為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感

2025-04-06 19:00:00 文字：柚香魚子醬
share
柚香魚子醬

柚香魚子醬

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感

台中復古風燒肉餐廳「精誠壹山」你們吃過了嗎？老宅氛圍搭配上雕花玻璃，讓人彷彿置身50-60年代的老上海；不但能吃得到各式頂級燒肉與生猛海鮮，重點是餐點份量也頗有誠意，甚至還有提供包廂可以預訂哦～

有別於一般燒肉餐廳主推套餐居多，這裡的單點品項更划算，除了有牛舌控必吃的薄切牛舌、厚切牛舌與幻切牛舌；當日壽星與當月壽星更有專屬好禮，日本果實酒盛合更是好喝又充滿儀式感，想要慶生的朋友可別錯過啦！

台中燒肉｜精誠壹山海鮮燒肉專門地點與環境

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感精誠壹山位在熱鬧的精誠路與精誠五街交叉口，灰白老宅的外觀，結合復古窗花超有味道。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感門口除了仙人掌的庭園造景之外，旁邊的水族箱還能看到不少生猛海鮮，讓整間餐廳又多了幾分神秘感。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感 台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感走進店內會發現有整片名人打卡牆，可以看到有不少知名藝人、網紅都有來過呢！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感用餐空間從地磚、半包廂式的座位、吊燈到天花板，處處都流露了復古風情。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感一樓大部份以四人座為主，最裡面有個獨立的半開放式包廂，可以同時容納六至八位都沒問題，很適合多人聚餐。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感二樓也有座位與和室的包廂空間可以預訂，可容納的人數更多，也相對更有隱私性。

精誠壹山｜快樂的出帆-豪華海鮮雙人套餐$3880+10%

幾年前在精誠壹山剛開幕時就有來嚐鮮，他們家有別於一般的燒肉餐廳，不僅燒肉品質穩定，重點是海鮮的選擇也相當多元。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感
光是包肉生菜就有設計4款醬料可以搭配，分別是香麻油、特製辣椒醬、白松露鹽與蒜味醬；魚編自己超愛他們家的特製辣椒醬，以大紅袍與花椒製作而成，沾一點點就很香辣夠味。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感酸甜爽脆的泡菜，搭配上油香四溢的燒肉剛剛好，包入新鮮生菜一同享用，解膩又不失爽口。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感海鮮飛魚卵蒸蛋超級嫩口，入口有著細緻蛋香，鮮味十足，裡面還吃得到香菇與蛤蜊；表面更覆有滿滿整大杓的鮮美飛魚卵，吃起來帶有啵啵啵的口感層次呢～

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感肉品固定搭配的是伊比利橡實豬梅花，另一款我們選的是美國精選牛小排，超美的油花鮮嫩欲滴，中間還有時蔬可以烤來吃。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感對了，精誠壹山是專人代烤，而且代烤的水準真的很不錯；伊比利橡實豬梅花的肉質香嫩可口，邊緣還烤至有點恰恰的口感很涮嘴。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感美國精選牛小排的口感緊實香甜，甚至還能吃到迷人的肉汁，肉質愈嚼愈香，即使不沾醬也好吃。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感沒想到來吃燒肉，也能吃到現做的握壽司！我們分別選了需要加購升級的「海膽滿載+$199元」與「日本海膽紅寶石最中餅+$199元」。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感海膽滿載的品名一點也不開玩笑，鮮甜濃郁的北海道層層堆疊，幾乎快要看不到底下的米飯，表面最後再加上金箔與可食用的金粉，真的奢華感滿滿，一次擁有視覺、味覺雙重享受。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感日本海膽紅寶石最中餅，猶如珠寶般精緻，包入晶瑩鮭魚卵、海膽與醋飯，入口還能感受到爆汁的口感，包攬極致鮮味大滿足！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感人氣一品料理選的是爆爆海鮮粥，整鍋吃得到蛤蜊跟爆香蝦仁，鮮美夠味又相當有飽足感！像我們這天吃不完還打包帶走呢～

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感吃到一半還貼心地送上了季節性醋飲，微酸微甜又冰涼解膩的滋味，剛好可以轉換一下口氣。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感熔岩起司嗶咔嗶咔是精誠壹山的特色私房料理，以香酥的麵包夾入滿滿的炸牡蠣與松葉蟹腳，最後再現淋上熱騰騰的熔岩起司醬，每一口都能吃到鮮甜海味與細緻奶香，超級過癮！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感整份豪華海鮮盤包含了野生大花蝦、生食級日本北海道干貝、生食級野生砲管大軟絲、顎霍次克海松葉蟹腳與活凍鱈場蟹腳，這陣容在大多數燒肉餐廳來說肯定是名列前茅，肯定能夠滿足海鮮控的口腹之欲。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感野生大花蝦的個頭大隻緊實，入口有著彈牙的飽嘴感，而且專人代烤還會幫忙處理蝦頭與蝦身，幾乎免剝殼的服務根本懶人福星！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感生食級日本北海道干貝超級大顆，每顆都比50元硬幣來得大；外表烤至微焦，內裡則保有半熟的彈嫩鮮甜，反差的口感層次讓人欲罷不能啊～

