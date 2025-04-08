

宅配美食開箱│韓式甜點領導品牌B Lattice

充滿夢想與回憶的純粹美味，用甜點帶來每天都幸福的甜蜜感受

有在台北市區百貨走跳的人可能都有聽過B.Lattice這家韓式甜點店，

不只是LOGO設計很吸睛，販售的品項也獨具特色。



之前每次經過快閃店，我都會買一份B.Lattice的可頌鬆餅來吃，

現烤的可頌鬆餅熱呼呼，外層酥脆、內餡流心，

香香甜甜吃起來很滿足，非常適合下午買來跟同事一起享用。



這次我來跟大家分享B.Lattice宅配的可頌鬆餅與千層蛋糕，

因為很想吃又沒空跑台北，用宅配的方式也能吃到專櫃的美味，

B.Lattice的包裝非常漂亮，每個細節都是經過巧思設計過。



外盒打開的時候還有種小機關的感覺。

B.Lattice的可頌鬆餅 Croffle 크로플很特別的地方是能自己在家加熱的可頌鬆餅，

因為是獨家急速冷凍保存技術， 所以保留了可頌的酥脆與鬆餅的彈性，

宅配在家裡吃也能百分之百還原現吃的美味超棒的!



可頌鬆餅系列有相當多種口味：抹茶、檸檬、巧克力、焦糖海鹽、伯爵茶、桂圓威士忌，

這次我來跟大家分享抹茶口味：寶城郡 抹茶可頌鬆餅 말차 크로플，

抹茶苦甜的大人口味不會膩口， 搭配一杯牛奶或咖啡剛剛好。



B.Lattice的可頌鬆餅很特別，

從冷凍拿出常溫退冰15分鐘直接吃，可以吃到外軟而裡面有冰淇淋口感，

或氣炸、鍋烤箱180度烤2-3分鐘，則會變成一層一層的可頌酥脆外皮，

絲滑的爆餡抹茶卡士達， 每一口酥皮都散發著奶油香！



烤過與沒有烤過的外表有些微差異，

烤過的(左)外皮口感會比較酥脆像可頌，沒有烤過的(右)比較濕潤、紮實像鬆餅。

B.Lattice希望透過多樣化的甜點與更多人分享美味，

這次母親節除了熱賣的可頌鬆餅之外， B.Lattice也有推出巧克力千層蛋糕，

身為巧克力控絕對要嚐嚐這款大人口味：巧克力千層蛋糕 초콜릿 밀 크레이프。





70-80%濃郁黑巧與白巧拌入滑順的奶霜，一打開包裝香氣四溢，遠遠都聞得到巧克力香，

千層蛋糕最吸引人的就是一層一層堆疊創造出綿密細緻又紮實的口感。

上層有巧克力鮮奶油、苦甜巧克力醬與可可碎粒，

鬆軟的餅皮帶有彈性，伴隨著蛋香與濃郁的可可香氣，

層次豐富每一口都綻放驚喜與甜蜜。



切一片與家人分享是幸福的最佳選擇，

6吋蛋糕底下還附上了蠟燭與刀叉盤組，無論是慶生、送禮也都很適合～



現在官網有限定免運與多種組合活動，下單與家人一起享用美味甜甜的吧~(😘啾咪)。



👉B.Lattice官網👈