兩位好友首次來澳門玩
就要走一些觀光客必走行程
議事亭前地
澳門觀光客必來之地
第一站：義順燉奶
好友沒有吃過燉奶，那勢必就是要來上一碗才行呀!
耳邊傳來的如同3年前的打招呼方式
一切看似不變~但似乎又都不一樣了!
點了2碗紅豆燉奶、1碗蓮子燉奶
份量沒有變，但是價格又上漲了一波
苦笑呀~看來真的只有薪水沒有漲呀!
凍紅豆雙皮燉奶 35元港幣(約台幣140元)
原味燉奶32元加料才加3元
必須加呀~
紅豆煮到綿密
微甜的口感
好友第一次品嚐燉奶
直誇好吃、好香濃
凍蓮子雙皮燉奶 35元港幣(約台幣140元)
蓮子最怕帶有苦味
義順沒有喔!蓮子鬆軟帶一點點的脆
燉奶的味香依舊是香濃無比
一口一口真的是停不要下
配料不管是紅豆？還是蓮子？
都是微甜~吃多也不會膩
不錯、不錯~今日的第一站得到不錯的評價
走著走著~好友還買了一杯手搖飲
店家聽我們的口音問我們是不是台灣來的？!
很熱情的說~他們的桃膠飲品很好喝喔!
出國可以碰到熱情的人總是特別開心
來玩的時候逢新年期間
整個議事亭前地紅通通，熱鬧滾滾
來的人也很多!
吃完甜的吃鹹的
咖喱榮
澳門的咖哩魚蛋、牛雜也是有名的小吃
吃法和台灣的滷味有點相同
想吃什麼？從自己夾取
蔬菜、菇類、加工食品真的有夠多
如需要魚蛋的部份
只要直接跟店員說你要幾份就可以囉!
把你選好的食材交給店員
結帳完會給一個震動器
接著你就要找座位啦!
2樓的小閣樓有一個用餐小空間
港澳的用餐區都不大
就稍稍擠一下吧!
不要問我們拿了什麼？!
就是想吃的就拿
拿了一大堆~
無論你拿了什麼？特色就是淋上獨家的咖喱醬
那就是一個香~~~
又是一個吃到見底!
很好、很好
好友開心就是此行最大的目地
吃飽了就散步消食
真的好多人呀~
還是要小心個人財物
大三巴
這...人...也...太...多...了...吧!
問了好友要不要登高就近看？!
好友說就在這裡拍照就可以了
與其說人多
不如說我們懶惰吧!哈哈哈!
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