台中復古風燒肉餐廳「精誠壹山」你們吃過了嗎？老宅氛圍搭配上雕花玻璃，讓人彷彿置身50-60年代的老上海；不但能吃得到各式頂級燒肉與生猛海鮮，重點是餐點份量也頗有誠意，甚至還有提供包廂可以預訂哦～

有別於一般燒肉餐廳主推套餐居多，這裡的單點品項更划算，除了有牛舌控必吃的薄切牛舌、厚切牛舌與幻切牛舌；當日壽星與當月壽星更有專屬好禮，日本果實酒盛合更是好喝又充滿儀式感，想要慶生的朋友可別錯過啦！

台中燒肉｜精誠壹山海鮮燒肉專門地點與環境

精誠壹山位在熱鬧的精誠路與精誠五街交叉口，灰白老宅的外觀，結合復古窗花超有味道。

門口除了仙人掌的庭園造景之外，旁邊的水族箱還能看到不少生猛海鮮，讓整間餐廳又多了幾分神秘感。

走進店內會發現有整片名人打卡牆，可以看到有不少知名藝人、網紅都有來過呢！

用餐空間從地磚、半包廂式的座位、吊燈到天花板，處處都流露了復古風情。

一樓大部份以四人座為主，最裡面有個獨立的半開放式包廂，可以同時容納六至八位都沒問題，很適合多人聚餐。

二樓也有座位與和室的包廂空間可以預訂，可容納的人數更多，也相對更有隱私性。

精誠壹山｜快樂的出帆-豪華海鮮雙人套餐$3880+10%

幾年前在精誠壹山剛開幕時就有來嚐鮮，他們家有別於一般的燒肉餐廳，不僅燒肉品質穩定，重點是海鮮的選擇也相當多元。



光是包肉生菜就有設計4款醬料可以搭配，分別是香麻油、特製辣椒醬、白松露鹽與蒜味醬；魚編自己超愛他們家的特製辣椒醬，以大紅袍與花椒製作而成，沾一點點就很香辣夠味。

酸甜爽脆的泡菜，搭配上油香四溢的燒肉剛剛好，包入新鮮生菜一同享用，解膩又不失爽口。

海鮮飛魚卵蒸蛋超級嫩口，入口有著細緻蛋香，鮮味十足，裡面還吃得到香菇與蛤蜊；表面更覆有滿滿整大杓的鮮美飛魚卵，吃起來帶有啵啵啵的口感層次呢～

肉品固定搭配的是伊比利橡實豬梅花，另一款我們選的是美國精選牛小排，超美的油花鮮嫩欲滴，中間還有時蔬可以烤來吃。

對了，精誠壹山是專人代烤，而且代烤的水準真的很不錯；伊比利橡實豬梅花的肉質香嫩可口，邊緣還烤至有點恰恰的口感很涮嘴。

美國精選牛小排的口感緊實香甜，甚至還能吃到迷人的肉汁，肉質愈嚼愈香，即使不沾醬也好吃。

沒想到來吃燒肉，也能吃到現做的握壽司！我們分別選了需要加購升級的「海膽滿載+$199元」與「日本海膽紅寶石最中餅+$199元」。

海膽滿載的品名一點也不開玩笑，鮮甜濃郁的北海道層層堆疊，幾乎快要看不到底下的米飯，表面最後再加上金箔與可食用的金粉，真的奢華感滿滿，一次擁有視覺、味覺雙重享受。

日本海膽紅寶石最中餅，猶如珠寶般精緻，包入晶瑩鮭魚卵、海膽與醋飯，入口還能感受到爆汁的口感，包攬極致鮮味大滿足！

人氣一品料理選的是爆爆海鮮粥，整鍋吃得到蛤蜊跟爆香蝦仁，鮮美夠味又相當有飽足感！像我們這天吃不完還打包帶走呢～

吃到一半還貼心地送上了季節性醋飲，微酸微甜又冰涼解膩的滋味，剛好可以轉換一下口氣。

熔岩起司嗶咔嗶咔是精誠壹山的特色私房料理，以香酥的麵包夾入滿滿的炸牡蠣與松葉蟹腳，最後再現淋上熱騰騰的熔岩起司醬，每一口都能吃到鮮甜海味與細緻奶香，超級過癮！

整份豪華海鮮盤包含了野生大花蝦、生食級日本北海道干貝、生食級野生砲管大軟絲、顎霍次克海松葉蟹腳與活凍鱈場蟹腳，這陣容在大多數燒肉餐廳來說肯定是名列前茅，肯定能夠滿足海鮮控的口腹之欲。

