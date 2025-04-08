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CP值破表【孫東寶台式牛排教父】全面升級！披薩咖喱飯滷肉飯炸物飲料冰淇淋吃到飽只要280元. - TinTin緹緹的旋律

2025-04-08 22:00:00 文字：TinTin緹緹的旋律
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TinTin緹緹的旋律

TinTin緹緹的旋律

CP值破表【孫東寶台式牛排教父】全面升級！披薩咖喱飯滷肉飯炸物飲料冰淇淋吃到飽只要280元.

 
 
 

牛排新口味『麻辣牛排』開胃又好吃

CP值破表【孫東寶台式牛排教父】全面升級！披薩咖喱飯滷肉飯炸物飲料冰淇淋吃到飽只要280元. - TinTin緹緹的旋律

愛吃牛排、愛吃到飽的朋友一定要收藏這篇，這是一個心與胃、還有荷包同時被滿足的幸福感。

無論是烤煎得香氣四溢的牛排、料多滑順的濃湯、現烤各式披薩、涮嘴不膩的滷肉飯、濃郁咖哩牛肉飯、薯條、洋蔥圈、餃子等炸物，還是各飲料、美味冰淇淋的誘人滋味，每一個食物彷彿都在招手說「來吃我吧！」、「再來一口吧！」，當一邊享受平價美食，一邊感受身邊歡樂熱鬧的氣氛，就能真正體會到那種「吃到撐也甘願」的滿足感。

 

CP值破表【孫東寶台式牛排教父】全面升級！披薩咖喱飯滷肉飯炸物飲料冰淇淋吃到飽只要280元. - TinTin緹緹的旋律

一份美味的牛排就像一場味蕾的盛宴。烤盤上滋滋作響的牛排，不自覺得吞了一口口水，切開牛排的瞬間，彷彿打開狂歡宴開始的響炮，是滿足的瞬間。一口咬下，外層恰到好處，金黃焦脆的外皮散發出濃郁的香氣，內部的肉質鮮嫩多汁，隨著咀嚼肉香逐漸釋放，搭配孫東寶最新上市，麻辣蘑菇醬，一點點的辣完美的提升了味道的層次，讓每一口都充滿了滿足與幸福的氛圍。

你有特別喜愛的牛排醬嗎？是黑胡椒醬？蘑菇醬？推薦嘗試新上市的「麻辣蘑菇醬」！

 

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孫東寶牛排在板牆新開一間平價、Plus、吃到飽，啊～這一定要去吃看看啊。我家旁邊的只有牛排，這間聽說吃到飽耶！280元起吃到飽，太讓人心動了。

 

孫東寶台式牛排教父Plus-板橋國慶店

  • 電話：(02)2951-3838
  • 地址：新北市板橋區國慶路139號
  • 營業時間：11:00～14:30；16:30～21:00
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超人氣牛排

麻辣教父牛排

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紐約客牛排肉香足口感扎實，跟肋眼牛排比起來脂肪比較少，所以肉質就會更加的結實，煎至六分熟時，外層微微焦脆，裡面肉質鮮嫩多汁，放進嘴裡感受那濃郁的牛肉味在口中逐漸擴散，帶著些許堅果般的甜味和濃厚的肉汁香氣，讓人每一口都回味無窮。

 

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「麻辣蘑菇醬」是孫東寶聯手金德老爹的牛排新吃法。

 

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麻辣蘑菇醬，讓牛排吃起來更帶勁，配上蛋、鐵板麵，超滿足。

8盎司，紐約客有較多的脂肪在肉的邊緣，經穀物飼養，肉質香甜，口感Ｑ彈結實。(官網介紹)

 

澳洲穀飼肋眼牛排

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每次去牛排店，總愛點肋眼牛排，因為它的味道豐富且層次分明，因為肋眼牛排的油花分布細緻，當它烹調至適當熟度時，脂肪融化與肉質結合，釋放出濃郁的牛脂香氣，帶有一種自然的甜味。咀嚼時會感受到那柔嫩與多汁的口感，伴隨著細微的焦脆外皮，替味覺增添對比感，彷彿在口腔內演奏一場交響樂。

 

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店員掀蓋的瞬間，撲鼻的香味、鐵盤上滋滋作響的聲音，刺激著食慾。

