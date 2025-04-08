哈姆湘這次來到 板橋文化路二段351號1樓，探訪 2024 全新升級的 炎上燒肉！

這間 12 月才開始試營運的燒肉店，以多樣和牛、高級海鮮、八種特製沾醬，以及豐富的自助吧吸引無數饕客~~!!

用餐時間為120分鐘，以第一位顧客入座開始計算，點餐時間為90分鐘

🔥 四種價位選擇，滿足不同預算

炎上燒肉提供 $698、$858、$998、$1588 四種價位（＊例假日及前夕不提供「炎上入門」）。

此外，平日 16:00 前入場 還能享 95 折優惠，想要大口吃肉又省荷包，這個時段最划算！

🍖 嚴選頂級食材，滿足肉控與海鮮迷

從 和牛翼板、橫膈膜 到 生食級干貝、生蠔，應有盡有，還能搭配店家特製的 八種沾醬，讓燒肉風味層層變化，不怕吃膩！

🍺 啤酒無限暢飲+哈根達斯冰淇淋！

除了燒肉，還有 蔬菜、烤物、飲料、甜點，更棒的是 各價位皆享啤酒喝到飽，最後再來一球 哈根達斯冰淇淋，完美收尾！

這間新開的燒肉店，真的值得一試嗎？一起來看看完整的用餐體驗吧！🔥

菜單

店內環境

環境設計帶有一種 半封閉式的包廂感，每個座位區域以 高背式隔板 分隔開來，既能提供一定的 隱私感，又不會讓空間顯得過於壓迫

搭配灰色系牆面與溫暖的橘色坐墊，整體營造出 低調沉穩但又帶點活力的氛圍，適合與朋友或家人一同享受燒肉時光!

此外，左側的自助吧區整齊擺放各式調味醬與配料，讓人感受到用餐的便利與細節上的用心

每張桌子上都有這樣的調味料組合，在開桌之前還有先用保護套蓋著，

黑色小罐子裡是各種燒肉的專用調味粉，旁邊還有茶壺跟衛生紙，該有的都準備好了，感覺就是讓人專心吃肉的地方！

有玫瑰鹽、胡椒鹽、辣椒粉等等，多種組合超好吃

自助區

自助吧區滿滿醬料，居然有九種可以選擇，另也有麻辣鍋底醬，

與朋友們一致推薦"炎上招牌醬"甜鹹恰到好處的風味，烤肉超級適合

除了醬料外，還有滷肉汁、清燉牛肉湯、滷豬鍋

也有提供"白飯"可以自由拿取，不管是哪一鍋，料都超級豐富的啦!

飲料也有好多種選擇，巧克力冰沙、檸檬紅茶、可樂、雪碧還有啤酒喝到飽等等

就連冰淇淋也是哈根達斯冰淇淋，也有霜淇淋可以拿

甜點的部分還有抹茶粉黃豆粉等等可以加耶!抹茶控的我又加了抹茶粉吃冰~~超好吃

另外，像我們也是愛吃菜的人，炎上燒肉為我們準備滿滿一冰箱的生菜、火鍋料可以拿

甚至還有獨家配方醃製好的雞腿丁，泰式、味噌、燒汁都有，讓我們一直離不開這個自助吧XD

餐點

這次點的是「炎上達人」版本，和牛的選項真的超多，完全是肉食控的天堂！

點餐方式用掃描 QRCODE，方便又快速，不用等服務生來，直接手機點一輪最爽（笑）

店家推薦的紐約客、肩小排、翼板牛、F1肋眼上蓋、厚切牛舌……通通來一輪，反正就是要吃好吃滿！

CAB肩小排🔥

這塊真的驚艷，油脂分布很剛好，烤到微微焦香，一口咬下去先是濃郁的牛肉香氣，然後油脂慢慢化開，帶點嚼勁但又不會過硬，越咀嚼越香，超適合搭配燒肉醬或海鹽

F1肋眼上蓋🥩(下圖右)

