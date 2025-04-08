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日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

2025-04-08 15:30:18 文字：快樂雲
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快樂雲

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日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

京都的魅力在於它那古色古香的街景和深厚的文化底蘊，

在這樣一座充滿歷史感的城市裡，老咖啡館更顯得彌足珍貴。

今天要跟大家分享的「六曜社」就是這樣一家充滿故事的老店，

它不僅是一間咖啡館，更像是京都時光的膠囊，

將你帶回那個充滿懷舊氛圍的年代。

日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

六曜社珈琲店

https://rokuyosha-coffee.com/

地址：日本〒604-8031 Kyoto, Nakagyo Ward, Daikokucho, 40-1 六曜社

電話：+81752413026

營業時間：08:30–22:00

店休日：星期三

日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

六曜社珈琲店座落於京都河原町三条，

開業至今已有70餘年，店名沿用自店主爺爺接手前的店家，

已歷經三代，這個名字承載著無數的回憶......，

走進店裡，彷彿時光倒流，木質的裝潢、復古的家具，

無不訴說著歲月的痕跡。

日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

這次在早餐時間造訪，所以只在一樓的空間；

六曜社的一樓主要提供滴濾式咖啡，

每一杯咖啡豆都經過精挑細選，烘焙師們用心的烘焙，

讓每一滴咖啡都散發著獨特的風味。

這裡的咖啡，不僅是味覺的享受，更是心靈的慰藉。

日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

另外，在六曜社，一份簡單的早餐，卻包含了京都人的生活哲學；

熱騰騰的咖啡、烤得香酥的吐司，

搭配著新鮮的季節果汁（番茄汁）還有一顆水煮蛋，

簡單營養的早餐，開啟了美好的天。

日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

厚實的吐司烤得外酥內軟，  搭配上鹹甜適中的奶油，口感豐富，

一顆水煮半熟蛋的蛋黃濃稠，與吐司搭配起來更是絕配，

搭配著一杯現磨的黑咖啡，讓味蕾瞬間甦醒。

日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

六曜社的咖啡豆嚴選自世界各地的優質產區，

過烘焙師的精心烘焙，每一杯咖啡都散發著獨特的風味，

無論是濃郁的義式濃縮，還是香醇的美式咖啡，

都能在這裡找到屬於自己的那一杯。

日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

我記得六曜社的地下室是個挺有氛圍的空間，

可惜這次沒有開放，下回再去回味一下；

京都有不少老咖啡館，

總覺得在裡頭拍照，似乎有些突兀，

記得以前還有一、二間老咖啡館還不給拍照，

嗯，今日就簡單記錄一下嚕

日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

在快節奏的現代生活中，六曜社的存在顯得彌足珍貴；

這裡的時間彷彿靜止了一般，

你可以慢慢地品嚐著咖啡，享受片刻的寧靜。

日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

六曜社珈琲店不僅是一間咖啡館，

更是一個京都的文化地標；

如果你想深入了解京都的歷史和文化，那麼這裡絕對值得一訪，

在這裡，你可以品嚐到最正宗的京都咖啡，感受一下京都人的慢生活。

日本日本｜京都｜ 在「六曜社」感受昭和風情，喚醒味蕾的懷舊記憶。（京都早餐）

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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