 

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11 盎司，大理石紋的油花多且分佈均勻，在尾端有一塊充滿油花又帶筋的「肋眼角」。油脂燒透後散發出牛油香味，肉質鮮嫩具有嚼勁。是最受歡迎、也最為熟知的牛排部位。(官網介紹)

 

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我喜歡鐵板麵勝過通心粉，配上煎得焦香的蛋，超搭。

 

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非常豐富的醬料區，自取，豐富味蕾。

 

超值雙拼

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干貝 NT$160/3顆

很喜歡吃干貝，特別加購。

 

銅板加點

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三角薯餅 NT$40

剛出爐熱呼呼的，真好吃。

 

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炸杏鮑菇 NT$40

必點，超好吃，一口一個，很快就空盤。

 

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炸雞塊 NT$40

小朋友最喜歡的炸雞塊。

 

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爆漿餐包 1顆NT$15，2顆NT$25

人氣商品，爆漿美味餐包。

 

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喜歡還可以買冷凍包回家，早上起來烤一下，當早餐吃超棒。

 

自助吧吃到飽

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開胃小菜、飯後水果

有生菜沙拉、毛豆、韓式泡菜、黃金海帶絲。

還有水果：芭樂、小番茄。

 

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想吃什麼就夾什麼。

 

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光是看就很開胃。

 

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爆米花

大人小朋友都愛的爆米花，一邊聊天一邊吃爆米花，再夾盤毛豆，來杯飲料，可以從天南聊到地北。

 

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火腿玉米濃湯

料超多，每一匙都是滿滿的料。

 

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炸物自助吧

等候牛排的時間，就來吃點炸物開開心。

 

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有薯條、炸水餃、洋蔥圈、酥皮(每次不同，依店家當天出餐為主)。

 

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發現好可愛的酥皮，小小一顆。

 

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酥皮+濃湯，1+1美味加乘

店家現烤現做，熱騰騰端上。

 

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我妹妹跟媽媽最愛酥皮了，下次帶她們來吃。

 

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把酥皮放進濃湯哩，變成酥皮濃湯。

 

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現烤現做披薩，多種口味選擇

一進店除了牛排香外，還有濃濃的披薩香氣，因為現做現烤，一直出爐，每次都不同口味，真希望自己有好幾個胃。

 

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剛從烤箱出來的披薩，切下去的酥脆聲音超療癒。

 

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番茄牛肉口味，每次上都不同口味。

 

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青醬烤出來的味道好香，青醬牛肉口味裡面有：火腿絲、牛肉、玉米…用料不手軟。

 

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加了起司的比薩超香的，拿取時還會牽絲。

 

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台式經典滷肉燥

肥瘦適宜的肉燥，滷汁香氣撲鼻，聞得到又香又鹹的醬油味，吃起來卻不鹹，鹹香入味的滷肉燥淋到熱騰騰的白飯上，香Ｑ滑嫩的滷肉燥、誘人的滷汁，顆粒分明的米粒，吃起來真是讓人心滿意足。

 

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咖哩牛肉

必吃推薦，已經吃得很飽的我，吃到這，忍不住又添一碗飯。

 

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滿滿一大桌，你最喜歡哪一道啊？

 

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飲料喝到飽

 

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無糖綠茶、紅茶、烏梅汁、葡萄汁、荔枝多多、芭芒柳….想喝什麼就選什麼。

 

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可樂、無糖可樂、橘子汽水、美粒果…

義式咖啡、美式咖啡、法式奶茶、拿鐵咖啡、卡布奇諾…甚至連鴛鴦咖啡都有，可以滿足每一個挑剔的嘴。

 

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香草牛奶冰淇淋

餐後來一隻冰淇淋，為這次的美食饗宴做最完美的ending…

 

店景

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餐點：MENU連結

 

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乾淨舒適的環境。

 

店家資訊

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孫東寶台式牛排教父Plus-板橋國慶店

  • 電話：(02)2951-3838
  • 地址：新北市板橋區國慶路139號
  • 營業時間：11:00～14:30；16:30～21:00
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孫東寶台式牛排教父Plus

phone02-2951383
place新北市板橋區國慶路139號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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