野生大花蝦的個頭大隻緊實，入口有著彈牙的飽嘴感，而且專人代烤還會幫忙處理蝦頭與蝦身，幾乎免剝殼的服務根本懶人福星！

生食級日本北海道干貝超級大顆，每顆都比50元硬幣來得大；外表烤至微焦，內裡則保有半熟的彈嫩鮮甜，反差的口感層次讓人欲罷不能啊～

再來是生食級野生砲管大軟絲，超厚的肉質富有彈性，卻意外地完全不顯韌口，而且愈嚼愈有爽彈的口感！

蟹腳則會另外單獨以石燒的方式烹調，特別加入獨門中藥材，海南白胡椒及紹興花雕酒，放入鵝卵石內，經過高溫嗆入，酒香芬芳馥郁，讓蟹腳吃起來除了有著鮮甜風味，還帶有淡淡的特殊酒香，讓愛海鮮的我們一口接著一口。

蟹腳的肉質飽滿細緻，不用另外調味就有足夠的鹹度，鹹甜鮮美的滋味好滿足。

飲料我們選了可爾必思與小農蜂蜜檸檬汁，大推小農蜂蜜檸檬汁很適合搭配燒肉，酸甜交織的風味還蠻解膩的。

魚編甜點選了溫的紫米紅豆湯，喝得到紅豆的甜蜜濃郁，還能吃到紫米的Q度，淋上椰奶更加滑順美味。

另外一款是檸檬奇亞籽愛玉，嚴選手作製成的Ｑ軟愛玉，加入了屏東新鮮檸檬汁和奇亞籽，風味更有層次感。

澳洲120天穀飼薄切牛舌活動價$299 (單點)

熟識魚編的朋友都知道我是牛舌控，剛好發現他們家原價$460元的薄切牛舌有在特價，直接立馬點起來！

嫩薄的牛舌帶有脆彈口感，搭配鹽蔥更能襯托出牛舌本身的甜味，還能感受到微微肉汁在口中流淌喲～

澳洲120天穀飼厚切牛舌活動價$399 (單點)

一問之下發現原價$520元的厚切牛舌也有活動價，看這厚度著實讓人難以抗拒，追求口感的朋友一定要試試！

厚切牛舌更能吃到Q彈的肉質口感，專人代烤也不怕自己失誤、烤到乾硬，豐富的肉汁與韌性，不用另外沾醬就好吃！

壹山幻切澳洲120天穀飼牛舌活動價$999 (單點)

愛吃牛舌的朋友怎麼能輕易錯過幻切牛舌！一頭牛畢竟也只有一條舌頭，而一條牛舌只能做兩份幻切，現在不到千元就能大飽口福，有夠划算！

幻切牛舌不僅看起來華麗夢幻，爽脆程度也是一等一的過癮，隨盤還有提供鹽蔥與昆布鹽能夠搭配，一次就能享受多重風味。

壽星必看好禮！日本果實酒盛合大滿足

超推壽星來精誠壹山過生日！只要在訂位時提前告知是壽星，當日壽星即贈送「日本北海道海膽小蛋糕」或「日本北海道干貝蛋糕」！

像我們這次拿到的是日本北海道干貝蛋糕，各式海鮮層層堆疊，撒上金箔與金粉根本儀式感滿滿！

即使是當月壽星也有好禮，據說會有「日本生干貝甜蝦漢堡」，有興趣的朋友在訂位時可別忘記告知啦～

當日壽星如果特別愛喝酒，也可以選擇「日本果實酒盛合」，只要在預約時告知店家：「我是當日壽星，我要預約果酒盤當壽星禮」就能獲得！整份共有12杯果實酒，酒品依當天為主。

我們這天喝到了白蘭地梅酒、柚子酒、黑醋栗烏龍酒，以及以清酒為基底的梅酒，連平常不太喝酒的女生都超愛！(喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒)

精誠壹山

營業時間：平日17:00-23:00 ，假日11:00-15:30/17:00-23:00

電話：04 2329 6913

地址：台中市西區精誠路13號

線上訂位：https://reurl.cc/1KYakV

粉絲專頁：精誠壹山 13 Yakiniku

Instagram：https://www.instagram.com/jing_cheng13/