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> 美食 > 2025台北必買伴手禮推薦：愛不囉嗦公益禮盒│十大公益伴手禮品牌，春節禮盒、端午禮盒、中秋禮盒，送禮體面又有公益價值的伴手禮

2025台北必買伴手禮推薦：愛不囉嗦公益禮盒│十大公益伴手禮品牌，春節禮盒、端午禮盒、中秋禮盒，送禮體面又有公益價值的伴手禮

愛不囉嗦 愛不囉嗦禮盒 唐氏症基金會 唐氏症基金會公益禮盒 more
2025-04-08 22:23:00 文字：莊兔子
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莊兔子

莊兔子

2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾
2025台北必買伴手禮推薦：愛不囉嗦公益禮盒│十大公益伴手禮品牌
春節禮盒、端午禮盒、中秋禮盒，送禮體面又有公益價值的伴手禮

大家最喜歡送禮禮盒是什麼呢?
最近兔兔在醫療院所接觸到愛不囉嗦後，
深刻覺得若是送禮又能助人是一件非常棒的事情。
2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾
愛不囉嗦ABRAZO是由唐氏症基金會所成立經營的庇護商店
在台北車站、長庚醫院、南港展覽館等地皆有設立庇護商店門市，
讓唐寶寶及身障弱勢者在這學習一技之長，能幫助他們自立生活，製作與銷售的糕餅
相信收到吃到的人都會覺得特別溫暖，充滿溫度的禮盒我想是最棒的祝福。

今天就來跟大家開箱台北車站的愛不囉嗦公益門市
因為台北車站B1的微風商場很大，
記得往B1高鐵售票口右側就能找到愛不囉嗦了~
2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾
之前兔兔有去過的其他愛不囉嗦的門市，
不得不說北車店真的超級大，
而且販售的商品非常多元，
相當適合在轉車的時候隨手帶著去送禮。
2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾
愛不囉嗦北車店是台北車站內唯一的公益品牌店
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愛不囉嗦攜手公益理念相同的夥伴台灣本土品牌Ponpie、8more一同加入唐氏症基金會公益禮盒行列。

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現場可以試喝8more木耳飲

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手工餅乾、鳳梨酥、桂圓酥都可以試吃。

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店內還有店長專業手沖咖啡，上下班走過來帶一杯超棒~
也可以透過公益在匆忙的通勤時刻，帶來片刻寧靜與暖心，
門市也有內用座位，有時間的話坐下來搭配一份Ponpie蛋糕跟店長聊聊天也不錯。

2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾

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而且現在店內還舉辦消費滿321元，就能抽好禮的活動，
最大獎就是超棒的阿唐環保
2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾
不過我沒抽到大獎，所以另外直接帶一盒【321限定】襪！手工餅乾禮盒回家了~
2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾

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愛不囉嗦ABRAZO是西班牙文擁抱的意思，
我們都應該用擁抱的力量來支持他們，
或許我們沒有富有到能經常捐款，也沒有時間親自投身志工行列，
但如果我們把平常會去買零食的選擇，轉而留給做公益是不是更有價值
都是吃都是買，但我們可以吃得用得更有成就感

愛不囉嗦禮盒有餅乾、零食、茶包、咖啡、手工皂等...品項豐富，
送禮來這裡挑絕對能送得對方滿意!

2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾

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而且品嚐過愛不囉嗦的商品之後，你會發現他們的手藝完全不輸市面上的產品，
好吃度與精緻度都讓人驚嘆！連成分都用得很簡單，
現在要找到簡單天然成分的零食可真是不太容易了～

2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾

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這真的是拜老師們的幫助，還有每一位在愛不囉嗦裡學習的孩子們的努力，
讓我們可以看到世界還有如此善良與溫暖的一面。

開箱【321活動限定】襪！手工餅乾禮盒 & 手工餅乾
2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾
【321活動限定】襪！手工餅乾禮盒
Adorn環保襪：以回收寶特瓶透過抽砂技術，製成多彩繽紛的環保襪，
每盒禮盒內有3支襪子，2支同色，1支不同色，
呼應唐寶寶擁有與眾不同的第21對染色體，象徵唐寶寶與生俱來的繽紛。

還有6片造型餅乾

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手工餅乾每一款都好好吃，一個不小心就會吃光了～
每一塊餅乾都是由唐寶寶跟著老師一起協力完成，
從手工揉麵糰、裁切、壓模、烘烤製作這些看似簡單的步驟，
唐寶寶都需要經過一次次的練習才能完成的，是不是很讓人感動呢！

2025台北禮盒推薦，必買的禮盒餅乾
每年的3月21日世界唐氏症紀念日
今年3/15~3/23台北車站的一樓大廳廣場也會有舉辦展覽，
非常歡迎大家前來支持他們喔!

官網：唐氏症基金會愛不囉嗦官網愛不囉嗦蝦皮商城
FB：唐寶寶粉絲團-唐氏症基金會愛不囉嗦
IG：唐氏症基金會 （downbabytw）、愛不囉嗦（abrazo.tw）  

📍愛不囉嗦－北車店
台北市中正區北平西路3號B1 (微風台北車站－靠近高鐵售票處)
02 2314 9321
營業時間：10:00–22:00 


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我們老是為了生活，而忘了好好生活，
你是為「生活」而工作，還是為「工作」而生活。
選擇你真正喜歡的事物，才是真的「生活」，
如果你為了「工作」而活，﻿甚至放棄自己原有的生活，那你不是真的活著。

我是莊兔子， 我喜歡寫字、喜歡拍照、喜歡記錄生活的點滴。
在過了30多年為別人而活的人生後， 終於意識到人生不應該只有忙碌地工作，
我們更應該在意更多能帶來充實與美好的事。

這裡記錄著我走過的路與看過的風景，推薦給你們，歡迎與我一起看到更美的世界。
我與另一半靈魂的碎片Ken生活著，誓言攜手創造更美好的人生。

莊兔子除了撰寫美食旅遊文章另外還有📷攝影與文字創作
歡迎追蹤👉Anjo女孩的日常 www.instagram.com/anjo_girl_0630

攝影與文字創作📷 FB@Anjo女孩的日常

 

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愛不囉嗦－北車店

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place台北市中正區北平西路3號
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美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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