善化又有新開的店囉~~

這家大橋攤烤鴨快餐

也位於在LA時尚川菜善化店的斜對面

店面還滿大間很醒目~

一個人想吃烤鴨或是鴨料理

卻怕找不到人

我覺得有這家真的是太棒了XD

這裡有專為獨自用餐的客人所設計的套餐

還備有外帶取餐窗口

可以先打電話來預訂

就像速食店一樣

免下車即可直接取餐

非常省時~

點我看短片介紹

店內座位其實也不少

大都以個人座較多

環境也滿明亮且乾淨的

空間也滿寬敞

在這個物價膨脹的時代

我覺得大橋攤烤鴨快餐的個人套餐

價位設定還滿OK

會有一個主食搭配一個湯品

還有一杯飲料任選

價位130-150之間

而我們這次是兩個人

就直接點了烤鴨雙人套餐

包裝整體感覺還滿時尚感

餐盒直接拉取

感覺也很適合舉辦活動時

當做給貴賓的餐點

飲料的外帶杯也滿有質感的

內容物感覺很豐富

烤鴨肉堡+鴨肉大蔥餅+片皮烤鴨+烤鴨燒餅

脆皮鴨肉肉圓+紅油蘿蔔糕+烤鴨胡椒餅+蘿蔔絲烤鴨

芋泥烤鴨方+三絲鴨春捲+熔岩鴨肉包+酥皮湯圓

湯品2款(任選) +冷飲2款(任選)

不過也因為品項比較多

現場料理都是現點現做

需要多點時間準備

第一次看到主食是採用易開罐的方式耶~

真的一上桌就讓我好驚訝~

原來除了安全衛生之外保溫的效果也比較好

據說也是目前第一家用易開罐的方式的中式餐廳

而且麵類也會另外再分開裝

避免麵體變的軟爛~沒有口感

蟹黃烤鴨粥

裡面有添加翡翠、烤鴨皮、蛤蜊

粥很夠味

因為裡面有蛤蜊跟蟹黃

感覺多了些海味~

吃起來很鮮甜

烤鴨河粉湯

河粉另外裝

要吃時再倒入湯裡

這樣河粉才不會太軟爛

導致口感變差

裡面有幾塊鴨肉

湯頭不油膩可以喝出鮮甜味

烤鴨肉堡

中西合併的美食

裡面有滿滿的蔥還有烤鴨肉

居然還有黃芥末

吃起來很刺激到味蕾

烤鴨大蔥餅

蔥抓餅中間包著烤鴨碎肉~

蔥抓餅跟烤鴨一起吃口感極佳~

一邊吃還能聞到蔥抓餅的香氣

我覺得這最符合散步小吃

片皮烤鴨

說到烤鴨~怎麼可能沒有片皮烤鴨呢

這是最經典中的經典

裡面已經有包好所有的配料

只要大口好好享用即可

熔岩鴨肉包

這大概是套餐內最吸睛的一款了

上頭的料就像熔岩爆發一樣

吃起來微辣微辣

讓人食指大開

紅油蘿蔔糕

記得要沾店家給的獨特醬料

吃起來會更有味道~

也很喜歡蘿蔔糕外酥內軟的口感

脆皮鴨肉肉圓

就跟市面上的肉圓一樣

只是它裡面是包鴨肉

這也是我的初體驗~

一咬下去口感Q彈

加了香菜更是一絕

芋泥烤鴨方

因為喜歡芋頭又喜歡鴨肉的我

無疑對這道是肯定愛的

很喜歡綿密密的芋泥

一咬下整個芋泥香氣就聞鼻而來

蘿蔔絲烤鴨餅

一絲絲蘿蔔絲與鴨肉交融在一起

一口咬下可以兩種都吃到

吃的到蘿蔔絲的纖維以及鴨肉的微肉感

口感真的還滿微妙

三絲鴨春捲

以豆皮包裹著配料

再以高溫下去慢工油炸

呈現金黃色外酥內嫩

很意外的我吃了之後並不覺得會有油膩感

烤鴨胡椒餅

跟一 般市面上包著豬肉或是牛肉不同

這裡則包著鴨肉

肉質很細緻還帶點胡椒香

吃起來比一般的胡椒餅還更清爽

絲毫沒有油膩感

酥皮湯圓

最後以酥皮湯圓當甜點結尾

有種在吃蛋黃酥的質地

不會過甜讓人不知不覺就吃完....

這甜點的創意我覺得也很讚

造型也很討喜

大橋攤烤鴨快餐

好康第三波也即將要開啟囉

大家可以隨時關注大橋攤粉絲專頁

大橋攤-烤鴨快餐 地址：台南市善化區光復路 61 號 營業時間：10:30–14:00 17:00-20:30 無公休 連絡電話：06-5811797 FB 粉絲團： https://www.facebook.com/profile.php?id=61573181660486 IG : https://www.instagram.com/daciaotan/

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