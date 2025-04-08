WahSay!餐飲集團的選擇越來越多，除了大份量的咖哩、義大利麵外，現又多了丼飯，這丼飯的價格相較於咖哩與義大利麵來說親民許多，而且份量也不少味道又不錯，很可以哦



＊＊蔥醬看似很少，但其實很足夠

嬸嬸時光經濟餐盒是最近掘起的，所以似乎還未有紙本ＤＭ，一開始是從平台訂餐的，後來發現如果沒有Ｐ幣的話，使用集團的訂餐系統訂購較划算



＊*WahSay!餐飲集團越來越多選擇

品嚐嬸嬸時光

新品牌的選擇不多，但看起平台上的圖片感覺每款都很好吃，最後決定先從基本款開始，畢竟基礎好其他的絶對不會差

燒肉牛！醬燒大盛丼

以片切牛胸肉為主餐的燒肉牛與蔥醬合體後滋味更升一等，清爽的配菜加上微重口的蔥醬配合的剛剛好，重點是這是大盛丼，讓你飽足是足夠的



＊*這牛胸肉有點肥，但加了醬後入口就不覺肥



＊*醬裡面有很多洋蔥



＊*洋蔥超入味

炸雞雞！醬燒大盛丼

炸雞有種獨特的迷人魅力，如果不點來嚐嚐會很難過，以唐揚炸雞為主的炸雞雞不會讓你失望，雖是炸物但卻不油膩，單吃就有味，與蔥醬一起味更濃



＊*炸雞本身就有味道

雙拼炸雞！醬燒大盛丼

喜歡多點變化的就選雙拼系列，嫩切豬肉＋唐揚炸雞兩種肉肉吃得好滿足，而且豬肉沒有過多的調味，吃起來很清爽



＊*雙拼很滿足

食後心得

雖然只有七種口味可選，但目前吃的三款都很不錯，而且份量也不小，大盛當之無愧，重點是價格沒太高



＊*新品牌CP值很高

嬸嬸時光品項／價格

七種選擇，價格不超過150元，是不是很香啊



＊*FB上下載的

嬸嬸時光用餐 環境

如內用是使用QR Cade點餐，不接觸還挺不錯的，用餐環境也很乾淨舒適



＊*內用環境



＊*餐具、調料等自取

嬸嬸時光 位置

附近最好認的地標就是內湖運動中心，算是在運動中心的斜對面



＊*其實現在最大的標目應該是內湖國泰診所

WahSay!嬸嬸時光經濟餐盒.內科港墘店 資訊

電話：02 8751 5251

地址：台北市內湖區港墘路161號

WahSay! 餐飲集團介紹：https://portaly.cc/wahsay

姐妹好食~東大關：https://ber925.com/wahsay-curry-rice

姐妹好食~佩佩奶奶：https://ber925.com/pasta-a-pepe/

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