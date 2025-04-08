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【水氧機推薦】RASTO FH1 & FH2 水氧機評測/霧感定時香氛超音波水氧機/火山造型與七彩燈光/香氛冥想兩相宜

2025-04-08 15:25:20 文字：哈姆湘-用畫的部落客
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哈姆湘-用畫的部落客

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【水氧機推薦】RASTO FH1 & FH2 水氧機評測/霧感定時香氛超音波水氧機/火山造型與七彩燈光/香氛冥想兩相宜

超療癒！RASTO FH1 & FH2 水氧機評測

身為香氛愛好者，每天工作之餘，我總是喜歡點上香氛來沉澱心靈

香氛不僅讓身心放鬆，也能讓我整個空間充滿療癒的氛圍。

加上我自己也開設調香師課程~總是期望在教學和工作中能夠使用最適合的香氛配件，我一直在找一個外觀與實用性並駕齊驅的水氧機，

當我第一次看到 RASTO FH1 和 FH2 水氧機的時候，立刻被它們的外型和功能所吸引!!

不管是火山般的造型還是變換七彩燈光的設計，都讓我感到無比療癒，馬上就入手

【水氧機推薦】RASTO FH1 & FH2 水氧機評測/霧感定時香氛超音波水氧機/火山造型與七彩燈光/香氛冥想兩相宜

由台灣製造 FH2 繽紛七彩定時香氛超音波水氧機與 FH1 霧感水漾定時香氛超音波水氧機

我兩款都購入了，一開始購入的原因是因為，總希望我的工作室可以香香的，讓我的教學環境舒適

可以的話也想買有視覺效果的水氧機，讓我的冥想課程(本身也是催眠師)與調香課程可以讓學員更加沉浸式感受到視覺的舒壓

更棒的是，這兩款水氧機還具備多種實用功能，完美融入了我對香氛的日常需求和教學環境

兩款採用高頻率超音波霧化技術，霧化水份更細緻，有效幫空氣補水

【水氧機推薦】RASTO FH1 & FH2 水氧機評測/霧感定時香氛超音波水氧機/火山造型與七彩燈光/香氛冥想兩相宜

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火山造型 & 七彩光，視覺療癒一百分！
RASTO FH1 以火山造型為設計靈感，讓水氧機在霧化時呈現出猶如火山噴發般的視覺效果，彷彿將大自然的力量搬進了室內空間，這種設計真的讓人忍不住多看兩眼。

而 FH2 則以溫和的七彩燈光變換為亮點，無論是搭配不同的香氛精油，還是依據心情選擇適合的燈光，都讓整個房間的氛圍瞬間提升了好幾個層次！

在房間時瞬間覺得自己好像在什麼SPA舒壓館

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另外，對於我這樣平時會帶冥想課程的人來說，這兩款水氧機的視覺效果不僅能夠讓學員更容易進入沉浸狀態，也能大大提升課程的體驗感

尤其是能切換七彩光這件事情，好適合我們在講解"脈輪療癒"的時候呀

像是海底輪就可以切換到紅色、生殖輪就可以切換到橘色..太方便又療癒了

兩款操作也是相當直觀，打開上蓋，注入水(有標誌最高水位)，加上你想要的精油，僅需"一個按鈕"就可以開啟

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另外還有標誌注意事項，也可以設定時間，比我想像中的還持久

FH1(火山造型)最大加水量150ML，加滿水可連續使用5小時以上

FH2(七彩定時)最大加水量250ML，加滿水可連續使用5小時以上。

像我一堂課動不動就4小時起跳，以前買的香氛機最多只有1小時，時不時還要去加水，太麻煩了

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而且不論我在教學上，或是我帶個案催眠時，它都小巧攜帶方便，不要看它小小的，我工作室9坪的空間在門口都可以馬上聞的到香氣!!

我的個案在一開始進房間，就馬上說:哇~好香喔

而且我好喜歡它很有氛圍感的噴火造型，看起來很魔法又很療癒

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看著看著也達到催眠療癒的效果，我們加了精油..順著顏色燈光看著看著可以放鬆

個案說，有這個超級加分的!!

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安心無水自動斷電，不怕乾燒超貼心！

而每天使用水氧機時最常遇到的問題就是擔心忘記加水，甚至不小心造成機器過熱，變成使用安全上的一種考驗@@

RASTO 的 FH1 和 FH2 不僅設計了無水自動斷電功能，還確保機器在水分耗盡時能及時停機，完全不用擔心乾燒的問題!

這個功能對於我來說真的是一個大大的安心保障耶!尤其是在工作繁忙或帶課時，可以安心享受香氛帶來的放鬆，而不必擔心機器的使用安全!

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總結

無論是自我使用還是搭配我的調香課程和冥想課程，RASTO FH1 和 FH2 都是超推薦的好選擇!

從視覺效果、功能設計到使用安全，這兩款水氧機不僅能帶來放鬆療癒的體驗，還讓日常生活更添品味與安心感!!我好喜歡喔

喜歡香氛、注重生活質感的朋友們，這兩款產品真的是非常值得入手的選擇喔！

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資訊

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我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~繪畫補教老師.繪畫.催眠占卜師.插圖部落客

繪圖案件等合作相關請來信:hsiangmouse@gmail.com

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