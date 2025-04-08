巷弄間總藏著不少美食，來佳海南雞在這片區域是有不小名氣的，每到飯點時間總是一位難求；不想等可以選擇外帶，美味不變，這回就是利用平台的優惠享受到這美味的海南雞飯



＊*平台特製，現場沒有的選擇哦

對來佳的印象停留在貴貴的記憶中，因先前在附近上班來此用餐時有所感，但隨著時間的推移，現在普遍都要百來元，來佳的價格也就不那麼突兀了



＊*巷弄間的美味

品嚐來佳

為讓優惠最大化，所以選了海南雞飯和香茅雞腿飯



＊*吃飯學知識

海南雞飯套餐

採用台灣溫體雞搭配五種當季食蔬，一份雞飯、一碗雞湯和甜湯，再加上特製薑蓉醬與辣椒醬，這是平台限定套餐，現場套餐至多三種配菜，瞧瞧～～是不是透過平台下定不但少了現場等待時間，餐點還更為豐富



＊*肉量看起來就很有誠意



＊*特製雙醬

雞飯不似多數的雞油飯會過油，帶著微微雞肉香氣且不油是會讓人一口扒著一口；主角海南雞份量不少，雖是胸肉但很嫩多汁，相當美味，單吃就很ＯＫ，沾點特製醬汁口感層次更豐富



＊*就連雞皮也很好吃



＊*雖然是胸肉也是嫩嫩又多汁

香茅雞腿飯套餐

與海南雞飯一樣，差別在於主角換成雞腿，雖說是香茅雞腿，但香茅的味道並不會很重，雞腿雖然是炸物，但不會讓人覺得過油



＊*雞腿被切開看起來比較沒有氣勢



＊*現炸的雞腿超讚

來佳品項／價格

來佳的選擇算單純，你喜歡哪種組合呢



＊*你喜歡哪種組合



＊*帶著圖片更誘人

來佳環境

用餐空間舒適，看似坐位不少，但一到餐期根本就不夠坐



＊*用餐環境

來佳位置／交通

來佳距西湖捷運站約三分鐘路程的巷弄間，最好認就是１號出口右轉走到小麥旁的巷子，其實就是在小麥的後方第一條弄走進去



＊*來佳距巷口不遠，前方那棟是西湖市場，也是捷運站建物之一

來佳海南雞 資訊

Eat Date：2025.01.31

電話：02 2797 5417

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷8弄3號

ＦＢ：https://www.facebook.com/ShengTaoSha

營業時間：10:30-20:30

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