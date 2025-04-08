今天晚上靈機一動，想要來去吃很久之前就想吃而沒有吃到的餐廳

嘿~~~標準觀光客行程啟動!

來去搭澳門輕軌啦!

我們買的是單程票，買票的機器只能使用澳門幣喔!

這點要稍為注意一下!

一次票價約澳門幣20元

月台和我們的淡水線有點相像，但感覺上還是不太相同

我們從永利皇宮搭乖是「路氹東」站

一路搭到抵「媽閣」站

輕軌內部的設計感覺和高雄捷運比較相近些

寬敞度尚可，乾乾淨浄的

搭乘起來平穩舒適

贏到粥

來澳門那麼多次一直都很想吃卜卜蜆鍋，每次都沒有吃到

餐廳剛好就在媽閣廟走路約10~15分鐘的地方

這次有想吃但一直訂不到位...看了一下4點開始營業

那我們就4點到!

我們是今天的用餐第一組客人

但因為後面有訂位，我們用餐時間只有一個小時

沒事~夠了!

卡卡蜆和冬瓜粥底是這裡的特色

但今天就是為了吃卜卜蜆來的

本來還想吃一個哇少米手撕雞的...

那道菜沒有預訂還吃不到的喔...下次補上!

鍋底有了

想吃什麼都可以自己再加點

價格不便宜，出國在外

想吃就點啦!

卜卜蜆 188港幣(約台幣752元)

舖滿整鍋的鮮蛤蜊加上高湯和大量的蒜頭

蒜香已經很迷人了~

隨著高溫加熱

蒜香隨煙霧飄出，口水都不受控的要流下來囉!

等到大火把鍋都滾開了

蛤蜊就要趕快撈起，煮久了蛤蜊的精華可就通通都流到湯裡去了!

港澳的蛤蜊品種和台灣的不太一樣

肉質更肥厚、更有咬勁些，吃來真過癮!

娃娃菜 38元 (約台幣152元)

菜可以均衡營養，還可以把湯的精華都吸的飽飽的

娃娃菜吃來不但有蛤蜊的鮮、還有蒜味香喔!

鮮牛肉 118元(約台幣472元)

鮮牛肉雖貴~但那吃來的滑嫩度可是冷凍肉無法比的

下過煮到約7~8分熟果然夠滑嫩!

雙拼滑(墨魚滑/蝦滑) 98港幣(約台幣392元)

餐廳推薦

看到本尊後馬上知道什麼是真材實料？!

近看都可以整隻蝦囉....蝦的量還大過蝦漿喔!

墨魚滑也是一樣的，都可以吃墨魚的本尊呢~

吃來不但Q彈還帶脆，難怪餐廳大力推薦喔!

唉唷...每次碰到我這位有蛤蜊控的好友

就可以出現這種整整齊齊排蛤蜊的畫面

真的是佩服!

吃到想吃的

好友們也吃的開心

卜卜蜆真的是好好吃!沒有讓我失望~

下次再來澳門希望再來吃一次!

店址：澳門下環媽閣豐順新邨第三M,K舖

電話：+853-28967899

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