」可以邊享用咖啡邊俯瞰日本海，還有異國服飾展示區可免費換裝拍照，有在收集日本地標塔的朋友一定不能錯過的景點!!
~夢港塔~
景點地址：鳥取縣境港市竹內團地255-3
連絡電話：0859473800
營業時間：4月～9月 9：00～18：00/10月～3月 9：00～17：00 (週三公休)
交通方式：從米子站駕車30分鐘，從境港站駕車15分鐘
門票費用：成人300円/中小學生150円
官方網址：http://www.yumeminatotower.gr.jp/
境港大魚市場
中浦大漁市場門口有7.7公尺高的鬼太郎大石像超好認，市場內販售新鮮的山陰漁貨，新鮮松葉蟹、魚類、魚乾等海產，還有鳥取縣的特產及甜點等超好買，一旁還有著名的美食餐廳，可當中途中繼站買好買滿，也可以享用到美味的松葉蟹套餐，來到境港必來的景點~~
~境港大魚市場(大漁市場中浦)~
景點地址：鳥取縣境港市竹内團地209
連絡電話：（大漁市場中浦） 0859-45-1600 （餐廳 弓濱） 0859-45-4411
營業時間：（大漁市場中浦）8：15～16：30 （餐廳 弓濱）11：00～15：30
交通方式：從JR境港站開車約10分/從米子汽車道「米子IC」開車約30分/從米子鬼太郎機場開車約7分
從境港車站搭乘は濱巡巴士「主要行程」約40分,到11大漁市場なかうらプラント境港店前下車.
巴士時刻表
官方網址：http://www.e-tairyo.com/
米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店
來到米子旅遊一定不能錯過溫泉飯店，若想找交通方便又有溫泉的親民飯店，那麼米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店()絕對是不二選擇，距離子米車站僅5分鐘的腳程，飯店內有溫泉及三溫暖，價格又超級親民，是商務或觀光旅遊的飯店最佳選擇!!
~米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 Green Rich Hotel~()
飯店地址：鳥取, 米子, Meijicho 175, 日本
連絡電話：81857250022
進房/退房：15:00/11:00
交通方式：JR鳥取車站 走5分鐘
優惠房價：/
Day3 大山/米子景點
Day3：大山Tom・Sawyer牧場->金持神社->大山寺->大神山神社奧宮->和菓子 壽城 ->永旺夢樂城日吉津->唐吉軻德->皆生溫泉華水亭
大山Tom・Sawyer牧場
大山Tom・Sawyer牧場位於大山腳下，是熱門的親子景點，牧場內不大但可以與小動物近距離接觸，有羊駝、羊、狗、豬、兔子、天竺鼠、豬、馬等小動物，明星動物當然是水豚君，園區內有販售各小動物的飼料，還可以騎馬，也有一座小型的遊樂設施，很適合帶小小朋友前來與動物們來場親密接觸唷!!
~大山Tom・Sawyer牧場~
飯店地址：鳥取縣米子市岡成622-2
連絡電話：0859274707
營業時間：9:00-17:00(最終受理16:30)
門票費用：門票：高中生以上 1,000 円/3 歲-初中生 600 円
交通方式：從米子站開車20分鐘/從米子站坐公車往大山寺方向，在岡成下車步行5分鐘
金持神社
~金持神社~
景點地址：鳥取縣日野郡日野町金持74
連絡電話：日野町觀光協會物産館 金持神社札所(賣店) 0859-72-0481 日野町觀光協會 0859-72-0332
營業時間：10:00–16:00
交通指南：從米子汽車道「江府IC」開車約20分/從JR伯備線根雨站開車 約7分
大山寺
大山被視為聖山，大山寺位於大山山腰處是鳥取四個日本遺產其中之一，11月更是拍紅葉的好地方，可惜這次前往楓葉尚未轉紅，只能期待下次在前來美拍~大山寺旁還有寶物館靈寶閣，裡面放有白鳳期和鎌倉期大山寺所珍藏的寶物可以參觀，開放時間4月~11月09:00~17:00，要前往大山寺需經過長長的石梯，平常沒有爬山的朋友可斟酌前往!!
