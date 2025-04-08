為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記

劍潭古寺 台北地區最古老的廟宇 市定古蹟 大直旅遊 more
2025-04-08 21:28:00 文字：Bernice的隨手筆記
share
Bernice的隨手筆記

Bernice的隨手筆記

劍潭古寺興建於清康熙年間，寺廟約有三百七十年的歷史，現已被列入市定古蹟，是台北地區最古老的廟宇；這最古老的廟宇我終於來到訪，是說修復因素，這廟宇看起來一點都不古老，雖然沒想像中來得古老，但來此感受一下香火氣也挺好的

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*看起來沒有很古的古寺

劍潭古寺小故事

劍潭古寺本身面積並不大，就像一位獨身修行的隱士安靜地座落於巷子內，入廟前有一牌樓，青綠色的瓦頂下寫著「劍潭古寺」四字，仔細一看，題字者為辜振甫，再續行入內稍微爬點小坡，便可瞧見黃色牆面的寺廟主體，顏色極為特殊

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記     劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記     劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*守護

古寺本身曾經有過多次整修，因此在廟身某些部份可以瞧見新修的痕跡和斑駁的石雕成對比，寺旁有一埤林園，園內保留著劍潭古寺舊有的廟柱及石碑，柱上殘留的痕跡彷彿訴說著古寺古往今來的滄桑歷史。由於寺廟曾在日據時代受迫搬遷到此，因為地理位置偏僻，不似以往那樣香火鼎盛，卻因此多了一份清幽寡境的味道

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*埤林園較有古意

巷弄間的香火氣

藏身於巷弄間的古寺，入口窄窄的，很容易就錯過，感覺就像是進入死胡同，但其實不然，過了牌樓後，視里多整個開闊起來；劍潭古寺廟埕還挺大的，沒想到在台北市中可以看到這麼大的廟埕；寺廟因被修後的挺新的，所以真感受不到古意，一旁的埤林園中倒是比較有古意

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*廟埕挺寬闊的

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*這樣看還挺新的

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*主祀佛祖

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*觀意也有新新的味道

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*鐘鼓較有歷史

劍潭古寺交通／位置

捷運劍南路站１號出口三分鐘即可抵達，走到一處社區中的停車場，往裡走即可見牌樓

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*青色牌樓不常見

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*藻井也好新

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*虎邊處的書香區

劍潭古寺~台北地區最古老的廟宇 但被修復新新的樣貌 @Bernice的隨手筆記
＊*虎邊出口前，好奇這個是…

劍潭古寺資訊

Trip Date：2025.02.15
電話：02 2532 3834
地址：台北市中山區北安里北安路805巷6號
開放時間：08:30-17:30

 


延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
日本[旅遊]長崎 醞釀於時光中的建築奇蹟 大浦天主堂商店街和日本最古老的天主教建築 大浦天主堂
 寶貝小飄
【板橋新埔美食】ハーフ珈琲 (hafu coffee)隱藏在巷弄中的有貓咖啡廳，還有不同的每日甜點
 洋洋的吃喝玩樂
雖說隱身三峽郊區，但其實是離市區最近~超美的秘境景點
 呂萱萱愛分享
雲林縣北港鎮[旅宿]雲林 融入西洋棋元素的廟宇文化，重新定義傳統與現代的完美結合 朝聖酒店
 寶貝小飄
新竹市東區新竹今日魚市。丼賞和食竹科關新店 這家是關新區最有日本氛圍的丼飯專門店 400元浮誇刺身船竟然有25片以上生魚片！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up