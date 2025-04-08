今天晚上靈機一動，想要來去吃很久之前就想吃而沒有吃到的餐廳
嘿~~~標準觀光客行程啟動!
來去搭澳門輕軌啦!
我們買的是單程票，買票的機器只能使用澳門幣喔!
這點要稍為注意一下!
一次票價約澳門幣20元
月台和我們的淡水線有點相像，但感覺上還是不太相同
我們從永利皇宮搭乖是「路氹東」站
一路搭到抵「媽閣」站
輕軌內部的設計感覺和高雄捷運比較相近些
寬敞度尚可，乾乾淨浄的
搭乘起來平穩舒適
贏到粥
來澳門那麼多次一直都很想吃卜卜蜆鍋，每次都沒有吃到
餐廳剛好就在媽閣廟走路約10~15分鐘的地方
這次有想吃但一直訂不到位...看了一下4點開始營業
那我們就4點到!
我們是今天的用餐第一組客人
但因為後面有訂位，我們用餐時間只有一個小時
沒事~夠了!
卡卡蜆和冬瓜粥底是這裡的特色
但今天就是為了吃卜卜蜆來的
本來還想吃一個哇少米手撕雞的...
那道菜沒有預訂還吃不到的喔...下次補上!
鍋底有了
想吃什麼都可以自己再加點
價格不便宜，出國在外
想吃就點啦!
卜卜蜆 188港幣(約台幣752元)
舖滿整鍋的鮮蛤蜊加上高湯和大量的蒜頭
蒜香已經很迷人了~
隨著高溫加熱
蒜香隨煙霧飄出，口水都不受控的要流下來囉!
等到大火把鍋都滾開了
蛤蜊就要趕快撈起，煮久了蛤蜊的精華可就通通都流到湯裡去了!
港澳的蛤蜊品種和台灣的不太一樣
肉質更肥厚、更有咬勁些，吃來真過癮!
娃娃菜 38元 (約台幣152元)
菜可以均衡營養，還可以把湯的精華都吸的飽飽的
娃娃菜吃來不但有蛤蜊的鮮、還有蒜味香喔!
鮮牛肉 118元(約台幣472元)
鮮牛肉雖貴~但那吃來的滑嫩度可是冷凍肉無法比的
下過煮到約7~8分熟果然夠滑嫩!
雙拼滑(墨魚滑/蝦滑) 98港幣(約台幣392元)
餐廳推薦
看到本尊後馬上知道什麼是真材實料？!
近看都可以整隻蝦囉....蝦的量還大過蝦漿喔!
墨魚滑也是一樣的，都可以吃墨魚的本尊呢~
吃來不但Q彈還帶脆，難怪餐廳大力推薦喔!
唉唷...每次碰到我這位有蛤蜊控的好友
就可以出現這種整整齊齊排蛤蜊的畫面
真的是佩服!
吃到想吃的
好友們也吃的開心
卜卜蜆真的是好好吃!沒有讓我失望~
下次再來澳門希望再來吃一次!
店址：澳門下環媽閣豐順新邨第三M,K舖
電話：+853-28967899
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