劍潭古寺興建於清康熙年間，寺廟約有三百七十年的歷史，現已被列入市定古蹟，是台北地區最古老的廟宇；這最古老的廟宇我終於來到訪，是說修復因素，這廟宇看起來一點都不古老，雖然沒想像中來得古老，但來此感受一下香火氣也挺好的



＊*看起來沒有很古的古寺

劍潭古寺小故事

劍潭古寺本身面積並不大，就像一位獨身修行的隱士安靜地座落於巷子內，入廟前有一牌樓，青綠色的瓦頂下寫著「劍潭古寺」四字，仔細一看，題字者為辜振甫，再續行入內稍微爬點小坡，便可瞧見黃色牆面的寺廟主體，顏色極為特殊



＊*守護

古寺本身曾經有過多次整修，因此在廟身某些部份可以瞧見新修的痕跡和斑駁的石雕成對比，寺旁有一埤林園，園內保留著劍潭古寺舊有的廟柱及石碑，柱上殘留的痕跡彷彿訴說著古寺古往今來的滄桑歷史。由於寺廟曾在日據時代受迫搬遷到此，因為地理位置偏僻，不似以往那樣香火鼎盛，卻因此多了一份清幽寡境的味道



＊*埤林園較有古意

巷弄間的香火氣

藏身於巷弄間的古寺，入口窄窄的，很容易就錯過，感覺就像是進入死胡同，但其實不然，過了牌樓後，視里多整個開闊起來；劍潭古寺廟埕還挺大的，沒想到在台北市中可以看到這麼大的廟埕；寺廟因被修後的挺新的，所以真感受不到古意，一旁的埤林園中倒是比較有古意



＊*廟埕挺寬闊的



＊*這樣看還挺新的



＊*主祀佛祖



＊*觀意也有新新的味道



＊*鐘鼓較有歷史

劍潭古寺交通／位置

捷運劍南路站１號出口三分鐘即可抵達，走到一處社區中的停車場，往裡走即可見牌樓



＊*青色牌樓不常見



＊*藻井也好新



＊*虎邊處的書香區



＊*虎邊出口前，好奇這個是…

劍潭古寺 資訊

Trip Date：2025.02.15

電話：02 2532 3834

地址：台北市中山區北安里北安路805巷6號

開放時間：08:30-17:30

延伸閱讀