~大山寺~
景點地址：鳥取縣西伯郡大山町大山
連絡電話：0859-52-2158
營業時間：10:00–16:00
交通指南：從JR米子站搭乘「觀光道路經由本宮・大山線路線」巴士約55分鐘，至「大山寺」下車，徒步約20分鐘。巴士時刻表
．從米子汽車道「米子IC」 開車約15分鐘
．從博勞座停車場徒步約20分鐘
官方網址：https://tourismdaisen.com/spot/67/
大神山神社奧宮
大神山神社有本宮及奧宮兩處，本宮在大山腳下，奧宮則在大山寺旁，大神山神社奧宮是國家指定的重要文化財建築物，沿著長約700公尺由自然石堆積的日本第一長的參道即可到達，真的很考驗體力啊!!山上到了下午容易起霧，石頭帶著青苔且濕滑，沿途前往要注意腳下避免滑倒，到達目的地後一片霧茫茫真的感覺像在仙境，「大神山神社奧宮」內有日本規模最大以白壇漆塗的鮮豔壁畫及雕刻，很值得前往參觀!!
~大神山神社奧宮~
景點地址：鳥取縣西伯郡大山町大山
連絡電話：0859-52-2507
交通指南：米子汽車道「米子IC」～縣道24號線(大山觀光道路)博勞座停車場為止約15分。從JR米子站搭乘觀光道路經由本宮・大山線巴士 約55分,在「大山寺」下車,徒歩約30分 巴士時刻表
官方網址：http://www.daisen.jp/p/kankou/4/yamagawa/66/
和菓子 壽城
要進到米子市區的路邊可以看到一間充滿日式風格的城堡超顯眼，原以為是甚麼歷史古蹟，結果裡面販賣的是各式伴手禮及各種和菓子和加工製品，除了提供試吃還有工廠參觀，更有展望台可以眺望大山及日本海，絕對是到米子必去的景點之一~
~和菓子 壽城~
景點地址：鳥取県米子市淀江町佐陀1605-1
連絡電話：+81 859-39-4111
營業時間：9:00-17:00
交通方式：
從 米子自動車道米子I.C開車約１分。
從 中国自動車道落合J.C.T開車約40分。
從岡山經中国自動車道北房J.C.T、開車約１小時40分
皆生溫泉華水亭
日本鳥取縣的皆生溫泉是知名的海濱溫泉度假勝地，來到鳥取必定要來住上一晚，無邊的海岸線與金黃色夕陽美景美不勝收，在溫泉池就能欣賞到皆生海岸的美景，若入住和風客房還能感受榻榻米香氣，在飯店內穿著浴衣感受度假的自在，還有Happy Hour泡盛及白酒、小點心無限供應，絕對是放鬆度假的絕佳選擇!!
~華水亭 Kasuitei ~
飯店地址：日本鳥取縣米子市皆生溫泉4-19-10
連絡電話：+82-859-33-0001
進房/退房：15:00/10:00
交通方式：
(1) JR山陰本縣「米子」站搭乘巴士或計程車約15分鐘
(2) 米子自動車道「落合」交流道開車約10分鐘
官方網址：www.kaike-grandhotel.co.jp
優惠房價：/
Day4 米子景點
Day4：皆生海濱公園->TOYOTA Rent-a-Car->岡山機場
皆生海濱公園
皆生海濱公園除了藍天白雲搭配細砂及海水之外，還有一處潮風的足湯池，皆生溫泉的溫泉水都超乾淨，泡起腳來超舒服，真的是讓人放鬆的好地方!!皆生溫泉背擁大山國立公園，面鄰日本海，日出美景更獲選為「日出百選」，有機會一定要來體驗!!
~皆生海濱公園 ~
景點地址：4 Chome-20 Kaikeonsen, 米子市, 鳥取縣 683-0001日本
連絡電話：+81 859-33-0001
營業時間：24小時
日本鳥取文章延伸閱讀
鳥取住宿推薦
APA Hotel
千年亭溫泉飯店
Super Hotel
皆生溫泉華水亭
米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 Green Rich Hotel
鳥取景點
鳥取美食餐廳
鳥取伴手禮店
貝がらもなか (貝殼最中和菓子 Fune)
甘味屋(AmamiYa)
鳥取市國際旅遊產品中心
鳥取交通