近期酸菜魚引發一股流行的風潮， 2025年樂多多集團最新力作-狂一鍋酸菜魚， 是肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌

主打創意酸菜魚料理，狂一鍋酸菜魚將中國四川名菜改良成台灣人接受的口味，溫和有層次的麻辣讓更多食客可以享用得到

狂一鍋酸菜魚打造網美大理石與年輕時尚的精品風裝潢設計，讓人眼睛為之一亮，愛拍照的人真的不能錯過~

搭捷運請搭到捷運西門站由六號出口出站，步行約3-5分鐘的距離

就可以看到中華路一段88號這一棟大樓了

樂多多集團旗下的餐飲品牌:狂一鍋、明水然・樂、狂一鍋酸菜魚都可以在此處吃得到

交通方便，用餐環境也好，三五好友相約聚餐的好地點

這一次我們夫妻倆就是要來狂一鍋酸菜魚約會，現在酸菜魚在這食客界中引起一波風潮

熱鬧的狂一鍋酸菜魚西門店，餐期用餐人潮滿滿，晚間餐期或周末至少要等一個小時，記得早點來用餐免得等候時間太久就打壞享用美食的好心情囉

(照片取自官網題供)

走吧!直奔今日用餐主題，樂多多集團最新推出的餐飲品牌–狂一鍋酸菜魚

好美的裝潢阿~清新淡雅Tiffany綠讓我看了就好喜歡，避開用餐高峰時間就可以多保留些時間拍拍美照囉

狂一鍋酸菜魚目前並無提供訂位服務，直接使用取號機排隊，餐期先來取號節省排隊時間

餐期外面的候餐區隨時都有滿滿的客人在排隊等候

建議提早來排隊唷

店家相關資料

狂一鍋酸菜魚-台北西門店

地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓(捷運西門站6號出口步行約3~5分鐘)

時間：週一~週日11：00～23：00

電話：02-2361-0202(無提供訂位服務)

捷運:西門站六號出口(步行約3~5分鐘)

FB粉專:狂一鍋酸菜魚

菜單/DM

提供不同套餐選擇（機車包、托特包、鉑金包）適合1~4人份來享用

也可以單點『加料』區，加料一定要「點餐前」就決定加什麼料，端上桌後是不能再加料的喔，增加餐點的豐富度

還可點選涼菜、炸物小食、飲料搭配餐點(隨時可加點)

✅用餐90分鐘

✅需加收10％清潔費

店內裝潢

裝潢風格清新淡雅的Tiffany綠為主調，直覺跟酸菜魚這樣中式菜餚會聯想不到一塊

但樂多多集團就是要走不同的風格，女孩們帶著另一半前來用餐，除了享用美食之外也可以拍眾多美照

店內提供2~4人座位，適合好友或情侶一起相約聚餐、約會，角落提供一個 12人的半開放包廂區，適合家庭用餐

內用還提供免費熱飲，包括陳皮、洛神花和玫瑰花飲。(自行取用/無限暢飲)

牆面上貼有細心標示的配方比例，也可以隨自己喜好調製一杯屬於自己的飲品

來看看我們吃了些甚麼?

我們偏愛微酸口味的熱飲，搭配偏重口味的酸菜魚很剛好

入會禮:狂一鍋 酸菜魚 路 易 威 登，四款飲料四選一

我們挑選了烏梅醉，綠茶香，飲料口味都不輸給市面的手搖飲店家

蕭鼓傳情酸菜魚(機車包)

