京都的魅力在於它那古色古香的街景和深厚的文化底蘊，

在這樣一座充滿歷史感的城市裡，老咖啡館更顯得彌足珍貴。

今天要跟大家分享的「六曜社」就是這樣一家充滿故事的老店，

它不僅是一間咖啡館，更像是京都時光的膠囊，

將你帶回那個充滿懷舊氛圍的年代。

六曜社珈琲店

https://rokuyosha-coffee.com/

地址：日本〒604-8031 Kyoto, Nakagyo Ward, Daikokucho, 40-1 六曜社

電話：+81752413026

營業時間：08:30–22:00

店休日：星期三

六曜社珈琲店座落於京都河原町三条，

開業至今已有70餘年，店名沿用自店主爺爺接手前的店家，

已歷經三代，這個名字承載著無數的回憶......，

走進店裡，彷彿時光倒流，木質的裝潢、復古的家具，

無不訴說著歲月的痕跡。

這次在早餐時間造訪，所以只在一樓的空間；

六曜社的一樓主要提供滴濾式咖啡，

每一杯咖啡豆都經過精挑細選，烘焙師們用心的烘焙，

讓每一滴咖啡都散發著獨特的風味。

這裡的咖啡，不僅是味覺的享受，更是心靈的慰藉。

另外，在六曜社，一份簡單的早餐，卻包含了京都人的生活哲學；

熱騰騰的咖啡、烤得香酥的吐司，

搭配著新鮮的季節果汁（番茄汁）還有一顆水煮蛋，

簡單營養的早餐，開啟了美好的天。

厚實的吐司烤得外酥內軟， 搭配上鹹甜適中的奶油，口感豐富，

一顆水煮半熟蛋的蛋黃濃稠，與吐司搭配起來更是絕配，

搭配著一杯現磨的黑咖啡，讓味蕾瞬間甦醒。

六曜社的咖啡豆嚴選自世界各地的優質產區，

經過烘焙師的精心烘焙，每一杯咖啡都散發著獨特的風味，

無論是濃郁的義式濃縮，還是香醇的美式咖啡，

都能在這裡找到屬於自己的那一杯。

我記得六曜社的地下室是個挺有氛圍的空間，

可惜這次沒有開放，下回再去回味一下；

京都有不少老咖啡館，

總覺得在裡頭拍照，似乎有些突兀，

記得以前還有一、二間老咖啡館還不給拍照，

嗯，今日就簡單記錄一下嚕

在快節奏的現代生活中，六曜社的存在顯得彌足珍貴；

這裡的時間彷彿靜止了一般，

你可以慢慢地品嚐著咖啡，享受片刻的寧靜。

六曜社珈琲店不僅是一間咖啡館，

更是一個京都的文化地標；

如果你想深入了解京都的歷史和文化，那麼這裡絕對值得一訪，

在這裡，你可以品嚐到最正宗的京都咖啡，感受一下京都人的慢生活。

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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