總是嚮往著那片被山嵐環繞的寧靜天地嗎？在苗栗大湖的深處，有著一座溫柔的馬那邦山靜靜等待著你的到訪。這裡不只有層巒疊嶂的翠綠山景，更藏著許多等待被發現的美好：晨霧裡的山徑、湖畔的手作時光、森林裡的溫泉浴，每一處都讓人不自覺放慢腳步，沉浸在山林帶來的療癒中。讓小編帶你一起，走進馬那邦山登山步道，探訪這片被群山擁抱的秘境，尋找屬於自己的寧靜時刻。

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馬那邦山｜挑戰苗栗小百岳，眺望雲海聖稜美景

清晨漫步在馬那邦山的步道上，沐浴在清新的山風裡，整個人都舒暢了起來。秋冬時節，微微的霧氣漂浮在山巒之間，更添一分神秘感，山頂的視野開闊，遠眺苗栗的壯麗風光，是拍照和冥想的好地方。

這次來馬拉邦山爬到一半下雨，但老天還是眷顧我們的，登頂時即放晴還出大景，聖稜線一覽無遺，旁邊的山友伯伯還說我們真的很幸運，他爬過好幾次才看見這景象。

而且馬拉邦山的難度不高，算是非常親民，我們從珠湖登山口到三角點來回只要3~4小時，差不多中午就下山前往住宿點休息了，非常的愜意！

楓葉地圖｜馬那邦山唯美民宿，雲海、星空一次滿足

經過一上午的健行，來到風景如畫的楓葉地圖民宿稍作休息，這裡的建築擁有溫馨的鄉村風格，融合了苗栗在地的自然景觀。

楓葉地圖特別適合秋冬季節前來住宿，秋天周圍楓葉會逐漸轉紅，一片片點綴在綠色山林中，如同進入了一幅夢幻的油畫。

楓葉地圖民宿居高臨下的視野非常美麗，秋冬更為苗栗的賞楓熱門景點，很推薦給來大湖遊玩或是順爬馬拉邦山山友。

這次預訂了三樓的雙人房，最吸引我的是三面環景窗的設計，躺在床上就能看見窗外的雲海和星空。窗前還特別設計了一張小邊桌和兩張高腳椅，早晚我們都會坐在這裡泡杯茶，慢慢欣賞著窗外的景色變化，從夕陽、夜空到晨霧，每個時段都有不同風景。

房間採用工業風搭配木質元素的裝潢風格很有味道，衛浴空間也很舒適，整體住起來非常舒服。

楓葉地圖頂樓有個盪鞦韆，搭配星光一整個浪漫到極致。

湖畔花時間｜絕美湖岸景色，體驗拓印DIY及享受美人溫泉

接著，第二天在民宿享用完早餐後我們來到湖畔花時間，遠遠就看見波光粼粼的湖畔，忍不住在這裡多按了幾下快門！

抵達門口就看見一位特別的「店長」來迎接我們，原來他叫做阿鵝，是位超喜歡跟客人互動的大明星！

接著我們在這裡體驗植物拓印，老師先帶我們到庭園裡尋找喜愛的葉子形狀，同時進行生態導覽，在收集植物的過程中還和遇到了好多阿鵝的朋友呢！

我們沿途將有緣的葉片拾起，塗上顏料後拓印在白色的帆布上，拼湊屬於這趟與大湖大自然的美好回憶。我們這次拓印的是餐墊，回去後迫不及待就先來個擺拍，實在是喜歡得不行，既美麗、實用又有意義！

拓印後還我們在這裡享用午餐以及湖畔溫泉，放鬆疲憊的身心，大眾湯池有好多天然原始池子跟大甕缸可以放溫泉泡澡，泉質滑潤的大湖溫泉有「美人湯」之稱，在森林裡泡溫泉的感覺真棒！

在苗栗大湖這片寧靜的山林裡，每個轉角都藏著令人驚喜的風景。不論是站在馬那邦山頂遠眺群山，在楓葉地圖醒來迎接晨光，或是在湖畔花時間享受溫泉的溫暖，都讓人感受到大自然最純粹的療癒力量。

在規劃這趟旅程時，我們透過苗栗好玩卡平台預訂了楓葉地圖的住宿和湖畔花時間的溫泉體驗，整個過程超級方便，用手機就能完成預訂，到現場出示條碼就能入住體驗，而且還有不少優惠，很推薦給要去苗栗遊玩的大家。如果你也想暫時遠離城市步調，不妨趁來這裡走走，讓山林間的微風和溫泉，為你的身心充充電。

湖畔花時間 地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪126號 電話：037-7996796 粉絲團：湖畔花時間溫泉民宿餐廳 優惠推薦：露天風呂泡湯券