WahSay!餐飲集團的選擇越來越多，除了大份量的咖哩、義大利麵外，現又多了丼飯，這丼飯的價格相較於咖哩與義大利麵來說親民許多，而且份量也不少味道又不錯，很可以哦
＊＊蔥醬看似很少，但其實很足夠
嬸嬸時光經濟餐盒是最近掘起的，所以似乎還未有紙本ＤＭ，一開始是從平台訂餐的，後來發現如果沒有Ｐ幣的話，使用集團的訂餐系統訂購較划算
＊*WahSay!餐飲集團越來越多選擇
品嚐嬸嬸時光
新品牌的選擇不多，但看起平台上的圖片感覺每款都很好吃，最後決定先從基本款開始，畢竟基礎好其他的絶對不會差
燒肉牛！醬燒大盛丼
以片切牛胸肉為主餐的燒肉牛與蔥醬合體後滋味更升一等，清爽的配菜加上微重口的蔥醬配合的剛剛好，重點是這是大盛丼，讓你飽足是足夠的
＊*這牛胸肉有點肥，但加了醬後入口就不覺肥
＊*醬裡面有很多洋蔥
＊*洋蔥超入味
炸雞雞！醬燒大盛丼
炸雞有種獨特的迷人魅力，如果不點來嚐嚐會很難過，以唐揚炸雞為主的炸雞雞不會讓你失望，雖是炸物但卻不油膩，單吃就有味，與蔥醬一起味更濃
＊*炸雞本身就有味道
雙拼炸雞！醬燒大盛丼
喜歡多點變化的就選雙拼系列，嫩切豬肉＋唐揚炸雞兩種肉肉吃得好滿足，而且豬肉沒有過多的調味，吃起來很清爽
＊*雙拼很滿足
食後心得
雖然只有七種口味可選，但目前吃的三款都很不錯，而且份量也不小，大盛當之無愧，重點是價格沒太高
＊*新品牌CP值很高
嬸嬸時光品項／價格
七種選擇，價格不超過150元，是不是很香啊
＊*FB上下載的
嬸嬸時光用餐環境
如內用是使用QR Cade點餐，不接觸還挺不錯的，用餐環境也很乾淨舒適
＊*內用環境
＊*餐具、調料等自取
嬸嬸時光位置
附近最好認的地標就是內湖運動中心，算是在運動中心的斜對面
＊*其實現在最大的標目應該是內湖國泰診所
WahSay!嬸嬸時光經濟餐盒.內科港墘店資訊
電話：02 8751 5251
地址：台北市內湖區港墘路161號
WahSay! 餐飲集團介紹：https://portaly.cc/wahsay
姐妹好食~東大關：https://ber925.com/wahsay-curry-rice
姐妹好食~佩佩奶奶：https://ber925.com/pasta-a-pepe/