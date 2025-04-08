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[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套餐/備有外帶取餐窗口，免下車可直接取餐/台南第一間用易開罐方式的中式餐廳

2025-04-08 16:56:00 文字：星晴小步
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星晴小步

星晴小步

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

善化又有新開的店囉~~

這家大橋攤烤鴨快餐

也位於在LA時尚川菜善化店的斜對面

店面還滿大間很醒目~

一個人想吃烤鴨或是鴨料理

卻怕找不到人

我覺得有這家真的是太棒了XD

這裡有專為獨自用餐的客人所設計的套餐

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

還備有外帶取餐窗口

可以先打電話來預訂

就像速食店一樣

免下車即可直接取餐

非常省時~

點我看短片介紹

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

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[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

店內座位其實也不少

大都以個人座較多

環境也滿明亮且乾淨的

空間也滿寬敞

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

在這個物價膨脹的時代

我覺得大橋攤烤鴨快餐的個人套餐

價位設定還滿OK

會有一個主食搭配一個湯品

還有一杯飲料任選

價位130-150之間

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

而我們這次是兩個人

就直接點了烤鴨雙人套餐

包裝整體感覺還滿時尚感

餐盒直接拉取

感覺也很適合舉辦活動時

當做給貴賓的餐點

飲料的外帶杯也滿有質感的

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

內容物感覺很豐富

烤鴨肉堡+鴨肉大蔥餅+片皮烤鴨+烤鴨燒餅

脆皮鴨肉肉圓+紅油蘿蔔糕+烤鴨胡椒餅+蘿蔔絲烤鴨

芋泥烤鴨方+三絲鴨春捲+熔岩鴨肉包+酥皮湯圓

湯品2款(任選) +冷飲2款(任選)

不過也因為品項比較多

現場料理都是現點現做

需要多點時間準備

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

第一次看到主食是採用易開罐的方式耶~

真的一上桌就讓我好驚訝~

原來除了安全衛生之外保溫的效果也比較好

據說也是目前第一家用易開罐的方式的中式餐廳

而且麵類也會另外再分開裝

避免麵體變的軟爛~沒有口感

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

蟹黃烤鴨粥

裡面有添加翡翠、烤鴨皮、蛤蜊

粥很夠味

因為裡面有蛤蜊跟蟹黃

感覺多了些海味~

吃起來很鮮甜

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

烤鴨河粉湯

河粉另外裝

要吃時再倒入湯裡

這樣河粉才不會太軟爛

導致口感變差

裡面有幾塊鴨肉

湯頭不油膩可以喝出鮮甜味

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

烤鴨肉堡

中西合併的美食

裡面有滿滿的蔥還有烤鴨肉

居然還有黃芥末

吃起來很刺激到味蕾

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

烤鴨大蔥餅

蔥抓餅中間包著烤鴨碎肉~

蔥抓餅跟烤鴨一起吃口感極佳~

一邊吃還能聞到蔥抓餅的香氣

我覺得這最符合散步小吃

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

片皮烤鴨

說到烤鴨~怎麼可能沒有片皮烤鴨呢

這是最經典中的經典

裡面已經有包好所有的配料

只要大口好好享用即可

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

熔岩鴨肉包

這大概是套餐內最吸睛的一款了

上頭的料就像熔岩爆發一樣

吃起來微辣微辣

讓人食指大開

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

紅油蘿蔔糕

記得要沾店家給的獨特醬料

吃起來會更有味道~

也很喜歡蘿蔔糕外酥內軟的口感

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

脆皮鴨肉肉圓

就跟市面上的肉圓一樣

只是它裡面是包鴨肉

這也是我的初體驗~

一咬下去口感Q彈

加了香菜更是一絕

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

芋泥烤鴨方

因為喜歡芋頭又喜歡鴨肉的我

無疑對這道是肯定愛的

很喜歡綿密密的芋泥

一咬下整個芋泥香氣就聞鼻而來

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

蘿蔔絲烤鴨餅

一絲絲蘿蔔絲與鴨肉交融在一起

一口咬下可以兩種都吃到

吃的到蘿蔔絲的纖維以及鴨肉的微肉感

口感真的還滿微妙

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

三絲鴨春捲

以豆皮包裹著配料

再以高溫下去慢工油炸

呈現金黃色外酥內嫩

很意外的我吃了之後並不覺得會有油膩感

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

烤鴨胡椒餅

跟一 般市面上包著豬肉或是牛肉不同

這裡則包著鴨肉

肉質很細緻還帶點胡椒香

吃起來比一般的胡椒餅還更清爽

絲毫沒有油膩感

[台南新店報報]大橋攤烤鴨快餐/專為獨自用餐的客人所設計的套

酥皮湯圓

最後以酥皮湯圓當甜點結尾

有種在吃蛋黃酥的質地

不會過甜讓人不知不覺就吃完....

這甜點的創意我覺得也很讚

造型也很討喜

大橋攤第三波DM.jpg

大橋攤烤鴨快餐

好康第三波也即將要開啟囉

大家可以隨時關注大橋攤粉絲專頁

大橋攤-烤鴨快餐
地址：台南市善化區光復路 61 號
營業時間：10:30–14:00
17:00-20:30 無公休
連絡電話：06-5811797
FB 粉絲團：

 

文章標籤
台南易開罐中式料理 台南烤鴨快餐 台南善化美食 台南易開罐烤鴨快 餐 台南外帶食物 台南外帶烤鴨 台南易開罐烤鴨餐盒
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大橋攤烤鴨快餐

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place台南市善化區光復路61號
3.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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