這款油脂比例高，超級嫩！稍微烤一下就能感受到油脂滲透出來，輕輕一咬就化掉，帶點奶油感，入口即化的那種爽感，完全不需要過多調味，單吃就很讚

厚切牛舌👅(下圖左)

超厚一塊，看起來超過癮，口感紮實又帶彈性，咬下去脆脆的，但同時還有肉汁在嘴裡爆發，搭配蔥鹽一起吃，真的超涮嘴，完全停不下來！

整體來說，這幾款都很有特色，尤其是 F1 肋眼上蓋跟厚切牛舌，一個嫩到飛起來，一個爽脆有嚼勁，各有千秋

肩小排則是介於兩者之間，香氣跟口感都很平衡，真的很推～

GOLD肋眼牛排🥩✨(下圖右)

這款真的有夠狂，一上烤盤就開始滋滋作響，香氣直接飄滿整桌！

肉質本身超厚實，油脂分布超漂亮，烤到外層微微焦脆，裡面還保留著肉汁，一口咬下去就是濃郁的牛肉香氣＋爆汁的油脂甜味，完全是口感與風味的雙重享受！

重點是這個 GOLD 不是叫假的，肉質真的很有層次，外層微微焦香帶點酥脆感，裡面卻超嫩還有牛香氣，配上海鹽或芥末超加分

如果你是 重度牛肉愛好者，這塊一定要試試，絕對不會失望

天使紅蝦🦐

這隻蝦真的有夠大，烤的時候肉質還會透出一點光澤，光看就覺得過癮！

烤完剝開，蝦肉超Q彈，帶點自然的甜味，重點是完全不會乾柴，反而還有點滑嫩多汁的感覺

單吃就很讚，但沾點海鹽或一點檸檬椒鹽，甜味會更明顯，超爽！

生食級干貝🌊

生食級干貝很嫩，稍微炙燒一下，表面微焦帶點焦糖色，咬下去裡面還是柔嫩多汁，口感像奶油一樣滑順~好喜歡

半殼生蠔🦪

上桌時滿滿的海潮氣息，肉質肥嫩多汁，一入口就是濃郁的鮮甜感，帶點微微的海水鹹味，口感滑順又帶點彈性

海鮮還有很多種，大家愛吃哪種勒?

沒想到燒烤店的甜點選擇也這麼多！🍮🥯

吃完燒肉還能來點 奶酪，滑嫩細緻，甜而不膩

乳酪一口酥外酥內香，鹹甜交織超涮嘴；還有煉乳麻糬，Q彈帶嚼勁，搭配煉乳更香濃。燒烤收尾來點甜點，滿足感直接拉滿！🔥

心得

這次和姊妹們聚會，本來還擔心燒肉店的肉量會不會讓大家吃不完，結果完全多慮了！

每個人都找到自己喜歡的菜色，大家吃得超開心～我特別喜歡 CAB肩小排，朋友則對 牛舌 愛不釋手，每一道肉品的品質都很優秀，真的讓人吃得滿足又過癮

另外，炎上燒肉 的工作人員也超貼心！烤網稍微燒焦變黑時，他們立刻主動幫我們更換，不用特地開口就能感受到服務的細心

而且店內採用 側邊排煙設計 ，完全不會有濃濃的燒烤煙霧，空氣流通很好，吃完也不會全身都是烤肉味，環境真的很加分！🔥

資訊

炎上燒肉

02 7751 5527

⏰ 營業時間12:00-24:00

（最後進場時間22:00）

新北市板橋文化路二段351號1樓

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平日下午4點前入場消費享優惠95折 「當月壽星專屬優惠」，和壽星一起來用餐，兩人同行以上整桌打9折！

詳細活動資訊請洽粉絲專頁貼文 歡迎關注炎上燒肉粉絲團，每月都會有不同好康優惠(PS.優惠詳情請詳閱店家FB/IG規定)

資訊

我是哈姆湘，是個鼠控插畫家~繪畫手作老師.繪畫.插圖部落客

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