狂一鍋 最狂酸菜魚，向經典中的經典-川菜致敬，主廚耗費6年只為『台灣人最愛的酸菜魚口味』，不停的田調多國料區、穿巷吃研藏味研究出來的口味

試錯幾千次的獨家酸辣黃金比例，做出了讓客人吃了還想再回來的口味，換了幾百種食材只為有回甘後韻順口的酸、麻、辣的滋味

無論是店內裝潢、使用的餐具、桌椅 十足十符合現代人用餐讓手機先吃的習慣，拍美食美照留下記錄

堅持選用嘉南平原，孕育出特有自然鹹香爽脆回甘的職人酸菜，酸味很自然和煦，不嗆鼻，口感脆嫩又開胃。

最小尺寸的機車包份量就讓我驚艷，鄰桌客人點的鉑金包份量更讓我目瞪口呆，敬佩服務人員的好臂力

由AI調配的適合普羅大眾的辣度，是可以接受小辣程度以上的人必點「酸菜魚」

選以小米泡椒、川耳、酥炸蒜頭為基底，加入烏鱧魚片、培根豬肉片、金針菇、木耳、蘿蔔、寬冬粉，隨手一撈就是滿滿的食材

最後淋上特製香辣油，湯頭溫和不嗆辣

覺得不夠辣的話，可以免費加『泡野山椒』，不過這辣度對我來說已經相當足夠了，覺得口味太重的話，可以免費加豚骨高湯

這一份蕭鼓傳情酸菜魚(機車包)的份量我們可沒有另外加入配料喔

一入口酸、麻、辣逐漸竄出，口味不會太重、過辣，小辣中帶有麻度，彼此挑起口腔味蕾不同的感受

口腔與胃袋的溫度直線上升，真的非常適合最近天冷時後來享用

邦香四溢番茄鮮(機車包)

有機車包、托特包、鉑金包 三種尺寸可按照人數選擇，雖然DM上寫機車包適合1~2人享用，但分量真的很多、紮實

一個不小心滿滿的餐點就擺滿整桌，期待享用這一餐~YA

無法吃辣的朋友我大推邦香四溢番茄鮮，湯頭是以雞、豬骨與大量蔬菜熬製基底，再加入番茄醬、洋蔥、芹菜、大蔥熬煮

上桌前再放檸檬片增香，湯頭喝起來帶有番茄的果香還有新鮮檸檬的果酸，入口番茄的酸甜再來是微酸的檸檬香

二者之間不會互相蓋過對方的味道，很開胃，我們夫妻倆超喜歡

再點上一碗白飯，大氣的挖一大杓湯料蓋在白飯上，真的會停下不口

達人知味娃娃菜

鮮嫩的娃娃菜放上大量的蒜蓉醬,調味適中 軟軟口感真的滿好吃的

鍋巴

特色鍋巴，可以直接單吃或是泡在酸菜魚、番茄魚中，我覺得泡在湯底中更好吃

香氣撲鼻香酥雞

酸菜魚搭配炸物也好吃，香酥雞使用的是雞腿肉，裹上用玉米粉和太白粉與蛋清調製的麵衣油炸，

酥脆的外皮嫩口的雞肉，調味適中讓人一口接一口

兒女情長鴨血辣

不用再另外煮過，一上桌就能吃了，辣度適中，會辣但又不到不能入口的程度，像我們這樣僅能吃微辣等級的人也可以吃喔

百年傳世蓮藕香

爽脆的蓮藕片配上柚子醬，甘甘甜甜的好爽口

奈人擋住饅頭香

怎能錯過這邪惡的小東西，油炸過的小饅頭吃起來不會有油耗味，淡淡的麵粉香氣

沾上一些立刻轉換成甜點，完美ENDING~

滿滿的美食，我們真的撐飽胃袋還是吃不完，打包回家後下一餐繼續享用，還是一樣的美物

就連外帶的紙袋都那麼美~不知道的人還以為我剛去採購了精品回家(笑)

狂一鍋酸菜魚比我之前去吃的酸菜魚份量更多，不會只有一點點魚肉、肉片

分量最小的機車包二個人一同分食也相當足夠，用餐還境棒、服務親切

無論是情侶約會、閨密聚餐、還是家庭聚會，來狂一鍋酸菜魚享用不同的美食風格

吃飽喝足後別忘了來超可愛巨大蝴蝶結拍美照打個卡唷

狂一鍋酸菜魚其他分店

狂一鍋酸菜魚-台南中山店

地址：700台南市中西區中山路162號12樓

營業時間:11:00–15:00, 17:00–22:00

電話:06-223-9696