

2025台北必買伴手禮推薦：愛不囉嗦公益禮盒│十大公益伴手禮品牌

春節禮盒、端午禮盒、中秋禮盒，送禮體面又有公益價值的伴手禮

大家最喜歡送禮禮盒是什麼呢?

最近兔兔在醫療院所接觸到愛不囉嗦後，

深刻覺得若是送禮又能助人是一件非常棒的事情。



愛不囉嗦ABRAZO是由唐氏症基金會所成立經營的庇護商店，

在台北車站、長庚醫院、南港展覽館等地皆有設立庇護商店門市，

讓唐寶寶及身障弱勢者在這學習一技之長，能幫助他們自立生活，製作與銷售的糕餅

相信收到吃到的人都會覺得特別溫暖，充滿溫度的禮盒我想是最棒的祝福。



今天就來跟大家開箱台北車站的愛不囉嗦公益門市，

因為台北車站B1的微風商場很大，

記得往B1高鐵售票口右側就能找到愛不囉嗦了~



之前兔兔有去過的其他愛不囉嗦的門市，

不得不說北車店真的超級大，

而且販售的商品非常多元，

相當適合在轉車的時候隨手帶著去送禮。



愛不囉嗦北車店是台北車站內唯一的公益品牌店。



愛不囉嗦攜手公益理念相同的夥伴台灣本土品牌Ponpie、8more一同加入唐氏症基金會公益禮盒行列。

現場可以試喝8more木耳飲。

手工餅乾、鳳梨酥、桂圓酥都可以試吃。

店內還有店長專業手沖咖啡，上下班走過來帶一杯超棒~

也可以透過公益在匆忙的通勤時刻，帶來片刻寧靜與暖心，

門市也有內用座位，有時間的話坐下來搭配一份Ponpie蛋糕跟店長聊聊天也不錯。

而且現在店內還舉辦消費滿321元，就能抽好禮的活動，

最大獎就是超棒的阿唐環保。



不過我沒抽到大獎，所以另外直接帶一盒【321限定】襪！手工餅乾禮盒回家了~



愛不囉嗦ABRAZO是西班牙文擁抱的意思，

我們都應該用擁抱的力量來支持他們，

或許我們沒有富有到能經常捐款，也沒有時間親自投身志工行列，

但如果我們把平常會去買零食的選擇，轉而留給做公益是不是更有價值，

都是吃都是買，但我們可以吃得用得更有成就感！



愛不囉嗦禮盒有餅乾、零食、茶包、咖啡、手工皂等...品項豐富，

送禮來這裡挑絕對能送得對方滿意!

而且品嚐過愛不囉嗦的商品之後，你會發現他們的手藝完全不輸市面上的產品，

好吃度與精緻度都讓人驚嘆！連成分都用得很簡單，

現在要找到簡單天然成分的零食可真是不太容易了～

這真的是拜老師們的幫助，還有每一位在愛不囉嗦裡學習的孩子們的努力，

讓我們可以看到世界還有如此善良與溫暖的一面。



開箱【321活動限定】襪！手工餅乾禮盒 & 手工餅乾



【321活動限定】襪！手工餅乾禮盒

Adorn環保襪：以回收寶特瓶透過抽砂技術，製成多彩繽紛的環保襪，

每盒禮盒內有3支襪子，2支同色，1支不同色，

呼應唐寶寶擁有與眾不同的第21對染色體，象徵唐寶寶與生俱來的繽紛。



還有6片造型餅乾

手工餅乾每一款都好好吃，一個不小心就會吃光了～

每一塊餅乾都是由唐寶寶跟著老師一起協力完成，

從手工揉麵糰、裁切、壓模、烘烤製作這些看似簡單的步驟，

唐寶寶都需要經過一次次的練習才能完成的，是不是很讓人感動呢！





每年的3月21日是世界唐氏症紀念日，

今年3/15~3/23在台北車站的一樓大廳廣場也會有舉辦展覽，

非常歡迎大家前來支持他們喔!



官網：唐氏症基金會、愛不囉嗦官網、愛不囉嗦蝦皮商城

FB：唐寶寶粉絲團-唐氏症基金會、愛不囉嗦

IG：唐氏症基金會 （downbabytw）、愛不囉嗦（abrazo.tw）

📍愛不囉嗦－北車店

台北市中正區北平西路3號B1 (微風台北車站－靠近高鐵售票處)

02 2314 9321

營業時間：10:00–22:00