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感再來是生食級野生砲管大軟絲，超厚的肉質富有彈性，卻意外地完全不顯韌口，而且愈嚼愈有爽彈的口感！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感蟹腳則會另外單獨以石燒的方式烹調，特別加入獨門中藥材，海南白胡椒及紹興花雕酒，放入鵝卵石內，經過高溫嗆入，酒香芬芳馥郁，讓蟹腳吃起來除了有著鮮甜風味，還帶有淡淡的特殊酒香，讓愛海鮮的我們一口接著一口。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感蟹腳的肉質飽滿細緻，不用另外調味就有足夠的鹹度，鹹甜鮮美的滋味好滿足。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感飲料我們選了可爾必思與小農蜂蜜檸檬汁，大推小農蜂蜜檸檬汁很適合搭配燒肉，酸甜交織的風味還蠻解膩的。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感魚編甜點選了溫的紫米紅豆湯，喝得到紅豆的甜蜜濃郁，還能吃到紫米的Q度，淋上椰奶更加滑順美味。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感另外一款是檸檬奇亞籽愛玉，嚴選手作製成的Ｑ軟愛玉，加入了屏東新鮮檸檬汁和奇亞籽，風味更有層次感。

澳洲120天穀飼薄切牛舌活動價$299 (單點)

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感熟識魚編的朋友都知道我是牛舌控，剛好發現他們家原價$460元的薄切牛舌有在特價，直接立馬點起來！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感嫩薄的牛舌帶有脆彈口感，搭配鹽蔥更能襯托出牛舌本身的甜味，還能感受到微微肉汁在口中流淌喲～

澳洲120天穀飼厚切牛舌活動價$399 (單點)

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感一問之下發現原價$520元的厚切牛舌也有活動價，看這厚度著實讓人難以抗拒，追求口感的朋友一定要試試！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感厚切牛舌更能吃到Q彈的肉質口感，專人代烤也不怕自己失誤、烤到乾硬，豐富的肉汁與韌性，不用另外沾醬就好吃！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感

壹山幻切澳洲120天穀飼牛舌活動價$999 (單點)

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感愛吃牛舌的朋友怎麼能輕易錯過幻切牛舌！一頭牛畢竟也只有一條舌頭，而一條牛舌只能做兩份幻切，現在不到千元就能大飽口福，有夠划算！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感幻切牛舌不僅看起來華麗夢幻，爽脆程度也是一等一的過癮，隨盤還有提供鹽蔥與昆布鹽能夠搭配，一次就能享受多重風味。

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感

壽星必看好禮！日本果實酒盛合大滿足

超推壽星來精誠壹山過生日！只要在訂位時提前告知是壽星，當日壽星即贈送「日本北海道海膽小蛋糕」或「日本北海道干貝蛋糕」！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感像我們這次拿到的是日本北海道干貝蛋糕，各式海鮮層層堆疊，撒上金箔與金粉根本儀式感滿滿！

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感即使是當月壽星也有好禮，據說會有「日本生干貝甜蝦漢堡」，有興趣的朋友在訂位時可別忘記告知啦～

台中市西區牛舌控必訪的幻切牛舌這裡吃，單點品項更划算！還有壽星好禮超有儀式感當日壽星如果特別愛喝酒，也可以選擇「日本果實酒盛合」，只要在預約時告知店家：「我是當日壽星，我要預約果酒盤當壽星禮」就能獲得！整份共有12杯果實酒，酒品依當天為主。

我們這天喝到了白蘭地梅酒、柚子酒、黑醋栗烏龍酒，以及以清酒為基底的梅酒，連平常不太喝酒的女生都超愛！(喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒)

 

精誠壹山
營業時間：平日17:00-23:00 ，假日11:00-15:30/17:00-23:00 
電話：04 2329 6913
地址：台中市西區精誠路13號
線上訂位：https://reurl.cc/1KYakV
粉絲專頁：精誠壹山 13 Yakiniku
Instagram：https://www.instagram.com/jing_cheng13/

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

精誠壹山

phone
place台中市西區精誠13號
4.38 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.39
服務品質
4.34
裝潢氣氛
4.36
CP值
4.36
share place
延伸閱讀
大人用餐兒童免費招待!精緻又不貴的日式燒肉，三種價位任你選，最低599!必吃比臉大厚切牛排、蒜蝦飯、牛肋條、戰斧豬排、超大魷魚「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽-台南店 」台南燒肉吃到飽推薦 - 台南好F
 台南好Food遊
新竹縣竹北市不加一滴水大份量脆皮可麗餅讓大家小孩吃的很安心！ 可麗餅媽媽最新推出好喝的茶飲！ 超會牽絲的雞蛋糕必吃。甘蔗青茶竟然有兩個茶包！--跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
吃辦桌不用再需要滿滿一桌人，兩個人也可以吃辦桌的無菜單料理，東坡肉蛋酥也實在太好吃了~還有桌邊現場涮和牛給你吃
 芽月
嘉義市西區嘉義火鍋推薦｜《火鍋世家嘉義尊爵店》6大亮點！280元起有什麼？內行人告訴你！還有優惠活動一次看～蔬菜飲料冰品無限吃喝，肉量驚人！
 引線木偶
新竹縣竹北市竹北人早餐的月底救星！ 餐點份量多不超過50元銅板餐！ 必點古早味炒麵還有附荷包蛋！ 這可能是竹北最便宜的中式早餐！--跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up