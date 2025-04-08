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享念販糰西湖店~顛覆印象口味的爆餡創意飯糰 @Bernice的隨手筆記

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2025-04-08 21:39:00 文字：Bernice的隨手筆記
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Bernice的隨手筆記

Bernice的隨手筆記

先前在買Lily皆辛苦早餐時看到享念販糰的招牌，回家查了一下這飯糰口味都好特別，而且還挺有名氣的(復北店)，有離家這麼近的，當然要來去嚐嚐

享念販糰西湖店~顛覆印象口味的爆餡創意飯糰 @Bernice的隨手筆記
＊*飯糰個頭不小很有份量

品嚐享念販糰

認真說每種口味看起來都很不錯，可惜我的肚子不夠廣，無法一次全嚐遍

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享念販糰西湖店~顛覆印象口味的爆餡創意飯糰 @Bernice的隨手筆記
＊*份量很足的飯糰

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＊*可以一眼望盡，老闆作業看得到

花椒皮蛋鬆

我挺愛皮蛋的，所以看到這口味當然要來嚐嚐；在看老闆製作時就覺得給料很大器，到手後沉重的手感讓人很滿意；花椒沒下很重，所以只有微微辣度，花椒與皮蛋搭配的很好；最特別的是配料除了酸菜、肉鬆、老油條外，還有豆干，是不是很特別

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＊*料給的很多，第一口就有料而不是飯

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＊*滿滿的料

老饕東坡肉

其實一開始我是想買打拋豬的，但太晚到所以這口味已售完，就改老闆推薦的東坡肉；老闆先問要肥一點還是肥瘦相間，我回要瘦一點的，因為我實在無法接受太肥的，晚去的好處就是大家都去買午餐而不是早餐，所以老闆有時間幫挑；東坡肉口味有點像手握糯米版的控肉飯，還挺ＯＫ的

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＊*料滿到包不住

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＊*東坡還還有半顆魯蛋

食後心得

享念販糰的飯糰個頭不小，份量相當足，料也很多，小鳥胃的話應該無法全吃完；這兩種口味都不錯吃，下回早點來試試打拋豬

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＊*糯米飯裝在木桶中是飯糰的標配

享念販糰品項／價位

享念販糰在試營運階段，所以目前沒刈包只有飯糰

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＊*是不是每種口味都很誘人

享念販糰環境

在等待時跟老闆聊了下天，才知剛營運不久，現在都在調整階段；一般來說飯糰都是外帶，但西湖店有少許內用坐位，是不是很特別啊

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＊*少許內用坐位

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＊*包飯糰中

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＊*料給的很多

享念販糰位置／交通

享念販糰距西湖捷運站約五分鐘腳程，弄口是西湖國小的圍牆

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＊*離弄口不遠

享念販糰西湖店資訊

Eat Date：2025.02.28
電話： 02 2658 8875
地址：台北市內湖區內湖路一段285巷27弄7號
營業時間：07:00-14:00

 

 


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享念販糰西湖店

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place台北市內湖區內湖路一段285巷27弄7號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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