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好聚會日式料理~不傷荷包享受美味日式餐點 @Bernice的隨手筆記

聚會日式料理 北投美食 無菜單料理 丼飯 more
2025-04-08 21:26:00 文字：Bernice的隨手筆記
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Bernice的隨手筆記

Bernice的隨手筆記

認真說一開始看到好聚會的門面時，直覺這應該是個不會太便宜的地方，沒想到這的價格讓人意外，今兒個蹭別的處室聚餐享用這美味又平價的餐點，我們是走無菜單料理的概念，將預算告知店家，由店家自行配餐

好聚會日式料理~不傷荷包享受美味日式餐點 @Bernice的隨手筆記
＊*超澎派的無菜單料理

品嚐好聚會

本餐預算一人六百，餐點共有前菜、生魚片、握壽司、煮物、炸物及甜點，認真說有夠多的，而且每道的量也挺多的，真心懷疑這無菜單老闆有在賺錢嗎；在店內用餐超有料味噌湯無限暢飲

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好聚會日式料理~不傷荷包享受美味日式餐點 @Bernice的隨手筆記
＊*平價日式餐點

前菜

前菜共有四道～油醋沙拉、關東煮、黃金泡菜及糖漬黑豆，泡菜這道會有所變化，有些同事是毛豆或海帶；沙拉相當清爽，關東煮量其實不少，福袋超好吃的，開心我是拿到福袋的

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＊*光是前菜的量就嚇到我了，超澎湃的

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＊*這個福袋超好吃的

生魚片

嗯～～因為…所以…，就食用同事說這生魚片很鮮甜

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＊*據說很鮮

握壽司

比目魚、星鰻及花枝，據說比目魚超甜的，星鰻也很讚

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＊*深受好評

饅魚飯

如果跟我一樣不喜生食的話，生魚片＆握壽司合體成饅魚飯，無刺的魚吃起來就是爽，饅魚油脂還挺多的，入口即可感受到，與米飯一起吃超合搭

好聚會日式料理~不傷荷包享受美味日式餐點 @Bernice的隨手筆記
＊*鰻魚油脂頗多

煮物

今日的主角是紅肉蒜，超厚實的又大塊，重點是幾乎沒有魚刺，僅邊邊少許大根刺；魚肉不腥，燉煮得很入味，味道不會過重，單吃也不會讓人覺得齁鹹

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＊*很厚實的魚肉

炸物

炸物份量超多，有節瓜、炸蝦、地瓜、唐揚雞及小豬排(魚排)，我吃起來像豬肉，但同事說是魚，到底是什麼呢

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＊*炸物不油膩哦

甜點

雖然不是自製的，但加了水果裝飾後整個檔次就升級了

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＊*加了水果後茶凍就升級了

食後心得

這六百元的無菜單真是太超值了，在餐間看到其他食客的餐點量都不小，下回也來嚐嚐丼飯，感覺相當不錯；如果你愛喝湯的話，在好聚會用餐，味噌湯無限暢飲，這味噌湯是有料的哦，而且還很有料

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＊*料理區及自助區

好聚會菜單

不管是生食還是熟食在這都能讓你滿意哦，而且選擇都不少

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＊*選擇不少

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＊*現流的哦

好聚會空間

內用坐位約三十位左右，多人聚餐也ＯＫ

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＊*內用空間

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＊*日式FU

好聚會位置

這附近最大的目標就是家樂福，認準家樂福的對面紅色招牌

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＊*中和路與大同街交叉，離路口很近

好聚會日式料理資訊

Eat Date：2025.02.07
電話：02 2895 0610
地址：台北市北投區大同街349號
ＦＢ：請點我
營業時間：11:30-14:00  17:00-21:00 週一休、週二午休

 


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4.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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