逛外送平台發現店家外，找手機也能獲得不少美食好康；阿金客家麻糬就是划手機時看到朋友推薦，查看了出攤時間立馬動身，可惜我來晚了，私藏系列現場已無貨，帶著遺憾後知曉要先預約，結果遇上修復中所以暫停，不知四月我是否能品嚐到私藏系列



＊*我喜歡花生醬口味的，你呢

品嚐阿金

非私藏系列有招牌（包餡）及沾片（無餡）兩種，對於沒那麼愛麻糬的我來說，偏愛有料的，感覺較豐富，招牌共六種口味，除了常見的花生、芝麻及紅豆外，還有花生醬、翡翠及綠豆，除了不太愛的紅豆外，其餘味道全都來



＊*不剪開的話完全看不出是何口味



＊*沒那麼愛紅豆，所以就不選他

麻糬對我而言就是淺嚐，但阿金的麻糬花生醬這味讓我想一吃再吃；帶點鹽味的花生醬香濃好食；翡翠的茶味是聞得到但入口不夠茶；綠豆太平凡就顯得沒特色



＊*大推花生醬口味的



＊*這花生粉海看得好迷人

阿金價格／品項

看到阿金的價格後終於知曉為何會大排長龍了，因為真的不貴



＊*私藏系列要先預定較好



＊*現點現包

阿金737位置

找到小七就能與阿金相遇，雖然我買的這天恰好移位，詢問後得知今天是例外



＊*購買這天位置不太一樣，一度以為沒出攤

阿金出沒時間

阿金客家麻糬穿梭在雙北市場中，追蹤阿金粉專掌握第一手消息



＊*粉專會有出沒時間表

阿金客家麻糬-737 資訊

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷35號前

ＦＢ：https://www.facebook.com/AjinMochi

營業時間：08:00-售完

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