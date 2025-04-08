兩位好友首次來澳門玩

就要走一些觀光客必走行程

議事亭前地

澳門觀光客必來之地

第一站：義順燉奶

好友沒有吃過燉奶，那勢必就是要來上一碗才行呀!

耳邊傳來的如同3年前的打招呼方式

一切看似不變~但似乎又都不一樣了!

點了2碗紅豆燉奶、1碗蓮子燉奶

份量沒有變，但是價格又上漲了一波

苦笑呀~看來真的只有薪水沒有漲呀!

凍紅豆雙皮燉奶 35元港幣(約台幣140元)

原味燉奶32元加料才加3元

必須加呀~

紅豆煮到綿密

微甜的口感

好友第一次品嚐燉奶

直誇好吃、好香濃

凍蓮子雙皮燉奶 35元港幣(約台幣140元)

蓮子最怕帶有苦味

義順沒有喔!蓮子鬆軟帶一點點的脆

燉奶的味香依舊是香濃無比

一口一口真的是停不要下

配料不管是紅豆？還是蓮子？

都是微甜~吃多也不會膩

不錯、不錯~今日的第一站得到不錯的評價

走著走著~好友還買了一杯手搖飲

店家聽我們的口音問我們是不是台灣來的？!

很熱情的說~他們的桃膠飲品很好喝喔!

出國可以碰到熱情的人總是特別開心

來玩的時候逢新年期間

整個議事亭前地紅通通，熱鬧滾滾

來的人也很多!

吃完甜的吃鹹的

咖喱榮

澳門的咖哩魚蛋、牛雜也是有名的小吃

吃法和台灣的滷味有點相同

想吃什麼？從自己夾取

蔬菜、菇類、加工食品真的有夠多

如需要魚蛋的部份

只要直接跟店員說你要幾份就可以囉!

把你選好的食材交給店員

結帳完會給一個震動器

接著你就要找座位啦!

2樓的小閣樓有一個用餐小空間

港澳的用餐區都不大

就稍稍擠一下吧!

不要問我們拿了什麼？!

就是想吃的就拿

拿了一大堆~

無論你拿了什麼？特色就是淋上獨家的咖喱醬

那就是一個香~~~

又是一個吃到見底!

很好、很好

好友開心就是此行最大的目地

吃飽了就散步消食

真的好多人呀~

還是要小心個人財物

大三巴

這...人...也...太...多...了...吧!

問了好友要不要登高就近看？!

好友說就在這裡拍照就可以了

與其說人多

不如說我們懶惰吧!哈哈哈!

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