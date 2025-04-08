【新北食記】竹林蟹殼黃(永和上海蟹殼黃)

竹林蟹殼黃藏身在永和竹林路上不到一坪的小店，至今已營業60年在當地很有歷史，早期是使用汽油桶來燒烤，現已使用烤箱取代，蟹殼黃又名一口酥，因外觀相似於蟹殼因此而得名，店家每天堅持現做新鮮餡料，餅皮至少有15層以上，口感極為酥香，很適合當伴手禮或茶點。
▲店家隱身在不到一坪的店面很不明顯，要仔細看才能找到。
▲竹林蟹殼黃菜單：有蔥花、豆沙和芝麻三種口味，買十個送一個，另外還有販售鳳梨酥。
▲我們三種口味各買了一個，不同口味使用芝麻分布的顏色也不同，方便辨識。買回家後建議使用烤箱烤過後會更好吃。
▲蔥花 20元：外觀使用白芝麻，餅皮是比較厚實類型，一層層的堆疊吃過後保證會掉滿滿的屑，蔥花的鹹香感十足，但不至於味道太重讓人覺得死鹹。
▲芝麻 20元：外觀為黑白芝麻均勻分布，內餡的黑芝麻填得滿滿的，有濃郁的芝麻香氣，吃起來有沙沙的口感。
▲豆沙 20元：外觀為集中的黑芝麻，相比芝麻和蔥花，豆沙口感較為濕潤，甜度也更高，但黏膩感不會太重，很適合搭配一杯無糖熱茶。
雞蛋糕短評：有蔥花、芝麻和豆沙三種口味，買10個送一個，這間是永和在地老店，外皮有層次烤得非常酥，蔥花鹹香感十足，芝麻和豆沙都非常香，吃起來不會死甜。
餐點★★★★☆
服務★★★☆
CP值★★★★
【竹林蟹殼黃美食資訊】
地址：新北市永和區竹林路44號
電話：0289235351
官網：facebook
營業時間：06:00–18:00(周日公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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